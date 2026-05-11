Jak dnes vypadá sestřička Ina z Nemocnice na kraji města? Čunderlíkové je 73 let

Andreu Čunderlíkovou, která oslavila před pár dny své 73. narozeniny, si televizní diváci navždy spojili s jemnou sestřičkou Inou z kultovního seriálu Nemocnice na kraji města (1977–1981). Přestože od vysílání legendární série uplynuly desítky let, její tvář si fanoušci pamatují dodnes. A když se herečka po delší době objeví na veřejnosti, pravidelně sklízí obdiv za to, jak skvěle vypadá.

Role sestřičky Iny ji proslavila a udělala z ní jednu z nejznámějších televizních hvězd tehdejší doby. Diváci si oblíbili její klidné vystupování, plachost i něžný pohled. Sama herečka ale opakovaně přiznala, že ve skutečnosti byla úplně jiná.

Iva Janžurová a Andrea Čunderlíková v seriálu Nemocnice na kraji města (1977)
Andrea Čunderlíková a Jaromír Hanzlík v seriálu Nemocnice na kraji města (1977)
Andrea Čunderlíková v seriálu Nemocnice na kraji města (1977)
Josef Abrhám a Andrea Čunderlíková v seriálu Nemocnice na kraji města (1981)
„Jsem temperamentní a hodně upovídaná,“ říkala s úsměvem v rozhovorech. Dokonce si dělala legraci z toho, že její manžel, muzikant Ladislav Klein by někdy možná ocenil, kdyby byla stejně tichá jako její nejslavnější postava.

Čunderlíková zazářila i v dalších filmech a seriálech, přesto ji právě Nemocnice na kraji města definovala na celý život. Kultovní seriál režiséra Jaroslava Dudka sledovaly miliony lidí a z jeho herců se staly skutečné celebrity své doby. Čunderlíková si zde zahrála po boku hereckých legend, jako byli Josef Abrhám, Ladislav Chudík nebo Eliška Balzerová.

„Bylo to tak, že muži mě vždycky měli rádi a ženy mě nenáviděly,“ svěřila se Čunderlíková před lety svému spolužákovi ze základní školy Janu Krausovi v jeho talkshow.

„Stáli jsme třeba s mužem v obchodě ve frontě na košíky. Přistoupila k nám nějaká paní a řekla mému muži: Tohle je vaše žena? Teda to je taková mrcha! Chudák Libuška Šafránková,“ vzpomínala.

Fanoušci ji v posledních letech vídají spíše výjimečně, o to větší pozornost každé její veřejné vystoupení vyvolá. Nedávno se objevila například na křtu klipu Felixe Slováčka.

Čunderlíková herečkou nikdy být nechtěla. Filmaři si ji všimli, když hledali komparz pro Kachyňův film Vysoká zeď (1964). Pražská rodačka byla od 60. let velmi obsazovanou herečkou, natáčela hodně i v cizině. Do roku 1989 natočila kolem třiceti filmových rolí, objevovala se i v televizních filmech a seriálech.

Poprvé na sebe výrazněji upozornila v patnácti letech rolí dospívající Nataši ve filmu Pět holek na krku (1967). Na filmovém plátně se poté jejím údělem staly především role smutných a křehkých dívek, které pokorně snášejí své životní trable. Takový typ ženy ztvárnila nejenom v Nemocnici na kraji města, ale i v Malém letním blues nebo ve slovenském filmu Láska nelaskavá.

Bobek šel na striptýz, tak jsem začala chodit s Kleinem, popsala Čunderlíková

Po revoluci se Čunderlíková rozhodla herecký svět téměř úplně opustit. Začala se věnovat managementu a poradenské činnosti a život mimo reflektory jí vyhovoval více než neustálá pozornost médií.

Přesto herectví nikdy úplně nezavrhla. V jednom z rozhovorů přiznala, že kdyby přišla opravdu zajímavá nabídka, návratu před kameru by se nebránila. Současně ale dodala, že po tolika letech by z natáčení měla velký respekt a trochu i strach.

Velkou životní oporou je jí už desítky let manžel Ladislav Klein, bývalý člen skupiny Olympic. Seznámili se na začátku 70. let a jejich vztah vydržel dodnes, což je v českém showbyznysu téměř rarita. Sama herečka o svém partnerovi s typickým humorem kdysi prohlásila, že je to „největší chlípník a nestyda“, čímž pobavila fanoušky i novináře. Jejich dcera Sandra Kleinová je bývalá profesionální tenistka, proslulá svým nevybíravým slovníkem na kurtech, později se věnovala sportovnímu komentátorství.

Dnes tráví Čunderlíková nejvíce času s rodinou a milovanými vnučkami Julií a Sofií, které považuje za největší radost svého života. Přestože už dávno nežije život televizní hvězdy, pro diváky zůstává nezapomenutelnou Inou, symbolem jedné slavné éry české televize, na kterou dodnes mnozí vzpomínají s velkou nostalgií.

