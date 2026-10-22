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Kalivodová se svlékla před objektivem. Nafotila prádlo pro ženy z masa a kostí

Autor:
  7:47
Andrea Kalivodová se před objektivem proměnila na modelku spodního prádla

Andrea Kalivodová se před objektivem proměnila na modelku spodního prádla | foto: instagram Expres.cz

Andrea Kalivodová se před objektivem proměnila na modelku spodního prádla
Andrea Kalivodová se před objektivem proměnila v modelku spodního prádla
Andrea Kalivodová se před objektivem proměnila na modelku spodního prádla
Andrea Kalivodová se před objektivem proměnila na modelku spodního prádla
43 fotografií
Operní pěvkyně Andrea Kalivodová (48) šla doslova s kůží na trh. Svlékla se pro reklamní kampaň na spodní prádlo. Focení jí nedělalo problémy. Byla sama sebou a věří, že tím povzbudí všechny ženy, aby si užívaly krásu svého těla v jakémkoli období života.

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„Nafotila jsem prádlo pro ženy z masa a kostí,“ uvedla v kampani Kalivodová. „Přeji si podpořit všechny české ženy, aby se cítily ve svém těle dobře, inspirovat je k péči o sebe a v neposlední řadě ukázat, že krásu svého těla si můžeme užívat v každém období života,“ dodala pěvkyně.

Stále více značek se odchyluje v oblasti spodního prádla od vyhublých modelek a preferuje běžnější postavy, aby si ženy získaly lepší představu, jak budou v prádle skutečně vypadat.

andreakalivodova

Já a Timo…Timo a JÁ!!Tohle nádherné,české prádlo mění životy všem hezkým holkám!!❤️Hádejte,kdo je tváří podzimní kampaně?!S tímto prádlem TADY A TEĎ..Přítomná síla okamžiku..Tady jsem sama sebou a nehraju žádnou roli..TIMO https://www.timo.cz/cs/blog/andrea-kalivodova-b322.html @timo.cz

18. října 2026 v 15:45, příspěvek archivován: 21. října 2026 v 9:03
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Odhalit se před fotografem nebyl pro mezzosopranistku problém. „Vůbec jsem nepociťovala stres, naopak, moc jsem si to užila,“ říká.

„Tady jsem sama sebou a nehraju žádnou roli,“ napsala Kalivodová k fotkám, které zveřejnila na svém Instagramu.

Zpěvačka je dva roky po rozvodu nabitá energií a optimismem, což se podle ní propisuje i na vzhledu. Přestala se hrbit a vrátil se jí smysl pro humor.

Andrea Kalivodová se před objektivem proměnila na modelku spodního prádla
Andrea Kalivodová se před objektivem proměnila na modelku spodního prádla
Andrea Kalivodová se před objektivem proměnila v modelku spodního prádla
Andrea Kalivodová se před objektivem proměnila na modelku spodního prádla
43 fotografií

S manželem zůstali přáteli, vzájemně se respektují a pěvkyně si na manželství uchovala jen hezké vzpomínky.

„Vždycky budu při Radkovi stát. Je to otec mých dětí a vždycky to tak bude a tím on je pro mě výjimečný. Já si ho vážím jako táty mých dětí, úžasných synů, nádherných lidí, které miluju nade všechno a jsou to prostě hvězdy mého života,“ říkala Kalivodová po rozvodu.

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