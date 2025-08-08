Momentálně má roztočený seriál Polabí, kde hraje matku neslyšícího syna. Kvůli téhle náročné roli se musí učit znakovou řeč. Věnuje se také sociálním sítím, focení a alternativním fotografickým technikám, kyanotypii a platinotypii, a má už dokonce svůj e-shop s autorskou tvorbou.
Andreo, prozradíte nám, co to je ta platinotypie a kyanotypie?
Platinotypie je historický proces vyvolávání fotografií. Fotografie má bohaté detaily, skvělou kresbu ve stínech a nachází se, na rozdíl od běžné fotky, přímo ve vláknech papíru. Výhodou je, že vydrží stovky let. Kyanotypie je něco podobného, ale využívá modrotisk a vznikají tak nádherné modrobílé obrazy.
Některé věci mají naši kluci jinak a my je nechceme lámat na sílu; aby za každou cenu zapadli do systému jen proto, že musí. My jsme s manželem taky dost svobodomyslní.