„Minulý rok jsem prošla docela velkou vnitřní proměnou a odhodlání se musí konat, takže já už o věcech nemluvím, ale já je radši konám,“ říká Kalivodová.

„Samozřejmě ono to jednoduché není. Já jsem si prožila rok, který opravdu byl očišťující. Taková jedna velká očista a v podstatě vnitřní proměna. Zároveň to nebyl jednoduchý rok, pro mě spoustu věcí bylo velmi složitých, ale jak už přijde nějaké rozhodnutí, tak pak přijde stabilita a už to je potom v pořádku,“ říká Kalivodová.

S manželem má i po rozchodu dobrý vztah. „Z mé strany rozhodně nikdy nebude a nepřijde nerespekt, neúcta, nějaká dehonestace. Vždycky budu při Radkovi stát. Je to otec mých dětí a vždycky to tak bude a tím on je pro mě výjimečný. Já si ho vážím jako táty mých dětí, úžasných synů, nádherných lidí, které miluju nade všechno a jsou to prostě hvězdy mého života,“ říká pěvkyně.

Děti jsou pro ni absolutní prioritou a věří, že její nově nabytý klid pocítí celá rodina. „Jsou na prvním místě naprosto ve všem, takže já vlastně musím říct, že ten nový rok začal hrozně hezky a pro mě fakt nová energie, nový příliv radosti, nějakého vnitřního klidu a těším se na krásné nové pracovní výzvy. Na všechno nové, na všechno hezké,“ říká Kalivodová.

„Radkovi přeju jenom to nejlepší a aby se našel, aby mu bylo dobře, aby byl úspěšný chlap, aby se mu vedlo všechno. On je moc hodný člověk,“ dodává.