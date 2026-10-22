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Kalivodová promluvila o rozvodu: Z mé strany nepřijde dehonestace ani neúcta
„Nafotila jsem prádlo pro ženy z masa a kostí,“ uvedla v kampani Kalivodová. „Přeji si podpořit všechny české ženy, aby se cítily ve svém těle dobře, inspirovat je k péči o sebe a v neposlední řadě ukázat, že krásu svého těla si můžeme užívat v každém období života,“ dodala pěvkyně.
Stále více značek se odchyluje v oblasti spodního prádla od vyhublých modelek a preferuje běžnější postavy, aby si ženy získaly lepší představu, jak budou v prádle skutečně vypadat.
Odhalit se před fotografem nebyl pro mezzosopranistku problém. „Vůbec jsem nepociťovala stres, naopak, moc jsem si to užila,“ říká.
„Tady jsem sama sebou a nehraju žádnou roli,“ napsala Kalivodová k fotkám, které zveřejnila na svém Instagramu.
Zpěvačka je dva roky po rozvodu nabitá energií a optimismem, což se podle ní propisuje i na vzhledu. Přestala se hrbit a vrátil se jí smysl pro humor.
S manželem zůstali přáteli, vzájemně se respektují a pěvkyně si na manželství uchovala jen hezké vzpomínky.
„Vždycky budu při Radkovi stát. Je to otec mých dětí a vždycky to tak bude a tím on je pro mě výjimečný. Já si ho vážím jako táty mých dětí, úžasných synů, nádherných lidí, které miluju nade všechno a jsou to prostě hvězdy mého života,“ říkala Kalivodová po rozvodu.