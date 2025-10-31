Andrew přišel kvůli skandálu o tituly, jeho dcery zůstávají nadále princeznami

Britský král Karel III. (73) musel reagovat na skandál kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je jeho bratr Andrew (65) namočený. Před několika dny tak svého mladšího sourozence zbavil titulu vévoda z Yorku, nyní přišly na řadu i další tituly – označení princ, vévoda z Yorku, hrabě z Inverness, baron Killyleagh a Jeho královská Výsost.
Bývalému princi byly odebrány také pocty, včetně Podvazkového řádu a Královského viktoriánského řádu a člen britské královské rodiny bude nyní znám jako Andrew Mountbatten-Windsor. Změny vstupují v platnost okamžitě, Andrew k rozhodnutí krále nevznesl námitku.
„Tato rozhodnutí jsou považována za nezbytná, přestože Andrew nadále popírá veškerá obvinění,“ uvedl ve čtvrtek večer palác. Na závěr prohlášení dodal, že král je v myšlenkách se všemi oběťmi jakýchkoliv forem zneužívání.
Důvodem zásadního kroku Karla III. jsou Andrewovy někdejší vazby na odsouzeného amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve vězení, kde čekal na soud v souvislosti s obviněními ze sexuálních zločinů.
Žádné tituly! A vystěhuj se! Král Karel III. potrestal bratra kvůli Epsteinovi
Mladšího bratra krále Karla obvinila ze sexuálního násilí jedna z Epsteinových obětí, Virginie Robertsová Giuffreová. V roce 2021 podala na Andrewa žalobu a popsala, že s někdejším princem i s Jeffreym Epsteinem měla ve svých sedmnácti letech vynucený pohlavní styk. Letos v dubnu spáchala sebevraždu.
Andrew Mountbatten-Windsor zůstává i nadále osmý v nástupnické linii, což je pořadí, v jakém by členové královské rodiny nastoupili na britský trůn v případě smrti vládnoucího krále nebo královny. Z linie by bývalého prince mohl odstranit jen nový zákon přijatý parlamentem, Andrewovo dobrovolné se vzdání práv, či úmrtí. I když je tedy Andrew v současnosti „nežádoucí osobou“ bez oficiálních funkcí, podle zákona zůstává stále ve hře.
Následnictví podle parlamentu Spojeného království určuje takzvaný Zákon o nástupnictví (Act of Settlement) z roku 1701. Ten vychází z Listiny práv (Bill of Rights 1689) a určuje přesná pravidla nároku na trůn.
Giuffreová, která vinila prince Andrewa z obtěžování, spáchala sebevraždu
V současné době je prvním v pořadí nejstarší syn krále Karla III., princ William, po něm pak jeho syn, princ George z Cambridge. Tradičně byli v dědické linii muži před ženami. Zákon se však v roce 2015 změnil a u osob narozených po 28. říjnu 2011 se rozhoduje pouze podle věku – starší děti mají přednost před mladšími.
Andrew Mountbatten-Windsor se v nejbližších dnech přestěhuje do „soukromého ubytování“ ve Východní Anglii, náklady na něj mu bude hradit král. Bývalá manželka Andrewa, Sarah Fergusonová, se kterou se rozvedl v roce 1996 a která žila v Royal Lodge od roku 2008, si musí zařídit své vlastní bydlení, už před několika dny se také sama vzdala titulu vévodkyně z Yorku.
Andrewovy dcery, Beatrice a Eugenie, zůstávají princeznami. Podle královského dekretu (Letters Patent) krále Jiřího V. z roku 1917 mají všechny děti synů panovníka právo na titul „princ“ nebo „princezna“ a oslovení „Jeho/Její královská Výsost“ (His/Her Royal Highness).
V britské královské rodině byl před Andrewem naposledy formálně zbaven titulů princ Ernest August, vévoda z Cumberlandu a Teviotdale. Tituly mu byly odebrány poté, co během první světové války složil přísahu věrnosti německé nacistické Říši.
Když se Andrewův prastrýc, král Eduard VIII., v prosinci 1936 sám vzdal trůnu, o tituly formálně nepřišel. Místo toho mu jeho bratr, král Jiří VI., udělil titul vévoda z Windsoru.
