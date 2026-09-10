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Scenáristka Anděla Páně neuspěla s žalobou, podle soudu není jedinou autorkou

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  12:37
Městský soud v Praze ve čtvrtek zamítl žalobu scenáristky pohádky Anděl Páně Lucie Konášové, která se domáhala rozhodnutí, že je jedinou autorkou scénáře k filmu i k libretu stejnojmenného muzikálu. Podle soudce neprokázala své tvrzení zhruba u čtvrtiny výsledného filmu.

Soudy

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Soudce Petr Košík uvedl, že zásadním důkazem pro jeho rozhodnutí bylo to, že v květnu v jednací síni přehrál celou filmovou pohádku, scénu po scéně , a ty porovnal s finálním literárním scénářem Lucie Konášové a technickým scénářem, který k pohádce vytvořil režisér Jiří Strach.

Zhruba čtvrtina filmových scén, asi 26 procent, podle soudu v díle Konášové není. Scenáristka podle Košíka neprokázala, že je jejich autorkou. Strach tvrdí, že je vymyslel on.

Spor o Anděla Páně provázely emoce, soudce hrozil pořádkovou pokutou

„Žalobkyně u sporných částí díla opakovaně uváděla, že jde o její dílo, k žádné z nich však nenabídla důkaz. Opakovaně se dovolávala elektronické korespondence, kterou měla žalovanému (režiséru Strachovi) zasílat – s dopsanými scénami. Tuto korespondenci soudu nepředložila,“ uvedl Košík.

Zmínil scénu se svatými Pankrácem, Servácem a Bonifácem, kde Strach popsal, že vznikla přímo na filmovém place, u čehož scenáristka prokazatelně nebyla, a kde Konášová u soudu nepopřela, že ji nevytvořila.

„Soud takto postupoval u několika desítek sporných míst napříč celým dílem. Nešlo přitom o jednotlivé repliky či obrazové detaily, nýbrž převážně o scény a dějové úseky, v nichž se výsledné dílo od literárního scénáře odlišuje v dějové stavbě, v charakteristice postav a závěrečném vyústění příběhu,“ podotkl soudce.

Anděl Páně 2
Klára Issová ve filmu Anděl Páně (2005)
Anděl páně (2005)
Anděl Petronel patří k nejslavnějším rolím Ivana Trojana.
48 fotografií

Upozornil, že Strach sám od sebe u řady scén potvrdil, že je vymyslela Konášová a její autorství potvrdil. „Účastník, který přiznává skutečnosti, které by pro sebe mohl popřít, vypovídá věrohodněji než účastník, který nepřipouští nic,“ uvedl Košík.

Řekl, že si je vědom toho, že převedení literárního scénáře do podoby, v níž se natáčí, je běžnou součástí výroby. Přizpůsobování textu (například škrty, úpravy obrazů či dialogů) výrobním podmínkám podle něj samo o sobě autorský podíl nezakládá.

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Je to výjimečný případ, myslí si soudce

Technický scénář režiséra nelze – optikou zákona - obvykle považovat za samostatné autorské dílo. Případ Anděla Páně je však podle soudce unikátní.

„Soud dospěl k závěru, že v této posuzované věci jde o výjimku, a to s ohledem na množství scén, které tam byly vepsány, o které ten film takzvaně nabobtnal,“ je přesvědčen Košík.

Po provedeném dokazování uzavřel, že „žalobkyně neusnesla důkazní břemeno stran svého výlučného autorství ke scénáři, podle něhož bylo audiovizuální dílo vyrobeno“. Podobná situace je podle něj ve vztahu k libretu muzikálu, který připravilo Hudební divadlo Karlín.

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„Soud výslovně zdůrazňuje, že tímto závěrem neurčil, kdo je autorem sporných částí díla – že jím je žalovaný (Jiří Strach). Určil pouze tolik, že žalobkyně neprokázala, že jím je ona sama,“ dodal soudce.

Její právní zástupce Aleš Rozehnal novinářům pod jednání řekl, že si chce zdůvodnění rozsudku detailně prostudovat. Následné podání odvolání k Vrchnímu soudu v Praze označil za pravděpodobné.

Advokát František Vyskočil, který ve sporu zastupoval režiséra Jiřího Stracha, je s verdiktem spokojený. Očekává, že by mohli být stejně úspěšní v soudní při s Hudebním divadlem Karlín kvůli uvedení muzikálu Anděl Páně, který měl vzniknout bez konzultace tvůrců s jeho klientem.

13. února 2026

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Městský soud v Praze ve čtvrtek zamítl žalobu scenáristky pohádky Anděl Páně Lucie Konášové, která se domáhala rozhodnutí, že je jedinou autorkou scénáře k filmu i k libretu stejnojmenného muzikálu....

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