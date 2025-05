Zvládla ji bez problémů. „Je hodňoučká, zlobí výjimečně, ale moc ji s sebou nikam neberu. Před kamerami je dnes poprvé,“ prozradila olympijská medailistka, která má zpátky svoji štíhlou postavu. „Je to už nějaká doba, co jsem porodila, takže je nasnadě, že mám těhotenská kila dole. Ale do nějaké svojí vysněné formy mám ještě daleko,“ říká Andrea Sestini Hlaváčková.

Andrea Sestini Hlaváčková a její dcera Bea (2025)

„Držím se svého režimu. Snažím se trošku cvičit a nejíst kraviny. Ale moc se tím nestresuji. Ta hoňka kolem dvou dětí dá zabrat a je to pak znát i na těle,“ popisuje svoji životosprávu.

Stejně jako v minulosti nabízí zájemcům zážitkové lekce tenisu. „Nejčastěji mě kupují manželky jako dárek svým manželům k padesátinám,“ usmívá se. „Takže jednou dvakrát týdně se v létě dostanu na kurt a docela mě to baví. A je to i dobrý důvod, proč vypadnout z domova, což je fajn,“ říká na rovinu.

Její hlavní náplní je ale být mámou. Starší dcera Isabella má šest let a je bilingvní. Převládajícími jazyky v jejich domácnosti jsou čeština a angličtina, kterou se tenistka dorozumívá i se svým manželem, byť je Italem. „Zatím to řešit nepotřebujeme a časem uvidíme, kam dáme dcery do školy,“ říká Hlaváčková. „Pro nás i pro děti je důležitá angličtina. Já se sice snažím pochytit něco i z italštiny, ale nestuduji ji,“ vysvětluje.

Nemá důvod. S manželem vůbec neuvažují, že by se v budoucnu přestěhovali do Itálie. „Kdo ví, co bude, zatím ale chceme žít tady“ vysvětluje. „Je ale pravda, že můj manžel je tady jenom kvůli mně a mému rodinnému zázemí. A taky, že je život v Česku na kvalitní úrovni a v naší situaci dosažitelný. Líbí se nám, že ve většině věcí je tu pořádek,“ vyjmenovává výhody.

Fabrizio Sestini, se kterým je už patnáct let, má rodinu v Římě. „Jezdíme tam jednou dvakrát do roka a to nám stačí. A když, tak na okraj Říma, kde bydlí příbuzní. Není to tak, že bychom chodili po památkách, maximálně si zajdeme do centra na večeři,“ říká a přiznává že Řím jako turistka pořádně prochozený nemá.

V současné době Andrea pracuje jako komentátorka kanálu Sport Plus České televize a moderátorka Radiožurnálu Sport. „Do toho si vedu svůj Instagram, dělám influencerství, což je, jak dnes mnozí říkají, něco jako marketing,“ dodává.

Její manžel pracuje pro ženskou tenisovou asociaci WTA. Pokračuje dál ve své kariéře navzdory závažnému onemocnění – rakovině štítné žlázy, se kterou se před pár lety musel poprat. „Cestuje dost, ale ne tak jako když jsme se potkali. To dělal jinou práci a byl pryč každý týden,“ říká Hlaváčková, která byla manželovi v době nemoci oporou. Sama přitom byla v šestinedělí a než přivedla na svět svoje druhé dítě, musela se vyrovnat s třemi potraty.