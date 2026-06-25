Účast Ani Geislerové na soukromé oslavě 50. narozenin Leoše Mareše na Čapím hnízdě vyvolala v uplynulých týdnech bouřlivé reakce. Herečka, která se v minulosti opakovaně kriticky vyjadřovala k Andreji Babišovi, čelila výtkám, že svou návštěvou popřela vlastní postoje. Nyní se k celé situaci poprvé veřejně vyjádřila.
„Přijde mi důležité zmínit, že to opravdu není žádná změna mého politického postoje,“ uvedla Geislerová v rozhovoru pro Prostor X. Zdůraznila, že na oslavu nešla kvůli místu konání ani z politických důvodů a rozhodující pro ni byl samotný oslavenec.
„Leoš tam slavil, protože se tam seznámil se svojí ženou Monikou. Brala jsem to tak, že to je jeho svět a já do něj vstupuju, protože mám jeho ráda,“ vysvětlila herečka.
Dodala také, že měla radost, že mohla být alespoň na část večera součástí oslavy. „Budiž mi hříchem pýcha, protože já jsem prostě já. Chtěla jsem být součástí jeho světa a byla jsem ráda, že mě tam pozval,“ říká.
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Nejvíc jí vadí, když ji někdo obviňuje z pokrytectví. ‚Asi si myslela, že ji tam nikdo neuvidí, asi si myslela, že jí to projde.‘ Já opravdu nepřizpůsobuji svůj život tomu, abych byla lidem víc sympatická, nebo že bych si řekla: ‚Tam nebudou novináři, tak já se tam prosmýknu, to projde, to mě nikdo neuvidí,‘ to opravdu není moje povaha,“ prohlásila Geislerová.
Právě účast Ani přitom vzbudila největší pozornost. Reportér Jan Tuna přiznal, že z ní byl „v šoku“, a zpěvák Kuba Ryba z kapely Rybičky 48 veřejně zpochybnil, proč herečka pozvání přijala, když se dlouhodobě vymezuje vůči Andreji Babišovi. Kritické reakce se objevily také na sociálních sítích.
Geislerová, která se na narozeninové párty Leoše Mareše zdržela jen krátce, svou účast nepovažuje za politické gesto ani za důvod k omluvě. Šlo podle ní především o oslavu blízkého přítele, nikoli o vyjádření podpory místu, kde se večírek konal.