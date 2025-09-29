Jsem nadšený, že mě lidi chtějí vidět nahého, říká hvězda filmu Láska nebeská

Andrew Lincoln (52), známý především ze seriálu Živí mrtví a filmu Láska nebeská, se po patnácti letech vrátil na televizní obrazovky v novém seriálu Coldwater. Herec v něm ztvárňuje nespokojeného muže ve středním věku, který se přestěhuje do izolované vesničky ve Skotsku. To možná moc kontroverzně nezní, seriál se ale nebojí velmi odvážných scén.
„Moje děti se se mnou od té doby nebaví,“ řekl Andrew Lincoln v reakci na jednu ze seriálových scén, ve které jeho postava masturbuje. Herec to prý se svou sedmnáctiletou dcerou Matildou a patnáctiletým synem Arthurem konzultoval. „Řekl jsem Arthurovi: Jak by ses cítil, kdybych se uspokojoval před kamerou v televizi? A on na to: No... Co myslíš?“ vzpomíná herec.

Tím se ale Lincoln momentálně moc netrápí. „Jsem nadšený, že lidé mě stále chtějí vidět nahého a to i když už mi dávno bylo padesát let,“ řekl pro britský deník The Times.

Jeho manželka Gael, bývalá asistentka herečky Gwyneth Paltrowové, jeho herecký výkon ale podpořila a dala mu prý zelenou. Podle herce je také nejspíš jediná z rodiny, kdo se na výsledek jeho práce podívá – sám svoje televizní výkony prý sleduje jen velmi nerad.

Sam z Lásky Nebeské se oženil. Vzal si dvojnásobnou exmanželku Elona Muska

Lincoln hraje v novém seriálu hraje Johna, muže ve středním věku, který žije v Londýně a tajně se trápí rolí otce na otcovské dovolené. Po konfliktu na školním hřišti se rozhodne i s rodinou přestěhovat do idylické vesnice Coldwater ve Skotsku, kde se setkává s charismatickým sousedem Tommym a sleduje komplikované vztahy v novém prostředí.

Seriál, kombinující temné, vtipné a nečekané momenty, se vysílá od 14. září na britské ITV1 a a streamovací službě ITVX.

Jsem nadšený, že mě lidi chtějí vidět nahého, říká hvězda filmu Láska nebeská

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.