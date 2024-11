Oslepl jsem po nehodě ve dvanácti letech, popsal pěvec Andrea Bocelli

„Před vystoupeními jsem míval obrovský strach, který se slovy ani nedá vyjádřit. Byla to nepopsatelná úzkost, která vás dokáže úplně svázat,“ uvedl italský tenorista v novém snímku s názvem Andrea Bocelli: Protože věřím, který měl premiéru začátkem září.

Tréma nevidomého pěvce často provázela po celou dobu koncertu. „Divoce mi bušilo srdce a velmi jsem se na pódiu trápil,“ popisuje s tím, že ke změně ho inspiroval kolega z branže, který si z vystupování před lidmi nic nedělal.

„Pozoroval jsem jeho pracovní morálku. Když jsem s ním zkoušel, vnímal jsem, že se v tomto ohledu vůbec nijak netrápí,“ zavzpomínal Bocelli. „Usoudil jsem také, že na rozdíl ode mě má naprosto vytříbenou pěveckou techniku. To jsem já tehdy ještě neměl. Dnes už je úzkost z vystupování pryč. Jen díky svému technickému povědomí a velkému, a to opravdu zdůrazňuji, velkému osobnímu úsilí jsem dnes tam, kde jsem,“ říká.

Andrea Bocelli s manželkou Veronicou Bertiovou (New York, 29. října 2024)

Bocceli se narodil s vrozeným glaukomem, tedy zeleným zákalem, nicméně do určitého okamžiku života byl schopný alespoň částečně vidět. „Jako dítě jsem byl velice krátkozraký. Všechno jsem viděl, ale jen opravdu velmi zblízka,“ vysvětluje.

„Moc dobře si doteď pamatuji svět, který jsem vídával. Barvy, věci, lidi, všechno,“ říká s tím, že ho tyto vzpomínky dodnes dojímají. V dospívání absolvoval třináct neúspěšných operací očí.

Ve dvanácti letech se mu pak při hraní fotbalu s kamarády stala nehoda, kvůli které úplně oslepl. „Jednoho dne jsem šel chytat míč do branky. Netuším proč, protože nikdy předtím jsem brankářem nebyl. Míč mě silně trefil přímo do obličeje, poté došlo ke krvácení do mozku a zbytek už znáte,“ vzpomíná.

Andrea Bocelli vystupoval během své kariéry pro miliony nadšených posluchačů v největších koncertních sálech a operních domech světa, ale také pro papeže, prezidenty i britskou královskou rodinu, a prodal téměř 100 milionů hudebních nosičů.

Je držitelem mnoha ocenění, například Zlatého Globu, sedmi Classic Brit Awards a sedmi World Music Awards, šestkrát byl nominován na cenu Grammy a šestkrát na cenu Latin Grammy. Od roku 2010 září jeho hvězda na Hollywoodském chodníku slávy.