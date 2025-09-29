Jsem nadšený, že mě lidi chtějí vidět nahého, říká hvězda filmu Láska nebeská

„Moje děti se se mnou od té doby nebaví,“ řekl Andrew Lincoln v reakci na jednu ze seriálových scén, ve které jeho postava masturbuje. Herec to prý se svou sedmnáctiletou dcerou Matildou a patnáctiletým synem Arthurem konzultoval. „Řekl jsem Arthurovi: Jak by ses cítil, kdybych se uspokojoval před kamerou v televizi? A on na to: No... Co myslíš?“ vzpomíná herec.
Tím se ale Lincoln momentálně moc netrápí. „Jsem nadšený, že lidé mě stále chtějí vidět nahého a to i když už mi dávno bylo padesát let,“ řekl pro britský deník The Times.
Jeho manželka Gael, bývalá asistentka herečky Gwyneth Paltrowové, jeho herecký výkon ale podpořila a dala mu prý zelenou. Podle herce je také nejspíš jediná z rodiny, kdo se na výsledek jeho práce podívá – sám svoje televizní výkony prý sleduje jen velmi nerad.
Lincoln hraje v novém seriálu hraje Johna, muže ve středním věku, který žije v Londýně a tajně se trápí rolí otce na otcovské dovolené. Po konfliktu na školním hřišti se rozhodne i s rodinou přestěhovat do idylické vesnice Coldwater ve Skotsku, kde se setkává s charismatickým sousedem Tommym a sleduje komplikované vztahy v novém prostředí.
Seriál, kombinující temné, vtipné a nečekané momenty, se vysílá od 14. září na britské ITV1 a a streamovací službě ITVX.