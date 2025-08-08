Negativní role pro mě jsou terapií, ventiluji tak své démony, říká Andrea Růžičková

Premium

Fotogalerie 10

Herečka Andrea Růžičková | foto: Anna Kovačič

  20:00
Křehká a půvabná herečka, která umí skvěle zahrát složité ženy, si nejvíc váží role manželky a maminky dvou synů. Andrea Růžičková je nejšťastnější s rodinou v domku uprostřed přírody.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Momentálně má roztočený seriál Polabí, kde hraje matku neslyšícího syna. Kvůli téhle náročné roli se musí učit znakovou řeč. Věnuje se také sociálním sítím, focení a alternativním fotografickým technikám, kyanotypii a platinotypii, a má už dokonce svůj e-shop s autorskou tvorbou.

Andreo, prozradíte nám, co to je ta platinotypie a kyanotypie?
Platinotypie je historický proces vyvolávání fotografií. Fotografie má bohaté detaily, skvělou kresbu ve stínech a nachází se, na rozdíl od běžné fotky, přímo ve vláknech papíru. Výhodou je, že vydrží stovky let. Kyanotypie je něco podobného, ale využívá modrotisk a vznikají tak nádherné modrobílé obrazy.

Některé věci mají naši kluci jinak a my je nechceme lámat na sílu; aby za každou cenu zapadli do systému jen proto, že musí. My jsme s manželem taky dost svobodomyslní.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

V padesáti život nekončí, říká Heidi Klumová. Modelka promluvila o nahotě i sexu

Německá topmodelka Heidi Klumová (52) se vrací do 21. řady modelkovské soutěže Project Runway. V otevřeném rozhovoru promluvila o svém manželství s výrazně mladším partnerem, mateřství a popsala, jak...

Fanoušky šokoval dokument o sexuální rekordmance Bonnie. Připomíná jim porno

Britská televizní stanice Channel 4 nedávno odvysílala dokument o pornoherečce a bývalé hvězdě OnlyFans s názvem 1000 mužů a já: Příběh Bonnie Blue. Spousta diváků prý zděsila přílišná názornost a...

Priscilla Presleyová vyrazila k soudu. Vypadala prý jako hororový Joker

Bývalá manželka Elvise Presleyho byla tento týden spatřena v Los Angeles s vážným výrazem v obličeji. Osmdesátiletá herečka Priscilla Presleyová byla silně nalíčena, tvář měla přepudrovanou velmi...

Charlotte Gottová si užívá ve světě. Ukázala fotky z pláže, Paříže i Barcelony

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) začíná být více aktivní na sociálních sítích. Nedávno se tam vrátila po čtyřleté přestávce. Nyní na Instagramu ukázal snímky ze svých výletů po světě.

Nejen Harry Potter. Tvůrci seriálu ukázali v kostýmu i další oblíbenou postavu

Tvůrci nového seriálu o Harrym Potterovi, který by měl mít premiéru v roce 2027, nedávno ukázali hlavního hrdinu v první den natáčení. Dominic McLaughlin, jenž hraje mladého čaroděje, drží klapku a...

Negativní role pro mě jsou terapií, ventiluji tak své démony, říká Andrea Růžičková

Premium

Křehká a půvabná herečka, která umí skvěle zahrát složité ženy, si nejvíc váží role manželky a maminky dvou synů. Andrea Růžičková je nejšťastnější s rodinou v domku uprostřed přírody.

8. srpna 2025

Hvězdné války měl za hovadinu. A právě za to vydělal filmový Jedi Alec Guinness balík

Premium

Pravého otce nikdy nepoznal, svou nejslavnější roli upřímně nesnášel a dostal pokutu za sex na veřejnosti. Co ještě skrýval Alec Guinness, třetí nejslavnější britský herec?

8. srpna 2025

Je Den ženského orgasmu. Poznáte v kvízu, které herečky se svlékly před kamerou?

Pro většinu hereček není problém svléknout se před kamerou. Některé dokonce dokážou předvést vyvrcholení tak věrohodně, že divák občas neví, jestli to bylo jenom hrané. U příležitosti Dne ženského...

8. srpna 2025  15:19

A jak to bylo dál… po třetí sérii končí. Carrie Bradshawová se loučí naposledy

Šest řad seriálu, dva filmy a tři řady pokračování. Příběh Carrie Bradshawové je po téměř 40 letech u konce. Tvůrce seriálu A jak to bylo dál… Michael Patrik King oznámil, že třetí série spin-offu...

8. srpna 2025  13:05

Zeta-Jonesová ve Wednesday zpívá. A nebyl to záměr, i když má Oscara za Chicago

Catherine Zeta-Jonesová se role Morticie Addamsové v seriálu Wednesday neujala jen proto, aby rozdávala chladné pohledy. Herečka se v očekávané druhé sérii naplno vrátila ke svým muzikálovým kořenům...

8. srpna 2025  12:48

Je to masakr, říká Vojtěch Kotek, který začal farmařit a ztrácí váhu

Je pohublý, unavený, ale sluší mu to. Vojtěch Kotek dotočil druhou řadu Zrádců, kterou Prima začne vysílat v televizi už začátkem září a „maká“ na novém projektu. Právě ten ho tak vysiluje, že...

8. srpna 2025  11:04

Zemřel exmanžel zpěvačky Kelly Clarksonové. Bylo mu 48 let

Zpěvačka Kelly Clarksonová (43) prožívá těžké chvíle. Její bývalý manžel Brandon Blackstock, s nímž má dvě děti, tento týden zemřel ve věku 48 let. Zprávu oznámila jeho rodina na sociální síti....

8. srpna 2025  9:08

Stanislav Hložek zavzpomínal na „podraz“ s filmem Slunce, seno a pár facek

Zpěvák Stanislav Hložek (70) zavzpomínal na své začátky, legendární písně a zážitky s auty. S nimi má prý kamarádský vztah, dokonce je vždy pojmenovává. Promluvil také o synovi Matyášovi, vítězi...

8. srpna 2025

Zamiloval se do mě neslyšící kluk a já nevěděla co s tím, říká Andrea Růžičková

Andrea Růžičková přijala nabídku, která potká herce nejspíš jenom jednou za život a ještě ne každého. V novém primáckém seriálu Polabí hraje matku neslyšícího chlapce, s nímž se dorozumívá znakovou...

8. srpna 2025

Sexy máma Šeredová: miliardář, krásná dcera a luxusní prázdniny

Alena Šeredová tráví čas s rodinou v Itálii, kde žije, ale také ve Španělsku. Fotky pětileté dcery Vivienne, které sdílela na Instagramu, strhly lavinu chvály a srdíček. Jen na jednom se fanoušci...

7. srpna 2025  13:39

Herecké geny nezapřou. Vnuci Šafránkové a Abrháma jdou ve šlépějích prarodičů

Mají za sebou natáčení reklam, točili také vlastní animované i hrané snímky. Přestože se zdálo, že vnuci Libuše Šafránkové (†68) a Josefa Abrháma (†82) budou spíše za kamerou, vyzkoušeli si i role...

7. srpna 2025  12:28

Od Superstar přes drogy a skandály až po souboj v kleci. Sámer Issa slaví 40

V prvním ročníku soutěže Česko hledá Superstar skončil na třetím místě. Slibně nastartovanou hudební kariéru ale převálcovala řada skandálů a problémy s drogami. Čtyřicítku slaví jako jiný člověk. S...

7. srpna 2025  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.