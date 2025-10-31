Andrew přišel kvůli skandálu o tituly, jeho dcery zůstávají nadále princeznami

Autor:
  11:29
Buckinghamský palác ve čtvrtek oznámil, že britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa zbývajících titulů a poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. Z linie následnictví britského trůnu, což je uspořádaný seznam osob, které jsou oprávněny zasednout na trůn Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ho však sám vyřadit nemůže. Tu totiž určuje zákon a ne král. Andrewovy dcery Eugenie a Beatrice zůstávají nadále princeznami.
Princ Andrew se svými dcerami Eugenií (vlevo) a Beatrice (vpravo) na svatbě...

Princ Andrew se svými dcerami Eugenií (vlevo) a Beatrice (vpravo) na svatbě prince Williama a Kate Middletonové (2011) | foto: AP

Princ Andrew a král Karel III. na zádušní mši za vévodkyni z Kentu Katharine...
Virginia Giuffreová v nemocnici a jako teenagerka s princem Andrewem.
Andrew Mountbatten-Windsor.(16. září 2025)
Princ Charles a princ Andrew na lodi HMS Bronington (15. prosince 1976)
59 fotografií

Britský král Karel III. (73) musel reagovat na skandál kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je jeho bratr Andrew (65) namočený. Před několika dny tak svého mladšího sourozence zbavil titulu vévoda z Yorku, nyní přišly na řadu i další tituly – označení princ, vévoda z Yorku, hrabě z Inverness, baron Killyleagh a Jeho královská Výsost.

Bývalému princi byly odebrány také pocty, včetně Podvazkového řádu a Královského viktoriánského řádu a člen britské královské rodiny bude nyní znám jako Andrew Mountbatten-Windsor. Změny vstupují v platnost okamžitě, Andrew k rozhodnutí krále nevznesl námitku.

Andrew a král Karel III. na zádušní mši za vévodkyni z Kentu Katharine (16. září 2025)

„Tato rozhodnutí jsou považována za nezbytná, přestože Andrew nadále popírá veškerá obvinění,“ uvedl ve čtvrtek večer palác. Na závěr prohlášení dodal, že král je v myšlenkách se všemi oběťmi jakýchkoliv forem zneužívání.

Princ Andrew se svými dcerami Eugenií (vlevo) a Beatrice (vpravo) na svatbě prince Williama a Kate Middletonové (2011)
Princ Andrew a král Karel III. na zádušní mši za vévodkyni z Kentu Katharine (16. září 2025)
Virginia Giuffreová v nemocnici a jako teenagerka s princem Andrewem.
Andrew Mountbatten-Windsor.(16. září 2025)
59 fotografií

Důvodem zásadního kroku Karla III. jsou Andrewovy někdejší vazby na odsouzeného amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve vězení, kde čekal na soud v souvislosti s obviněními ze sexuálních zločinů.

Žádné tituly! A vystěhuj se! Král Karel III. potrestal bratra kvůli Epsteinovi

Mladšího bratra krále Karla obvinila ze sexuálního násilí jedna z Epsteinových obětí, Virginie Robertsová Giuffreová. V roce 2021 podala na Andrewa žalobu a popsala, že s někdejším princem i s Jeffreym Epsteinem měla ve svých sedmnácti letech vynucený pohlavní styk. Letos v dubnu spáchala sebevraždu.

Virginia Giuffreová v nemocnici a jako teenagerka s tehdejším princem Andrewem.

Andrew Mountbatten-Windsor zůstává i nadále osmý v nástupnické linii, což je pořadí, v jakém by členové královské rodiny nastoupili na britský trůn v případě smrti vládnoucího krále nebo královny. Z linie by bývalého prince mohl odstranit jen nový zákon přijatý parlamentem, Andrewovo dobrovolné se vzdání práv, či úmrtí. I když je tedy Andrew v současnosti „nežádoucí osobou“ bez oficiálních funkcí, podle zákona zůstává stále ve hře.

Následnictví podle parlamentu Spojeného království určuje takzvaný Zákon o nástupnictví (Act of Settlement) z roku 1701. Ten vychází z Listiny práv (Bill of Rights 1689) a určuje přesná pravidla nároku na trůn.

Giuffreová, která vinila prince Andrewa z obtěžování, spáchala sebevraždu

V současné době je prvním v pořadí nejstarší syn krále Karla III., princ William, po něm pak jeho syn, princ George z Cambridge. Tradičně byli v dědické linii muži před ženami. Zákon se však v roce 2015 změnil a u osob narozených po 28. říjnu 2011 se rozhoduje pouze podle věku – starší děti mají přednost před mladšími.

Andrew Mountbatten-Windsor se v nejbližších dnech přestěhuje do „soukromého ubytování“ ve Východní Anglii, náklady na něj mu bude hradit král. Bývalá manželka Andrewa, Sarah Fergusonová, se kterou se rozvedl v roce 1996 a která žila v Royal Lodge od roku 2008, si musí zařídit své vlastní bydlení, už před několika dny se také sama vzdala titulu vévodkyně z Yorku.

Princezny s manželi: Eugenie a Jack Brooksbank a Beatrice s Edoardem Mapellim Mozzim

Andrewovy dcery, Beatrice a Eugenie, zůstávají princeznami. Podle královského dekretu (Letters Patent) krále Jiřího V. z roku 1917 mají všechny děti synů panovníka právo na titul „princ“ nebo „princezna“ a oslovení „Jeho/Její královská Výsost“ (His/Her Royal Highness).

V britské královské rodině byl před Andrewem naposledy formálně zbaven titulů princ Ernest August, vévoda z Cumberlandu a Teviotdale. Tituly mu byly odebrány poté, co během první světové války složil přísahu věrnosti německé nacistické Říši.

Když se Andrewův prastrýc, král Eduard VIII., v prosinci 1936 sám vzdal trůnu, o tituly formálně nepřišel. Místo toho mu jeho bratr, král Jiří VI., udělil titul vévoda z Windsoru.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Britský princ Andrew se vzdává titulu vévody z Yorku

Sarah Fergusonová a princ Andrew (Londýn, 16. září 2025)

Britský princ Andrew v pátek oznámil, že se vzdává titulu vévody z Yorku po letech kritiky za své...

Napsala Epsteinovi „vynikající přítel“ a charity s Fergusonovou ukončují smlouvy

Sarah Fergusonová a princ Andrew (Londýn, 16. září 2025)

Několik charitativních organizací odvolalo z funkce patronky Sarah Fergusonovou, bývalou manželku...

Smutek v britské královské rodině. Zemřela vévodkyně Katharine

Britská královská rodina (první zprava vévodkyně z Kentu Katharine) na oslavách...

VIDEO Buckinghamský palác oznámil smutnou zprávu. Zemřela vévodkyně z Kentu Katharine. Nejstarší člence...

Odhalené klíny i pokecané šaty. Módní trapasy se nevyhýbají ani královnám

Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se...

Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se členům a členkám...

V muzeu Madame Tussauds odhalili novou sochu Kate. Pracovalo na ní 12 umělců

Nová figurína princezny Kate byla umístěna v Muzeu Madam Tussauds v Londýně...

VIDEO V londýnském muzeu Madame Tussauds byla ve středu odhalena nová vosková socha princezny Kate,...

Harry a Meghan zveřejnili vánoční pohlednici, po letech ukázali syna a dceru

Vévodkyně Meghan a princ Harry v Bogotě na návštěvě Kolumbie (15. srpna 2024)

VIDEO Britský princ Harry (40) a jeho žena Meghan (43) zveřejnili vánoční pohlednici, která obsahuje i...

Zásnubní šaty elegantní princezny. Spustily Kate efekt, návrhářku zničily

Kobaltové zásnubní šaty dokonale ladily k prstenu, který Kate dostala od svého...

Seriál Když si jeho šaty oblékne některá z členek královské rodiny, obvykle to každý návrhář oslavuje jako...

Nejčtenější

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...

Vilmu Cibulkovou odvezla z domova záchranka, herečka končí v seriálu Polabí

Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...

Budu velmi děsivá. Klumová napověděla svůj hollywoodský kostým, fanoušci tipují

Fanoušci Heidi Klumové (52) už týdny spekulují na internetu v koho se modelka, která je označována za královnu halloweenským převleků, promění tentokrát. Na svém Instagramu totiž zveřejňuje tajemné...

31. října 2025  12:28

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

31. října 2025  11:45

Andrew přišel kvůli skandálu o tituly, jeho dcery zůstávají nadále princeznami

Buckinghamský palác ve čtvrtek oznámil, že britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa zbývajících titulů a poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. Z linie...

31. října 2025  11:29

Lenka Filipová spadla ze schodů a poranila si hlavu. Odkládá koncerty

Zpěvačka Lenka Filipová (71) zrušila koncert a ty nejbližší odkládá. Podle Blesku je to z důvodu poranění hlavy, které utrpěla po pádu ze schodů. Ve středu ji sanitka odvezla do nemocnice.

31. října 2025  9:04

Chci nová prsa, plastika je po druhém dítěti nutnost, říká Jennifer Lawrencová

Jennifer Lawrenceová (35) se svěřila s tím, že se chystá podstoupit modelaci prsou, protože po narození druhého dítěte se její tělo nevrátilo do původní formy. Americká herečka se rozhodla pro zákrok...

31. října 2025

Svatbu v Hobitíně narušil skutečný Frodo. Elijah Wood šokoval novomanžele

Elijah Wood (44), který se celosvětově proslavil díky roli Froda Pytlíka z triologie Pán prstenů, se stal nečekaným hostem svatby v Hobitíně na Novém Zélandu. Dvojice australských filmových fanoušků...

31. října 2025

Chybí mi žákovské knížky, stýská si dvojnásobná matka Eva Leimbergerová

Zažila ještě dobu, kdy se pedagogům ve škole říkalo soudružko učitelko. Teď hraje Eva Leimbergerová jednu takovou v novém seriálu České televize Ratolesti. Sice ji děti nemusí oslovovat jako v době...

31. října 2025

Šokovaný Marek Daniel dostal na ulici polibek a velké poděkování

Zatím na něj pokřikovali lidi na ulici Tondo, až uvidí seriál Štěstíčku naproti, dostane Marek Daniel nejspíš přezdívku Ivan. Od lobbisty přešel k fotbalovému bafuňáři a jeho herecký výkon je opět...

31. října 2025

Taháky nemám, ale občas se mi to vymstí. Třeba zapomenu jméno hosta, líčí Karel Šíp

Premium

Jeho show Všechnopárty se vysílá dvacet let. Za tu dobu se už dvakrát obměnila dekorace, ale nemění se pár zásad, které jinak nezásadový moderátor Karel Šíp dbale dodržuje. Třeba že než uvede prvního...

30. října 2025

William a Kate vyhráli soud. Vadilo jim zveřejnění fotografií z rodinné dovolené

Britský následník trůnu princ William (43) a jeho manželka princezna Kate (43) vyhráli právní při kvůli narušení soukromí zveřejněním fotografií z dovolené ve francouzském magazínu Paris Match....

30. října 2025  19:38

Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká (46) a o rok mladší moderátor Rádia Frekvence 1 Vojta Efler si řekli své ano na Chvalském zámku. Po čtrnácti letech chtěli svazek zpečetit. „První s...

30. října 2025  18:19

Přátelství z „placu“ jsou zvláštní. Hvězdy Mladé krve o škádlení i výcviku s pistolí

Premium

Kriminální seriál Mladá krev svedl dohromady herečky Julii Issu a Simonu Lewandowskou. A z kolegyň se staly kamarádky. Kromě současné práce na seriálu mají společnou i řadu dalších věcí, mezi které...

30. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.