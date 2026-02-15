Rafťáky jsem před premiérou obrečela a začala na sebe být přísná, říká Růžičková

Premium

Fotogalerie 22

Andrea Růžičková | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Jan Malinda
  20:00
Andrea Růžičková je jednou z hlavních tváří seriálu Vyprávěj, který se zas a zas vrací na obrazovky. A který jí v lecčems pootočil životem, když se ještě jmenovala Kerestešová. Vyprávěj ji za pochodu učilo být herečkou. Vyprávěj se taky zasloužilo o to, že doma vzali její herectví na milost.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Je vám příjemnější vyprávět při rozhovoru česky, nebo slovensky?
Budu odpovídat rovnou česky.

S přepisem ze slovenštiny do češtiny bych si poradil. Vážně byste si nebyla v rodné slovenštině jistější?
Nebyla. Jak žiju v Česku už přes dvacet let, nedokážu se z hlediska slovní zásoby vyjadřovat zcela precizně už ani ve slovenštině. Stal se ze mě takový hybrid – benzin i elektro.

Hezké přirovnání.
Pravdou je, že v mých pražských začátcích jsem tápala, ale i když nemám talent na jazyky, česky jsem se naučit odhodlaně chtěla. I za cenu, že by se mi někdo posmíval za přechodné tápání a nedokonalosti. V pozdějších letech a rozhovorech jsem jazykově podle okolností přepínala. Ale i to už se změnilo. Od doby, kdy mám českého manžela a české děti, se kterými mluvím česky, je mi čeština přirozená. Když ale potkám Slováky, okamžitě přepínám do slovenštiny.

Dodnes se mě všichni ptají: jak jsi věděla, že to přijde a zvednou se ceny nemovitostí?

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ples sezóny v Obecním domě: Kdo doprovodil Arabelu a kdo další slavné dámy?

Nejčtenější

Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese...

V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...

Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k...

Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.

Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci

Iva Kubelková s rodinou na představení nové kolekce Jaroslavy a Dominiky...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (48) v minulosti několikrát nafotila se svou starší dcerou Natálií Jiráskovou (21) sexy kampaň na plavky. Společný projekt nyní chystá i se svou mladší dcerou...

Móda z plesu: Božská Lašková, okouzlující Sandeva, sexy miss i Arabela v modré

Dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu přivítal v sobotu večer své hosty v...

Dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu přivítal v sobotu večer své hosty v prostorách secesního Obecního domu v Praze. Na akci vystoupila mimo jiné Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a skupina...

V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Monika Leová

Moderátorka a bývalá miss Monika Leová

Monika Leová (34) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rodině, dětech i o práci v restauraci. Práci modelky se dnes už věnuje jen nárazově, k moderátorství na plný úvazek se také neplánuje vrátit....

Rafťáky jsem před premiérou obrečela a začala na sebe být přísná, říká Růžičková

Premium
Andrea Růžičková

Andrea Růžičková je jednou z hlavních tváří seriálu Vyprávěj, který se zas a zas vrací na obrazovky. A který jí v lecčems pootočil životem, když se ještě jmenovala Kerestešová. Vyprávěj ji za pochodu...

15. února 2026

Ta vyrostla! Meghan se na Valentýna pochlubila fotkou princezny Lilibet

Princezna Lilibet a princ Harry na snímku k Valentýnu (14. února 2026)

Vévodkyně ze Sussexu Meghan na Valentýna na sociálních sítích sdílela fotku svého manžela Harryho spolu s jejich dcerou Lilibet. Výjimečně je malé princezně vidět trochu do tváře. Doposud princ se...

15. února 2026  12:05

Pavel Trávníček je po více jak měsíci doma. Manželka řekla, jak mu je po těžké operaci

Monika Trávníčková a Pavel Trávníček (Žofín, Praha, 14. prosince 2025)

Začátkem ledna podstoupil náročnou operaci srdce a po následné rehabilitaci se Pavel Trávníček (75) až nyní dostal domů. Jeho manželka Monika Trávníčková na sociálních sítích přiblížila, jak na tom...

15. února 2026  9:53

Lucii Zedníčkovou vychovávali prarodiče. Chtěli ji „vykopnout“ do Německa

Lucie Zedníčková

Měla našlápnuto ke kariéře v zahraničí. Jenomže Lucie Zedníčková se jí dobrovolně vzdala. Protože by nedokázala žít nikde jinde než v Česku. A stejně to mají její dvě děti. Jazzový klavírista...

15. února 2026

Obsluhoval lyžařský vlek a změnil si jméno. František Polívka je teď Blanc

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem

Vyrůstali v Brně mimo dosah médií, a tudíž v „utajení“. Kdyby je jejich rodiče občas nevyvedli na filmový festival do Karlových Varů, nevědělo by se ani, jak nejmladší děti Bolka Polívky vypadají....

15. února 2026

Pan Božský a Carrie ze Sexu ve městě se rozkmotřili. Co je důvodem?

Chris Noth a Sarah Jessica Parkerová v seriálu A jak to bylo dál... (2021)

Herečtí kolegové Chris Noth (71) a Sarah Jessica Parkerová (60) jsou divákům známí především ze seriálu Sex ve městě, kde spolu ztvárnili ikonickou dvojici Carrie a Pana Božského. V osobním životě...

14. února 2026  14:29

OBRAZEM: Které hvězdy zdobily vídeňský Ples v Opeře? Letos nechyběla Sharon Stone

Vídeňský ples v Opeře navštěvují pravidelně slavné hollywoodské hvězdy a...

Čestným hostem tradičního plesu ve vídeňské Opeře byla letos americká herečka Sharon Stone, usadila se v lóži hornorakouského podnikatele a pekaře Karla Guschlbauera. V minulosti zde zazářily...

14. února 2026  10:01

Lešek Wronka je fascinován trojkami. Zavzpomínal i na Ewu Farnou

Lešek Wronka a Ewa Farna

Lešek Wronka (65) je prý jediný, kdo skončil díky rodičům místo na právech jako komediant. V primácké talkshow 7 pádů Honzy Dědka zavzpomínal, jak objevil Ewu Farnou a ukázala se také jeho fascinace...

14. února 2026

Brala jsem jako samozřejmost, že se mám svlékat, vzpomíná Pořízková na začátky

Pavlína Pořízková (Praha, 26. června 2023)

Česká topmodelka žijící v USA Pavlína Pořízková (60) se modelingu věnuje už desítky let. Nyní zavzpomínala na to, jakému obtěžování bývají mladé dívky často vystaveny. Na Instagramu popsala několik...

14. února 2026

Jejich třetí společné dítě se zrodilo v šatně. Ondřej a Tereza Rychlí vyprávějí

Premium
Manželé Ondřej Rychlý a Tereza Rychlá

Potkat se s Terezou Rychlou a jejím mužem Ondřejem je vždycky radost. Vyzařuje z nich optimismus – a hlavně láska. Seznámili se už na Pražské konzervatoři, kde se, jak Tereza říká, vlastně jen mihla....

13. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Jana Brejchová se smrtelně urazila, když jí Jan Kačer nabídl roli. Kvůli své dceři

Jana Brejchová a její dcera Tereza Brodská v roce 2003

Jméno vybrala podle písničky Waldemara Matušky o Tereze, kterou sama hrála ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. Jana Brejchová však dceru po narození svěřila do péče své starší sestry. Přestože to...

13. února 2026  17:15

V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Monika Leová

Moderátorka a bývalá miss Monika Leová

Monika Leová (34) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rodině, dětech i o práci v restauraci. Práci modelky se dnes už věnuje jen nárazově, k moderátorství na plný úvazek se také neplánuje vrátit....

13. února 2026  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.