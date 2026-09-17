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Líčit se v civilu? Cítila bych se jako nějaká postava ze hry, říká Andrea Elsnerová

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  17:00

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Andrea Elsnerová | foto: soukromý archiv Andrey Elsnerové

Sice ji znáte třeba jako Andělku z Četnických humoresek, ale její příjemný, melodický a tvárný hlas dost možná registrujete kromě dabingu i z reklamních spotů. Andrea Elsnerová také ráda čte, maluje, vaří a peče sladké. Miluje přírodu a nejvíc svého dospívajícího syna Matěje, který jí dělá velkou radost.

„Mám ráda život, je vážně úžasný a plný tajemství. Baví mě je zkoumat,“ říkala jste mi při našem minulém setkání. Jaká tajemství podle vás život skrývá? V čem to tajemství spočívá?
Myslím, že život člověka je obrazem jeho myšlení a cítění, tudíž tím největším tajemstvím je člověk sám. Hledat a nalézat své hranice, objevovat, kým jsem, překvapovat se a měnit. Změna je život...

Hned zkraje příštího roku vás čeká magická padesátka. Berete ji vážně? Bilancujete?
Beru ji jako jakýsi milník na své cestě. Je jasné, že na svět hledí jinak člověk ve dvaceti a jinak v padesáti, ten vývoj je evidentní a mě těší.

Největší výzvou bývají někdy až přehnané emoce a výraz u seriálů z jiných proveniencí, které jsou pro nás za hranicí přirozenosti.

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Líčit se v civilu? Cítila bych se jako nějaká postava ze hry, říká Andrea Elsnerová

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Andrea Elsnerová

Sice ji znáte třeba jako Andělku z Četnických humoresek, ale její příjemný, melodický a tvárný hlas dost možná registrujete kromě dabingu i z reklamních spotů. Andrea Elsnerová také ráda čte, maluje,...

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