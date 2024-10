Tři potraty a manželova rakovina. Sestini Hlaváčková překonala náročné období

Andrea Sestini Hlaváčková v roce 2019 ukončila tenisovou kariéru, aby mohla založit rodinu. S manželem Fabriziem Sestinim přivítali na svět dceru Isabellu. „Byla jsem s ní dva roky doma a přišlo StarDance, což byl pro mě splněný sen. Po soutěži bylo v plánu druhé dítě a bohužel to trvalo mnohem déle, než jsem čekala,“ vzpomíná na začátek nešťastného roku 2022 Sestini Hlaváčková.

Otěhotněla ještě v době, než se začali vědomě o dítě snažit. „Doktor, jakmile mě začal vyšetřovat, tam našel problém. Měl podezření na mimoděložní těhotenství. Já byla v šoku. To je to poslední, co chcete slyšet,“ vzpomíná Hlaváčková.

Mimoděložní těhotenství je nebezpečné a i v dnešní době kvůli němu mohou ženy vykrvácet, pokud se embryo uchytí blízko arterie. „Šla jsem na svůj první zákrok roku 2022. Ale tím to neskončilo. Důvodem mimoděložního těhotenství byl myom v děloze, takže jakmile jsem se zotavila z laparoskopie, musela jsem ještě na odstranění myomu z dělohy,“ popisuje tenistka.

V plánu měla odehrát poslední turnaj s Lucií Hradeckou, kterým se rozloučí s fanoušky a oficiálně uzavře svou kariéru. Pár dnů před turnajem ale zjistila, že je znovu těhotná. Dokonce to měla být dvojčata. „Ale od začátku tam bylo něco špatně a bohužel to nedopadlo. Po turnaji jsem se dozvěděla, že to samovolně odchází a že si prožiju potrat doma. Bylo to díky tomu méně bolestivé, ale i tak to bylo bolestivé,“ popisuje.

Měla výčitky, že potrat způsobila tím, jak dřela na turnaj. Rozhodla se proto zvolnit. „Podařilo se mi opět hned otěhotnět. Chtěla jsem všechno udělat správně, ale bohužel odešlo i třetí,“ říká se slzami.

„Teď když o tom mluvím, je to daleko slzavější. Tehdy jsem to brala jako takové zápasy, v kterých prohrávám,“ vysvětluje bývalá tenistka.

Andrea Sestini Hlaváčková s dcerou Beou

Dali si pak s manželem půl roku pauzu ve snažení o dítě a to zabralo. Další těhotenství se už podařilo udržet. Jenže týden před porodem se dozvěděli, že Fabrizio Sestini má rakovinu. „Cítil jsem se pořád unavený. Testy odhalily nádor na štítné žláze a to byl velký šok, protože v naší rodině se tento typ onemocnění nevyskytuje,“ říká Sestini.

„Stihla jsem porodit, týden byl s námi doma a šel na operaci. Vzali mu štítnou žlázu, uzliny,“ popsala Sestini Hlaváčková.

„V začátku jeho nemoci mě hrozně vyděsilo, že ho čeká operace, týden v nemocnici, a pak čtyři týdny v izolaci a to v mém šestinedělí. Ale naštěstí všechno dobře dopadlo. Je to ta nejlepší varianta rakoviny, je léčitelná,“ dodala bývalá tenistka, matka dvou holčiček.