Zašli jsme příliš daleko, říká Garfield o erotické scéně s Pughovou

Andrew Garfield hraje ve filmu Tobiase Duranda, kterého kuchařka Almut Brühlová v podání Florence Pughové srazí autem. Brzy poté se spolu vyspí a začnou spolu žít.

„Ta scéna se stává vášnivou, jak jsme ji navrhli choreograficky. A dostaneme se do varu, jak to bylo navrženo, ale zašli jsme trochu dál, než jsme měli, protože jsme neslyšeli střih!“ vysvětlil Garfield.

„Řekli jsme si: Dobře, půjdeme do další věci, necháme to rozvíjet a budeme pokračovat,’“ popsal.

Nakonec to s Pughovou rozbalili tak, že to přinutilo kameramana se odvrátit.

„V určitém okamžiku si oba tak nějak telepaticky říkáme: ‚Tohle mi rozhodně připadá jako delší doba.‘ Podívám se nahoru a v rohu je Stuart a náš zvukař. Stuart má u sebe kameru a je otočený obličejem ke zdi,“ dodal Garfield.

Florence Pughová se před kamerou rozvášnit umí. Když natáčela s Harrym Stylesem film To nic, drahá, jiskřilo to mezi nimi tak, že to režisérka snímku a tehdejší Harryho partnerka Olivia Wildeová neunesla. S britským zpěvákem se po natáčení rozešla.