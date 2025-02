„Společenské akce si vybírám podle toho, zda nemají děti náhodou závody, nebo my máme nějaké jiné důležité události v rodině, nějaké narozeniny, výročí. Ale přiznám se, že na Česko-Slovenský ples a Karlovarský festival mám většinou udělaný křížek. To by musely kroupy padat, abychom nepřišli, protože to je nej a moc se na to vždy těším,“ říká Verešová.

Její sedmnáctiletá dcera Vanessa Volopichová je nadějnou snowboardistkou. V listopadu si ale ošklivě poranila koleno a musela podstoupit komplikovanou operaci a nyní rehabilituje. Měsíce s dcerou po nemocnicích se podepsaly i na zdraví Verešové. Měla zablokovanou páteř a se silnými bolestmi ji záchranka odvezla do nemocnice. Na Česko-Slovenský ples už ale byla fit.

„Je fajn, že se mohu konečně shledat s lidmi, které jsem dlouho neviděla. Oslavy Československa, soudržnost, přátelství. Cítím se tu tak úžasně, že si to fakt užívám. A hlavně si užívám, že jsem konečně zdravá a můžeme chodit tancovat. Takže co víc. Je to oslava života,“ říká Verešová.

Oslavy pořádá ráda, kromě svých narozenin. „Já už narozeniny moc neslavím. Když tak nějaké výročí a spíše s rodinou. Už chápu ty moje předky a známé, když říkají, že už není co slavit. Ono je vždy co slavit, ale úplně ne ty roky, ale ty zkušenosti a zralost,“ míní Verešová.

„Ale je třeba to brát sportovně a věk je jenom číslo,“ dodává modelka.