„Udělala jsem chybu a na zahradě zvedla Quentina, když nepřetržitě štěkal na souseda, že ho odnesu domů a on mi ukousl část chrupavky,“ vysvětlila Andrea Pomeje na Instagramu.

Devítiletého teriéra Quentina má teprve osm měsíců. „Pořád nám ukazuje, co má vlastně v hlavě. Je to pro nás ještě nový pes. Vůbec nevíme, co má za sebou. Věnujeme se mu. Do ruky ho bereme běžně, nikdy nic se takového nestalo. Tady byla chyba, že byl v afektu. Nebyl předtím nikdy vychováván, aby poslouchal,“ říká Pomeje.

„Pro mě je to ponaučení, že mu nesmím omezovat jeho prostor v těchto záchvatech,“ napsala Pomeje.

U incidentu byla i její jedenáctiletá dcera Anička. „Když pominu určité trauma z celé situace, tak kus chrupavky stojí za to, že se poučí i ona a nebude jako já strkat hlavu ke každému pejskovi, kterého potká,“ dodala Pomeje s tím, že sama je velkou milovnicí psů a nikdy si nedávala pozor.

Po incidentu zavolala plastickému chirurgovi, který jí prováděl reoperaci prsou. Ten poradil ránu dezinfikovat a zastavit krvácení, což trvalo tři hodiny. „Nasadila jsem arniku a jsem přesvědčená, že mi jako homeopatikum hrozně pomohla. Nebyla jsem druhý den oteklá,“ říká Pomeje.

V nemocnici dostala očkování proti tetanu, antibiotika, aby nedošlo k zanícení rány a nos jí sešili. „Jizvička bude,“ je smířená Pomeje, ale na nejnovějších fotkách ukazuje, že si toho málokdo všimne. „Až se to zahojí, budeme pokračovat. Estetika je teď na posledním místě,“ říká Pomeje.