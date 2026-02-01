Andreo, shledáváme se na výstavě Body Worlds, jak moc úzkostlivě se staráte o svoje tělo?
Slovo úzkostlivě tam vůbec není. Já jsem hrozně ráda, když se dostanu jednou za čas do fitka, když si zaposiluju. Mám hrozně ráda fitko, takže ten aktuální trend silových tréninků, to je úplně pro mě. Kdyby mě někdo nutil běhat nebo dělat nějaké aerobní cvičení, tak to vůbec nemám ráda.
Takže pokud je časová možnost, tak se jednou, dvakrát týdně teď snažím právě k nějakému cvičení pro sebe a své tělo dostat. Ne vždycky se to povede, proto říkám, jednou až dvakrát týdně. Ten čas je hodně omezený, kdy mám hlídání, kdy mám o obě holčičky postaráno a můžu někam vypadnout. A pak je to samozřejmě o tom si to naplánovat.
Když má za sebou člověk v manželství psychicky náročnější období, funguje tam takové v uvozovkách nakopnutí, energie, vůle žít naplno?
Jo, ale proč myslíte, že bychom...
Myslím manželovy zdravotní peripetie.
Jo takhle! Samozřejmě manželova nemoc, která byla už před dvěma lety, se začíná dost ustalovat i ta léčba, i nějaké to nastavení. Takže já věřím už jenom v lepší zítřky a že se celkově ustálí i jeho energie.
Člověk má samozřejmě vždycky v začátku toho roku takový elán věci dělat líp a víc, ale myslím si, že je třeba uklidnit svoje ambice a říct si: ‚Hele, je normální být týden hodně unavená.‘ Jeden týden mít energii a chuť a elán a pak prostě tak nějak podle pocitu reagovat a věnovat se buď fajn aktivitám mentálním, nebo těm fyzickým.
Zůstala vám z aktivní sportovní kariéry disciplína?
Stoprocentně. Disciplína a taková ta organizovanost, plánovačnost, prostě si potřebuju ten den nějak rozvrhnout. Neustále se dívám, co mě ten týden čeká, ráda si odškrtávám věci, takže já si myslím, že mi to možná zůstalo někdy až moc.
Žasne někdy manžel nebo pochválí vás dokonce z očí do očí, když vidí, jak schopnou ženu má vedle sebe?
Budeme mít za tři dny 16 let výročí. Takže já myslím, že můj manžel neustále žasne, co si to do života dal (smích). Obdivuje a zároveň se někdy děsí té mojí perfekcionistické povahy a vůbec toho, jak se snažím všechno nějak zvládat a držet a pořád nějak dosahovat těch výsledků. To je prostě takové břímě sportovce, ale já myslím, že ve většině případů mu to vyhovuje a je spokojený, že se o spoustu věcí postarám a v některých věcech už si umím říct o pomoc.
Jste maminkou dvou holčiček. Nakolik to v tom druhém případě byla úleva, že jste si mohla dát repete těch holčičích záležitostí znovu?
Že to nebyl kluk? Myslím, že to byla pro mě velká úleva. Na druhou stranu já jsem věděla, že manžel by si strašně přál kluka, takže já jsem mu to taky přála. Pak to dopadlo na holčičku. Já myslím, že je to praktičtější. Emočně je to náročnější, kdyby to byl kluk, bylo by to úplně jiné, ale lehké to nebude nikdy. Díky Bohu jsou zdravé a my do třetího dítěte nechceme jít už vůbec i ze zdravotních důvodů a kvůli stáří. Nechceme pokoušet to štěstí, které máme, a takhle nám to stačí. Bylo to fajn pro mě, on si občas posteskne.
V médiích se vám rozjede vždycky titulek: Andrea Sestini Hlaváčková, tenistka. Co byste byla ráda, aby se tam teďka objevovalo? Čemu se věnujete?
To je hrozně hezká otázka. Děkuju za ni. Já bych hrozně ráda, aby tam bylo moderátorka. Já se věnuji vlastně práci v rádiu, práci v televizi a i jsem si to dala jako takové předsevzetí se tím víc do budoucna prezentovat i na svých sociálních sítích, ukazovat v těch rolích, které mi vlastně nepřišly důležité.
Já jsem za poslední roky dávala na své sociální sítě jenom děti, protože to bylo to, co mi přišlo večer, když jsem si sedla k mobilu, to nejhezčí, to nejroztomilejší, a rozhodla jsem se letos to dělat trošku jinak. Trochu víc dát svým sledujícím a fanouškům nahlédnout to, co dělám, co mě v ty dny, kdy mám hlídání, naplňuje, a čemu věnuju ten čas, protože jsem zjistila, že to ví vlastně jenom pár mých lidí okolo a lidi to vůbec netuší. Myslí si, že od rána do večera možná běhám kolem dětí nebo možná si někdo myslí, že mám spoustu volného času a prostě jenom jsem. Já ale vlastně většinu svého času věnuju práci moderátorky, reportérky a komentátorky.