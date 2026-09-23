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Podvod, varuje Absolonová před reklamou na hubnutí. Zneužili její hlas
„ČESKÁ KOMORA ŽIVNOSTNÍKŮ je podvodná katalogová firma!“ napsala Andrea Růžičková na Instagramu. Zároveň své sledující požádala, aby její upozornění sdíleli. „Tisíce lidí naletí těmto manipulativním taktikám, včetně mě!“ uvedla herečka. Dodala také, že podle její osobní zkušenosti firma „vyhrožuje, parazituje a zastrašuje“ a využívá podle ní skulinky v zákoně.
Před podobnými praktikami opakovaně upozorňuje také Ministerstvo průmyslu a obchodu. To označuje nabídky k zápisu do soukromých rejstříků a katalogů za problém takzvaných katalogových firem.
Podnikatelům připomíná, že oficiálním registrem živnostníků je živnostenský rejstřík, který je veden státem a zápis do něj je v souvislosti se vznikem živnostenského oprávnění automatický a bezplatný.
MPO zároveň upozorňuje, že některé soukromé nabídky mohou svou podobou připomínat úřední dokumenty a vytvářet dojem, že podnikatel má povinnost za zápis do určité evidence zaplatit. Ministerstvo proto živnostníkům doporučuje, aby takové výzvy vždy velmi pečlivě prověřili a podezřelé faktury nehradili.
Právě mezi podobné nabídky MPO v minulosti zařadilo také zprávy týkající se „České komory živnostníků“. V jednom ze svých upozornění ministerstvo výslovně uvedlo, že registrace v této databázi není ze zákona povinná.
Samotná Česká komora živnostníků na svém webu uvádí, že ji provozuje společnost Česká komora živnostníků s.r.o. a že nabízí podnikatelům zápis a zvýraznění profilu v soukromém katalogu. Zároveň na svých stránkách upozorňuje, že jde o obchodní nabídku, která nesouvisí se státními institucemi.