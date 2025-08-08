Zamiloval se do mě neslyšící kluk a já nevěděla co s tím, říká Andrea Růžičková

Autor:
Andrea Růžičková přijala nabídku, která potká herce nejspíš jenom jednou za život a ještě ne každého. V novém primáckém seriálu Polabí hraje matku neslyšícího chlapce, s nímž se dorozumívá znakovou řečí.
Andrea Růžičková

Andrea Růžičková | foto: FTV Prima

Andrea Růžičková na křtu Art Issue Harper’s Bazaar s názvem Art At Heart (27....
Andrea Růžičková (27. března 2025)
Sára Černochová a František Ferdinand Hlavica v seriálu Polabí (2025)
Kristýna Jedličková a František Ferdinand Hlavica v seriálu Polabí (2025)
47 fotografií

Jejího syna hraje František Ferdinand Hlavica (syn Kláry Melíškové a Lukáše Hlavici- pozn.red.), který stejně jako Andrea před každým natáčením dostává instruktážní video, na němž jsou jejich repliky převedeny do znakové řeči. Ty se pak oba herci snaží naučit a co nejvěrněji předvést před kamerou.

„Ale měli jsme i kurz, do kterého se mohou přihlásit rodinní příslušníci neslyšících a musím říct, že to byl odlišný druh výuky, než podle těch videí. Ta řeč má totiž úplně jinou logiku a tempo. Snad neříkám nějakou blbost, ale já bych ji přirovnala k čínskému jazyku. Co znak, to nějaký výraz. A vy ty znaky spojujete, aby to dávalo smysl. Přitom každé slovo může mít víc významů, záleží na tom, s jakými dalšími je propojíte,“ nechává herečka nahlédnout do tajů znakové řeči. Na place mají herci poradce ze společnosti Deaf Friendly, kteří dohlížejí, zda znakují správně.

František Ferdinand Hlavica a Andrea Růžičková v seriálu Polabí (2025)

Růžičková na rozdíl od Hlavici má ale v seriálu i normální mluvený projev. „Je to těžké, protože se musím soustředit na dva různé způsoby vyjadřování a navíc tím, že jsem rodilá Slovenka, všechno si ještě v hlavě nejprve překládám ze slovenštiny do češtiny. Takže to ode mě vyžaduje maximální koncentraci,“ vypráví.

„Ale je to strašně zajímavé, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí i různých pohledů na tuto problematiku a jsem ráda, že se toto téma dostává do veřejného prostoru. Mluví se o různých menšinách, ale zrovna tahle si pozornost opravdu zaslouží, protože si svůj způsob života nevybrala, on se tak narodili,“ dodává.

Vzpomíná také na svoje první setkání s neslyšícím, na které neuměla vůbec reagovat. „Když jsem studovala na střední škole, bydlela jsem na koleji, kde celá dvě patra obsadili neslyšící kluci z nějakého učiliště. No a jeden z nich se do mě zamiloval. Byl to krásný tmavovlasý kluk s modrýma očima, jenomže na mě mluvil znakovou řečí a já v sobě cítila tak obrovský stud, že i když mi posílal psané odkazy, abychom se někde potkali, nebyla jsem schopná mu jeho náklonnost opětovat. Měla jsem jakýsi strach a nevěděla co s tím. Asi to tak mělo být, takže ničeho nelituji, ale podobná situace se může přihodit každému a možná by bylo dobré se v takové chvíli netvářit, že nic nevidím a ten projev sympatie z úcty k tomu druhému opětovat,“ říká.

Andrea Růžičková

Tvůrci do seriálu vybírali herce tak, aby nemuseli jít sami proti sobě, tudíž aby se jim postava, kterou hrají, co nejvíc podobala. „Nemůžu říct, že jsem úplně sama sebou, ale Beáta je stejně jako já mámou, která je milující a v první řadě se snaží svému dítěti porozumět. Nevychovávat ho stylem, já jsem rodič, tak mě budeš poslouchat, ale na základě autority, kterou si u něj postupně buduje. A totéž mám se svými dětmi. Chci být mámou, ke které moje děti vzhlížejí a respektují proto, že mi důvěřují. To si myslím, že mám se svoji postavou podobné,“ vypráví Růžičková.

Odjakživa ji zajímala psychologie. Protože studovala pedagogiku, setkala se s ní na střední i vysoké škole, ale sebevzdělává se dál. „Skrze svoje děti a vlastní osobní rozvoj si léčím mimo jiné svoje bolístky. Takže já ve svých dětech vidím velkou šanci a možnost vyřešit sebe samu. Skoro každý si z dětství neseme něco, s čím se musíme vypořádat, málokdo pochází z dokonalé rodiny. Obvykle v sobě máme zakořeněnou spoustu zážitků a událostí, které si často ani nepamatujeme, ale naše buňky ano a mají vliv na naše současné reakce. Takže díky svým dětem i já jdu do hloubky, do toho svého programu a některé věci přeprogramovávám,“ říká.

Andrea Růžičková, Mikoláš Růžička a jejich synové Tobiáš a Jáchym

Její děti jsou zatím malé, ale už teď inklinují k uměleckým disciplínám. „U Tobiáše jsme přesvědčeni, že má velký talent na kreslení. Určitě po manželovi Mikolášovi. Původně studoval a pak sám učil na AVU, i když se teď věnuje hudbě. Výtvarníky byli i jeho dědeček a pradědeček, celý rod Růžičkových. I Mikolášův bratr je umělec, učí na UMPRUM,“ říká Andrea.

Její mladší syn Jáchym už taky začal kreslit. „Má úplně jiný rukopis než Tobiáš, ale tím, že je mu teprve pět let, necháváme mu dost prostoru, aby si sám vybral cestu, kterou chce jít. My dětem svoje ambice nevnucujeme. Protože vlastně ani žádné nemáme. Jediné, co si s manželem přejeme, aby byly šťastné“ říká Růžičková.

Její muž se našel v hudbě, ale děti mají od něj v pokojíčku obrovskou kresbu o rozměrech 4x3 metry, na které je tužkou nakreslený velorex. „Byla to jeho vysokoškolská práce,“ dodává manželka Mikoláše Růžičky, který je skladatelem, hudebním producentem a multiinstrumentalistkou, jenž vystupuje mimo jiné ve dvojici s Jiřím Burianem v Republic of Two.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V padesáti život nekončí, říká Heidi Klumová. Modelka promluvila o nahotě i sexu

Německá topmodelka Heidi Klumová (52) se vrací do 21. řady modelkovské soutěže Project Runway. V otevřeném rozhovoru promluvila o svém manželství s výrazně mladším partnerem, mateřství a popsala, jak...

Fanoušky šokoval dokument o sexuální rekordmance Bonnie. Připomíná jim porno

Britská televizní stanice Channel 4 nedávno odvysílala dokument o pornoherečce a bývalé hvězdě OnlyFans s názvem 1000 mužů a já: Příběh Bonnie Blue. Spousta diváků prý zděsila přílišná názornost a...

Priscilla Presleyová vyrazila k soudu. Vypadala prý jako hororový Joker

Bývalá manželka Elvise Presleyho byla tento týden spatřena v Los Angeles s vážným výrazem v obličeji. Osmdesátiletá herečka Priscilla Presleyová byla silně nalíčena, tvář měla přepudrovanou velmi...

Charlotte Gottová si užívá ve světě. Ukázala fotky z pláže, Paříže i Barcelony

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) začíná být více aktivní na sociálních sítích. Nedávno se tam vrátila po čtyřleté přestávce. Nyní na Instagramu ukázal snímky ze svých výletů po světě.

Tom Cruise a Ana de Armasová už lásku netají. Vyrazili na Oasis a do Vermontu

O vztahu herce Toma Cruise (63) s bond girl Anou de Armasovou (37) se spekuluje už od února. Ani jeden z nich to oficiálně nepotvrdil, ale už se rozhodli jej neskrývat. Tančili spolu na koncertě...

Stanislav Hložek zavzpomínal na „podraz“ s filmem Slunce, seno a pár facek

Zpěvák Stanislav Hložek (70) zavzpomínal na své začátky, legendární písně a zážitky s auty. S nimi má prý kamarádský vztah, dokonce je vždy pojmenovává. Promluvil také o synovi Matyášovi, vítězi...

8. srpna 2025

Zamiloval se do mě neslyšící kluk a já nevěděla co s tím, říká Andrea Růžičková

Andrea Růžičková přijala nabídku, která potká herce nejspíš jenom jednou za život a ještě ne každého. V novém primáckém seriálu Polabí hraje matku neslyšícího chlapce, s nímž se dorozumívá znakovou...

8. srpna 2025

Sexy máma Šeredová: miliardář, krásná dcera a luxusní prázdniny

Alena Šeredová tráví čas s rodinou v Itálii, kde žije, ale také ve Španělsku. Fotky pětileté dcery Vivienne, které sdílela na Instagramu, strhly lavinu chvály a srdíček. Jen na jednom se fanoušci...

7. srpna 2025  13:39

Herecké geny nezapřou. Vnuci Šafránkové a Abrháma jdou ve šlépějích prarodičů

Mají za sebou natáčení reklam, točili také vlastní animované i hrané snímky. Přestože se zdálo, že vnuci Libuše Šafránkové (†68) a Josefa Abrháma (†82) budou spíše za kamerou, vyzkoušeli si i role...

7. srpna 2025  12:28

Od Superstar přes drogy a skandály až po souboj v kleci. Sámer Issa slaví 40

V prvním ročníku soutěže Česko hledá Superstar skončil na třetím místě. Slibně nastartovanou hudební kariéru ale převálcovala řada skandálů a problémy s drogami. Čtyřicítku slaví jako jiný člověk. S...

7. srpna 2025  11:13

Od virální fotky k druhé šanci. Co dnes dělá „nejkrásnější“ zločinec Meeks

Když v roce 2014 obletěla svět jeho policejní fotografie, nikdo nečekal, že se Jeremy Meeks (41) stane během pár měsíců hvězdou přehlídkových mol. Bývalý člen gangu byl tehdy zatčen za nelegální...

7. srpna 2025  9:37

Miloš Zapletal dal na špatnou radu a přišel o peníze. Za zbytek odjel na dovolenou

„Mám se teď dobře,“ hlásil na zahradní party Petra Jandy Miloš Zapletal, který ovšem nikomu na přivítanou nepodával ruku. Byl za kouzelníka a nechtěl si ušpinit svoje sněhobílé rukavice. V pozdních...

7. srpna 2025

Milovala botox, teď chválí vrásky. Teri Hatcherová se ukázala nenalíčená

Herečka Teri Hatcherová (60) se na sociálních sítích pochlubila sérií fotek, na kterých je nenalíčená. Jsou jí dokonce vidět vrásky, což představitelce Susan Mayerové ze seriálu Zoufalé manželky už...

7. srpna 2025

Herec Brad Pitt truchlí. Ve věku 84 let zemřela jeho maminka Jane

Matka Brada Pitta (61) Jane zemřela. Bylo jí 84 let. Informoval o tom portál věnující se celebritám TMZ. Zprávu potvrdila hercova neteř.

6. srpna 2025  19:03

Vzácné záběry syna Julie Robertsové. Fanoušci video kritizují kvůli tomu, co na něm chybí

Hollywoodská herečka Julia Robertsová, si své soukromí pečlivě střeží. Zatímco její úsměv je známý po celém světě, o jejích dětech se toho ví málo. O to větší událostí je vzácné video, které nedávno...

6. srpna 2025

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

VIDEO: Připravil vysněnou scénu na žádost o ruku, zkazili ji turisté, co šli kolem

Jsou situace, které pečlivě plánujete, ladíte nejmenší detaily a přesto ve finále selžou. Do jedné z nich se dostal mladý pár, respektive mladík, který svou lásku žádal o ruku. Nastavil mobil, aby...

6. srpna 2025  14:01

Česká modelka Karolína Kurková se objeví v pokračování filmu Ďábel nosí Pradu

Natáčení pokračování filmu Ďábel nosí Pradu je v plném proudu. Ve dvojce oblíbené komedie z prostředí módního byznysu se objeví také česká topmodelka Karolína Kurková. Nechybí samozřejmě ani hlavní...

6. srpna 2025  12:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.