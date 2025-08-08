Zamiloval se do mě neslyšící kluk a já nevěděla co s tím, říká Andrea Růžičková

Jejího syna hraje František Ferdinand Hlavica (syn Kláry Melíškové a Lukáše Hlavici- pozn.red.), který stejně jako Andrea před každým natáčením dostává instruktážní video, na němž jsou jejich repliky převedeny do znakové řeči. Ty se pak oba herci snaží naučit a co nejvěrněji předvést před kamerou.
„Ale měli jsme i kurz, do kterého se mohou přihlásit rodinní příslušníci neslyšících a musím říct, že to byl odlišný druh výuky, než podle těch videí. Ta řeč má totiž úplně jinou logiku a tempo. Snad neříkám nějakou blbost, ale já bych ji přirovnala k čínskému jazyku. Co znak, to nějaký výraz. A vy ty znaky spojujete, aby to dávalo smysl. Přitom každé slovo může mít víc významů, záleží na tom, s jakými dalšími je propojíte,“ nechává herečka nahlédnout do tajů znakové řeči. Na place mají herci poradce ze společnosti Deaf Friendly, kteří dohlížejí, zda znakují správně.
Růžičková na rozdíl od Hlavici má ale v seriálu i normální mluvený projev. „Je to těžké, protože se musím soustředit na dva různé způsoby vyjadřování a navíc tím, že jsem rodilá Slovenka, všechno si ještě v hlavě nejprve překládám ze slovenštiny do češtiny. Takže to ode mě vyžaduje maximální koncentraci,“ vypráví.
„Ale je to strašně zajímavé, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí i různých pohledů na tuto problematiku a jsem ráda, že se toto téma dostává do veřejného prostoru. Mluví se o různých menšinách, ale zrovna tahle si pozornost opravdu zaslouží, protože si svůj způsob života nevybrala, on se tak narodili,“ dodává.
Vzpomíná také na svoje první setkání s neslyšícím, na které neuměla vůbec reagovat. „Když jsem studovala na střední škole, bydlela jsem na koleji, kde celá dvě patra obsadili neslyšící kluci z nějakého učiliště. No a jeden z nich se do mě zamiloval. Byl to krásný tmavovlasý kluk s modrýma očima, jenomže na mě mluvil znakovou řečí a já v sobě cítila tak obrovský stud, že i když mi posílal psané odkazy, abychom se někde potkali, nebyla jsem schopná mu jeho náklonnost opětovat. Měla jsem jakýsi strach a nevěděla co s tím. Asi to tak mělo být, takže ničeho nelituji, ale podobná situace se může přihodit každému a možná by bylo dobré se v takové chvíli netvářit, že nic nevidím a ten projev sympatie z úcty k tomu druhému opětovat,“ říká.
Tvůrci do seriálu vybírali herce tak, aby nemuseli jít sami proti sobě, tudíž aby se jim postava, kterou hrají, co nejvíc podobala. „Nemůžu říct, že jsem úplně sama sebou, ale Beáta je stejně jako já mámou, která je milující a v první řadě se snaží svému dítěti porozumět. Nevychovávat ho stylem, já jsem rodič, tak mě budeš poslouchat, ale na základě autority, kterou si u něj postupně buduje. A totéž mám se svými dětmi. Chci být mámou, ke které moje děti vzhlížejí a respektují proto, že mi důvěřují. To si myslím, že mám se svoji postavou podobné,“ vypráví Růžičková.
Odjakživa ji zajímala psychologie. Protože studovala pedagogiku, setkala se s ní na střední i vysoké škole, ale sebevzdělává se dál. „Skrze svoje děti a vlastní osobní rozvoj si léčím mimo jiné svoje bolístky. Takže já ve svých dětech vidím velkou šanci a možnost vyřešit sebe samu. Skoro každý si z dětství neseme něco, s čím se musíme vypořádat, málokdo pochází z dokonalé rodiny. Obvykle v sobě máme zakořeněnou spoustu zážitků a událostí, které si často ani nepamatujeme, ale naše buňky ano a mají vliv na naše současné reakce. Takže díky svým dětem i já jdu do hloubky, do toho svého programu a některé věci přeprogramovávám,“ říká.
Její děti jsou zatím malé, ale už teď inklinují k uměleckým disciplínám. „U Tobiáše jsme přesvědčeni, že má velký talent na kreslení. Určitě po manželovi Mikolášovi. Původně studoval a pak sám učil na AVU, i když se teď věnuje hudbě. Výtvarníky byli i jeho dědeček a pradědeček, celý rod Růžičkových. I Mikolášův bratr je umělec, učí na UMPRUM,“ říká Andrea.
Její mladší syn Jáchym už taky začal kreslit. „Má úplně jiný rukopis než Tobiáš, ale tím, že je mu teprve pět let, necháváme mu dost prostoru, aby si sám vybral cestu, kterou chce jít. My dětem svoje ambice nevnucujeme. Protože vlastně ani žádné nemáme. Jediné, co si s manželem přejeme, aby byly šťastné“ říká Růžičková.
Její muž se našel v hudbě, ale děti mají od něj v pokojíčku obrovskou kresbu o rozměrech 4x3 metry, na které je tužkou nakreslený velorex. „Byla to jeho vysokoškolská práce,“ dodává manželka Mikoláše Růžičky, který je skladatelem, hudebním producentem a multiinstrumentalistkou, jenž vystupuje mimo jiné ve dvojici s Jiřím Burianem v Republic of Two.