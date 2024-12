Nemíním hladovět, abych byla sexy, říká herečka Andie MacDowellová

„Zkoušela jsem si tuhle jedny moc pěkné šaty a byly mi úzké v pase. Vypadaly by sice stále dobře, ale v tu chvíli mi došlo, že tohle pro mě už není. Chci mít na sobě něco, co je hlavně pohodlné,“ řekla Andie MacDowellová v rozhovoru pro magazín People. „Okamžitě jsem samozřejmě také měla sklony si vyčítat, že se do těch šatů nevejdu, ale takový už je Hollywood.“

Sama už se ve filmech příliš neobjevuje, na červený koberec slavnostních premiér však často doprovází svou dceru Margaret Qualleyovou, která rovněž zvolila hereckou kariéru. Ve filmu Substance například nedávno ztvárnila mladší verzi Demi Moore, která hraje stárnoucí hvězdu, jež kvůli vráskám přijde o práci, a ve snaze o navrácení mladistvého vzhledu se rozhodne vyzkoušet podezřelý omlazující lék.

„Právě v tomto filmu je vidět, jak to je. Někdo chce být něčím, čím už být reálně nemůže, přestože to dřív zvládal. Já to tak naštěstí nemám. Už jsem příliš stará na to, abych každou chvíli hladověla kvůli nějakým pár shozeným kilům. To už prostě nedávám,“ prohlásila MacDowellová.

Andie MacDowellová a Gérard Depardieu ve filmu Zelená karta

V oblibě má spíše lehčí make-up, už od roku 1986 je ambasadorkou značky L’Oréal Paris, a všeobecně bojuje za přirozený vzhled. V minulosti si například přestala pravidelně žehlit své kudrnaté vlasy. Ty si také nedávno přestala barvit a zakrývat tak své šediny.

„Může to vyznít arogantně, ale nestydím se říct, že když jsem se smířila se svými kudrnatými vlasy. Vím, že jsem tím pomohla mnoha lidem. Každou chvíli za mnou někdo přijde s tím, že díky mně si nakonec oblíbil i svoje vlasy,“ zmínila herečka v rozhovoru pro britský Vogue. „Je zvláštní, kolik žen s tím má problém, a mají pocit, že vlnité husté vlasy nejsou atraktivní a hezké.“

MacDowellová tvrdí, že ve svém věku před sedmdesátkou bude raději „šarmantní“ než konvenčně krásná. Také by si přála, aby se o stárnoucích ženách, od kterých se často očekává, aby se snažily vypadat co nejmladistvěji, mluvilo stejně hezky jako o stárnoucích mužích.

Své rozhodnutí zanechat barvení a ponechat si přirozené šedé vlasy rovněž hodnotí veskrze pozitivně. „Jsem tak spokojenější, opravdu se mi to líbí. Užívám si, že jsem teď starší žena. A nemám dojem, že je to méně sexy,“ dodává.