Je vám příjemnější vyprávět při rozhovoru česky, nebo slovensky?
Budu odpovídat rovnou česky.
S přepisem ze slovenštiny do češtiny bych si poradil. Vážně byste si nebyla v rodné slovenštině jistější?
Nebyla. Jak žiju v Česku už přes dvacet let, nedokážu se z hlediska slovní zásoby vyjadřovat zcela precizně už ani ve slovenštině. Stal se ze mě takový hybrid – benzin i elektro.
Hezké přirovnání.
Pravdou je, že v mých pražských začátcích jsem tápala, ale i když nemám talent na jazyky, česky jsem se naučit odhodlaně chtěla. I za cenu, že by se mi někdo posmíval za přechodné tápání a nedokonalosti. V pozdějších letech a rozhovorech jsem jazykově podle okolností přepínala. Ale i to už se změnilo. Od doby, kdy mám českého manžela a české děti, se kterými mluvím česky, je mi čeština přirozená. Když ale potkám Slováky, okamžitě přepínám do slovenštiny.
