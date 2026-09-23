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Nenaleťte podvodníkům, varuje herečka Růžičková před Českou komorou živnostníků

Autor:
  11:11
Herečka Andrea Růžičková

Herečka Andrea Růžičková | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Herečka Andrea Růžičková
Herečka Andrea Růžičková
Herečka Andrea Růžičková
Herečka Andrea Růžičková
52 fotografií
Herečka Andrea Růžičková, za svobodna Kerestešová, upozornila své sledující na Instagramu na zkušenost s Českou komorou živnostníků. Soukromou společnost označila za podvodnou katalogovou firmu a uvedla, že sama naletěla jejím praktikám. Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě upozorňuje, že zápis do podobných evidencí není ze zákona povinný a oficiálním registrem je pouze Živnostenský rejstřík.

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„ČESKÁ KOMORA ŽIVNOSTNÍKŮ je podvodná katalogová firma!“ napsala Andrea Růžičková na Instagramu. Zároveň své sledující požádala, aby její upozornění sdíleli. „Tisíce lidí naletí těmto manipulativním taktikám, včetně mě!“ uvedla herečka. Dodala také, že podle její osobní zkušenosti firma „vyhrožuje, parazituje a zastrašuje“ a využívá podle ní skulinky v zákoně.

Před podobnými praktikami opakovaně upozorňuje také Ministerstvo průmyslu a obchodu. To označuje nabídky k zápisu do soukromých rejstříků a katalogů za problém takzvaných katalogových firem.

Podnikatelům připomíná, že oficiálním registrem živnostníků je živnostenský rejstřík, který je veden státem a zápis do něj je v souvislosti se vznikem živnostenského oprávnění automatický a bezplatný.

Nová životní fáze. Zmíní se, jak prochází fází jakéhosi osobnostního přeprogramování. „Už nepotřebuju bojovat. Chci si užívat přítomnost. Protože mám všechno, co potřebuju. A co nemám, to nepotřebuju.“ Nenastalo to ze dne na den. „Doslova se učím odpočívat. Ten starý program mě ještě podvědomě nutí honit se za něčím, ale už si umím někdy říct: Stop, nemusíš, normálně si sedni a koukej, pozoruj.”
Herečka Andrea Růžičková označila soukromou společnost Českou komoru živnostníků za podvodnou katalogovou firmu a uvedla, že sama naletěla jejím praktikám. (září 2026)
Herečka Andrea Růžičková označila soukromou společnost Českou komoru živnostníků za podvodnou katalogovou firmu a uvedla, že sama naletěla jejím praktikám. (září 2026)
Herečka Andrea Růžičková upozornila i na varování Odboru živností a spotřebitelské legislativy z roku 2024. (září 2026)
52 fotografií

MPO zároveň upozorňuje, že některé soukromé nabídky mohou svou podobou připomínat úřední dokumenty a vytvářet dojem, že podnikatel má povinnost za zápis do určité evidence zaplatit. Ministerstvo proto živnostníkům doporučuje, aby takové výzvy vždy velmi pečlivě prověřili a podezřelé faktury nehradili.

Právě mezi podobné nabídky MPO v minulosti zařadilo také zprávy týkající se „České komory živnostníků“. V jednom ze svých upozornění ministerstvo výslovně uvedlo, že registrace v této databázi není ze zákona povinná.

Samotná Česká komora živnostníků na svém webu uvádí, že ji provozuje společnost Česká komora živnostníků s.r.o. a že nabízí podnikatelům zápis a zvýraznění profilu v soukromém katalogu. Zároveň na svých stránkách upozorňuje, že jde o obchodní nabídku, která nesouvisí se státními institucemi.

ANKETA: Máte podobnou osobní zkušenost? Naletěli jste někdy?

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