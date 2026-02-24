Rodinnou kasu u nás teď drží děti, říkají manželé Andrea a Mikoláš Růžičkovi

Renato Salerno
Manželé Andrea a Mikoláš Růžičkovi zazářili na Česko-Slovenském plese v Obecním domě jako dokonalá dvojice. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvili o rodinných financích a přípravách na ples. Prozradili, jak se navzájem inspirují a přiznali také, že doma dávají přednost hudbě místo sezení před televizní obrazovkou.

Česko-Slovenský ples v Obecním domě se dá nazvat plesem sezony a proto není nikdy radno podcenit přípravy. Kolik času jste jim dali vy?
Andrea: Neumíme to spočítat na hodiny, ale celkem jsme o tom přemýšleli a snažili jsme se to neodfláknout.
Mikoláš: Já myslím, že obecně Andrejka nad vším docela dlouho a poctivě přemýšlí. Přemýšlela i nad tím, aby vypadala opravdu dobře na plese a myslím, že se jí to povedlo.
Andrea: Hlavní je, abych se cítila dobře. To bylo pro mě nejdůležitější. Abych nepodléhala trendům, ale aby to bylo spojené se mnou. Také už mi není dvacet. Už si v podstatě nemůžu na sebe obléct úplně cokoliv. Potřebuji to celé sladit tak, aby nedokonalosti byly zakryté a naopak bylo zdůrazněné to hezké, co mi zůstalo.

Mikoláš Růžička a Andrea Růžičková na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února 2026)
Mikoláš Růžička a Andrea Růžičková na křtu Art Issue Harper’s Bazaar s názvem Art At Heart (27. března 2025)
Mikoláš Růžička a Andrea Růžičková na křtu Art Issue Harper’s Bazaar s názvem Art At Heart (27. března 2025)
Mikoláš Růžička a Andrea Růžičková na Česko-Slovenském plese (Praha, 17. února 2024)
40 fotografií

Čtenářky bude zajímat, od koho jsou ty vaše hezké jednoduché plesové šaty?
Andrea: Jsou od Tatiany Karčenko, což je návrhářka, která dělá poctivou krejčovinu. Když šije, snaží se napojit na člověka a na to, jaký je. Tak, jak to bylo kdysi. Na to je dokonce i jeden vtip, že všichni chtějí vaše míry, jenom krejčí je od vás chce každý rok nové. Je to něco podobného. Ptá se, kdo jste, co jste, jak to chcete. Snažily jsme se vymyslet model, který bude zároveň – a to byl její nápad – něco jako dva v jednom. Když si odepnu sukni, mám úplně jednoduché dlouhé šaty, které si můžu vzít i na večírek, který není až tak moc hogo fogo.

Andrea Růžičková s manželem

Jste ve stresu, když dojde na měření a přeměřování?
Andrea: Ne, mně čísla nic neříkají.
Mikoláš: Nám matematika nikdy moc nešla.

Kdo z vás se stará o rodinnou kasu?
Andrea: Staráme se společně.
Mikoláš: Myslím, že teď se starají celkem naše děti. (smích) A to docela zásadně.
Andrea: Jo, teď děti. Náš Tobiáš už pochopil sílu peněz. Oba kluci mají svoje pokladničky, sbírají si penízky a pak je utrácejí. Zase je ale dobré, že už tolik nemusíme my. Jsou schopni si šetřit třeba na Lego. (smích)

Móda z plesu: Božská Lašková, okouzlující Sandeva, sexy miss i Arabela v modré

V jakém ohledu je muzikantovi herečka inspirací?
Mikoláš: Ve všech ohledech. Absolutně. Od rána do noci, 24/7, pořád.

A naopak?
Andrea: Mikoláš mě hodně uklidňuje, obzvlášť jeho hudba, když hraje na piano. Mně se běžně stává, že po obídku, když jsou všichni napapaní a spokojení, tak si lehnu na gauč, Mikoláš začne hrát na piano a já přitom většinou usínám. Nebo mám alespoň lehké bdění, kde se dostávám do říše snů. Velmi mě uklidňuje.

Jste divákem své ženy?
Mikoláš: Já mám to štěstí, že se na ni koukám každý den naživo. Musím se přiznat, naprosto zbaběle, že se na ni vůbec nekoukám v televizi. Naživo je mnohem krásnější, opravdovější a taková skutečná. Moc televizní divák nejsem, obecně na televizi nekoukáme, protože ji nemáme. Samozřejmě bych mohl Andreu sledovat na internetu a tak, ale já mám rád to, že si ji můžu osahat, víte? (smích)
Andrea: Já se na sebe v televizi také nekoukám.

