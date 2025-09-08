Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

  15:21
Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou scénáře ke zmíněnému filmu, Strach to zpochybňuje s tím, že je spoluautorem.

Ani jeden z obou zmíněných tvůrců k pondělnímu veřejnému zasedání nepřišel. Zastupovali je advokáti.

„Paní Konášová – žalobkyně v tomto řízení – před více než dvaceti lety, v roce 2001 či 2002, vytvořila námět a následně scénář pro audiovizuální dílo Anděl Páně. Její autorství vyplývá jak ze smlouvy, kterou měla uzavřenou s Českou televizí, tak i z toho, že všude byla jako autorka uváděna – nejen výrobcem, filmovými servery, ale dokonce i samotným žalovaným, který před zhruba před devatenácti lety konstatoval na audiovizuální záznam, že autorkou scénáře je bez dalšího Lucie Konášová,“ uvedl v jednací síni její právní zástupce Ondřej Kuchař.

Advokát připomněl, že až poté, co scenáristka napsala relativně nedávno na základě svého filmového scénáře libreto ke stejnojmennému muzikálu, začal její výhradní autorství zpochybňovat režisér filmu Jiří Strach. Ten v paralelně běžícím sporu žaluje Hudební divadlo v Karlíně, že se muzikálem na jeho filmové práci údajně nezákonně přiživuje.

„Žalovaný začal poprvé tvrdit, že spoluautorem filmového scénáře je i on. Co ho k tomu vede, o tom můžeme spekulovat. Dožaduje se částky 3,5 milionu korun,“ řekl Kuchař. Klientka podle něj žádá, aby soud rozhodl, že jedinou autorkou scénáře je ona. „Aby definitivně zabránila nárokům vznášeným panem Strachem. Nemá jinou cestu, jak se domoci určení svého autorského práva,“ dodal advokát.

Okleštěný Anděl Páně. Režii jsme Strachovi nabídli, hájí se karlínská scéna

Protistrana trvá na tom, že režisér Jiří Strach, který na základě literárního scénáře Konášové připravil k filmu technický (režijní) scénář, musí být brán jako spoluautor.

„Výsledná podoba audiovizuálního díla, tak jak on jin provedl a upravil literární scénář žalobkyně, je podstatným způsobem odlišná. Je tedy spoluautorem. Navrhuje k tomu důkazy a procesní návrh je, aby byla žaloba zamítnuta,“ prohlásil režisérův právní zástupce Richard Pecha.

Argumentuje například znaleckým posudkem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU), podle kterého Strachův technický scénář významným tvůrčím způsobem přispěl k výsledné podobě filmu.

„Výrazně mění dramaturgii původního díla (Konášové), zejména v druhé polovině, a přináší nové dějové prvky, jako je Petronelovo sebeobětování nebo falešná svatba,“ citoval z něj soudce Petr Košík.

Soudce: Zatím je to na zamítnutí žaloby

Posudek také uzavírá, že (v jiném řízení žalovaný) karlínský muzikál čerpá motivy ze Strachova technického scénáře. Podle soudce však není jasné, na základě čeho znalec k takovému závěru dospěl.

„Posudek není dlouhý, má asi sedm stránek. Prošel jsem si ho celý, tohle mi tam opravdu chybí. Znalec na závěr jako šaman vytáhne králíka z klobouku a řekne: Je bílý. Kde se tam vzal a jak, to žádným způsobem ze znaleckého posudku nevyplývá,“ podivil se soudce.

Strach posílá muzikál Anděl Páně k soudu. Karlín jej uvede v upravené verzi

Ten po vstupu advokátů a veřejnosti do jednací síně, ještě před tím, než si oblékl talár a začal spor projednávat, oběma stranám neformálně, ale velmi otevřeně řekl, jaký má na věc názor.

„Zatím je podle mě žaloba na zamítnutí pro neunesení důkazního břemene. Velmi pečlivě jsem si prošel všechny důkazy, ale něco mi tam chybí, samozřejmě vám nemůžu říct co, to by zástupce žalované strany mohl namítnout, že vám radím, což nemohu,“ prohlásil soudce směrem k advokátovi Konášové. „V tuto chvíli není ve spisu jeden z těch kruciálních důkazů, na základě kterých by ve věci šlo rozhodnout,“ doplnil.

Z průběhu dokazování později vyplynulo, že soudci schází technický scénář režiséra Jiřího Stracha. „Mám sedmou verzi scénáře, libreto, nemám technický scénář, to mi tam chybí. Kdybych měl k dispozici technický scénář, možná by se dalo rozhodnout už při tomto prvním jednání, protože jsem ty věci opravdu četl a snažil jsem se je i srovnávat,“ uvedl Košík.

Anděl Páně 3 už zraje v sudu, chce to trpělivost, říká režisér Jiří Strach

„Počítali jsme, že to udělá (dodá technický scénář – pozn. red.) protistrana, ale není to problém. Není to nic, čeho bychom se báli,“ řekl po jednání novinářům právní zástupce Lucie Konášové.

Pokud ho má scenáristka k dispozici, může ho soudu zaslat během stanovené třicetidenní lhůty. Další jednání se má uskutečnit v listopadu. Soudce avizoval, že by u příštího stání už mohl vynést rozsudek.

