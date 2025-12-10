„Sezdaní jsme od roku 1976, spolu jsme od roku 1972,“ shrnul Klein. „Já si toho vážím,“ řekla k dlouholetému vztahu s manželem Čunderlíková a dodala, že to mezi nimi nebylo vždy jen růžové. „Bylo období, kdy to mezi námi bylo dramatičtější, protože já jsem taková energická. Ne ta Ina! Láďa je klidnější,“ vysvětlila. „Splachovací,“ upřesnil Klein.
Seznámili se náhodou. „Moje sestra dělala brigádu v Redutě a náhodou ji tam viděl jeden muzikant. Řekl Láďovi, největšímu chlípníkovi a nestydovi, že tam pracuje holka, která má krásné dlouhé nohy. Láďa šel do Reduty, ale potkal tam mě, protože jsem šla za sestrou,“ vzpomíná.
Vztah z toho ale hned nebyl. „Tenkrát jsem byla zamilovaná jinde. Ale moje sestra se s ním asi vídala víckrát, protože najednou měla v pokojíčku na nočním stolku Láďovu fotku. A můj tehdejší přítel, zpěvák Pavel Bobek, mě takhle jednou přišel navštívit a viděl tam portrét Ládi. Začuchal nebezpečí, které tenkrát ještě nehrozilo, a tu fotku roztrhal,“ popsala herečka.
Další zlom přišel o něco později. „Byla jsem na plese balónového létání právě s Pavlem. Psal se asi rok 1970 a byl tam striptýz. To nebylo v té době normální. A Bobek se na ten striptýz šel dívat a mě to namíchlo, že se jde koukat na cizí ženské. A náhodou šel kolem Láďa,“ vzpomíná na náhodu, která vůbec náhodná nebyla.
Muži mě měli rádi a ženy nenáviděly, vzpomíná na roli Iny Čunderlíková
„Láďa bydlel v Dušní ulici, kam jsem chodila na ekonomickou školu. On tam vídával Pavla, jak tam čekával. A po tom plese tam počkal Láďa. Bylo to takové dramatičtější, ale pak jsme se dali dohromady,“ vysvětlila.
Ladislav Klein situaci popisuje jednoduše: „Já jsem číhal, jestli Pavel čeká, a když nečekal, tak jsem čekal já.“
I když je Andrea Čunderlíková dodnes pro mnohé Ina, sama říká, že jejich povahy jsou naprosto rozdílné. „Ona jen čuměla. Původně jsem nevěděla, že v té roli nebudu mluvit a budu se jen dívat. Zdá se, že je to snadné, ale pro mě to bylo těžké, protože jsem jiný naturel. Plakala jsem, chodila domů nešťastná. Ale dnes se na to dívám s potěšením, co jsem dokázala. Nepromluvit, to byl takový herecký výkon!“ zdůrazňuje Čunderlíková.
„Já bohužel nejsem jako Ina. Myslím, že Láďa by měl doma radši tu Inu. Já jsem taková, že si nenechám nic líbit. Jsem ukecaná,“ popsala. „Já si nestěžuju,“ uklidnil ji manžel.