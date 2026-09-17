„Mám ráda život, je vážně úžasný a plný tajemství. Baví mě je zkoumat,“ říkala jste mi při našem minulém setkání. Jaká tajemství podle vás život skrývá? V čem to tajemství spočívá?
Myslím, že život člověka je obrazem jeho myšlení a cítění, tudíž tím největším tajemstvím je člověk sám. Hledat a nalézat své hranice, objevovat, kým jsem, překvapovat se a měnit. Změna je život...
Hned zkraje příštího roku vás čeká magická padesátka. Berete ji vážně? Bilancujete?
Beru ji jako jakýsi milník na své cestě. Je jasné, že na svět hledí jinak člověk ve dvaceti a jinak v padesáti, ten vývoj je evidentní a mě těší.
Největší výzvou bývají někdy až přehnané emoce a výraz u seriálů z jiných proveniencí, které jsou pro nás za hranicí přirozenosti.