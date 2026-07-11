Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mohla jsem ji zabít, líčí Aňa Geislerová hrůzný zážitek z natáčení

Autor:
  10:35
Anna Geislerová

Anna Geislerová | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Anna Geislerová
Anna Geislerová
Anna Geislerová
Anna Geislerová
45 fotografií
Dva roky vznikal scénář k filmu Pramen a v průběhu dalších pěti let, kdy byl natáčen, se ještě měnil. Aňa Geislerová v hlavní roli chladné ambiciózní gynekoložky Ingrid, která rodí děti, provádí interrupce, ale také sterilizaci romských žen, o jeho dokončení už dokonce pochybovala.

Ale role se chopila s nadšením. Přišla k ní ve stejné době jako scénář k filmu Karavan, ve kterém rovněž ztvárnila hlavní postavu a zároveň byla jeho výkonnou producentkou. A nebylo to naposledy, herečce se na druhé straně kamery zalíbilo, chtěla by se do budoucna této činnosti věnovat systematicky.

Anna Geislerová
Anna Geislerová
Anna Geislerová
Anna Geislerová
45 fotografií

„Fascinovalo mě, jak zajímavá témata, scénáře a typy postav se člověku dostanou do rukou ve chvíli, kdy si myslí, že už ho všechny zajímavé věci budou jenom míjet a že přichází období, kdy bude hrát tetky, babky kořenářky a podobné,“ zavzpomínala. „A tahle postava se mi líbila tím, jak je nejednoznačná a tajemná. Je to typ rolí, který mě baví, jsou větší výzvou. U Ingrid nevíme, jestli je kladná, nebo záporná. Ale její příběh dojde do bodu, kdy to aspoň částečně pochopíme.“

Aňa Geislerová ve filmu Pramen (2026)

Zároveň přiznává, že vytvářet nesympatickou postavu je těžké. „Myslím, že jediný, kdo to reálně dokázal, je Kryštof Hádek v minisérii Volha, kde hraje nejvíce bezcharakterního člověka a všichni ho mají rádi,“ prohlásila.

Příběh se odehrává v osmdesátých letech, kdy se na romských ženách nejen na Slovensku, ale i v Česku, vykonávalo bezpráví. Byly všemi možnými prostředky „dostrkávány“ ke sterilizaci. Tímto způsobem stát reguloval jejich porodnost.

„To, co považujete za logické a správné, ještě nemusí být morální, a to je nadčasové téma,“ říká scenárista a režisér Ivan Ostrochovský, který se nebál obsadit do filmu i neherce.

Éva Bandor a Simona Boledovičová ve filmu Pramen (2026)

Sanitářku Agátu, která změní přemýšlení Ingrid o práci i osobním životě, hraje Simona Boledovičová, pro kterou to byla první velká příležitost před kamerou. „Já Ivanovi vždy říkám, že jsem si pro svůj debut nemohla přát kolem sebe lepší lidi. Aňa je neskutečná profesionálka, strašně moc věcí jsem se od ní naučila. Pomáhala mi například s tím, jak se vcítit do postavy, dokonce mě vzala na svůj workshop, odkud jsme pak letěly na natáčení do Budapešti, takže jsem teorii mohla hned využít v praxi,“ říká začínající herečka.

Nakonec se obětovala a nechala se Aňou i ošetřit. „Byla to ta nejstrašlivější věc, která se během natáčení odehrála a je zachycena i ve filmu. Ale já se z ní následně málem zhroutila,“ vypráví Geislerová. „Já mám totiž tendence rychleji konat než myslet, do všeho se hrnu, protože mám ráda zážitky, jsou pro mě důležité. Tak jsem se nabídla, že vůbec nemám problém odebrat Simoně krev.“

Aňa Geislerová, Éva Bandor a Simona Boledovičová ve filmu Pramen (2026)

„Jenomže jsme měli k dispozici staré dobové jehly a s těmi to nešlo tak dobře. Později mi došlo, že jsem jí mohla ublížit nebo i zabít, kdybych jí třeba poslala do žily vzduchovou bublinku. Ale v tu chvíli jsme prostě všichni zešíleli,“ sype si Aňa Geislerová zpětně popel na hlavu.

Když točila Želary, musela si osvojit lékařský steh a teď si ho kvůli natáčení Pramene osvěžila. „Prostě jsem se musela naučit sešívat člověka,“ vysvětluje. Točila scény porodů i císařské řezy. Do role se dostala i díky diskuzím se svým tchánem – porodníkem a jeho manželkou, která bývala porodní asistentkou.

Aňa Geislerová na uvedení filmu Pramen na festivalu v Karlových Varech (4. července 2026)

Manžela jí před kamerou hrál Vlad Ivanov. „Vždycky s úsměvem, vždycky podporující. Máme společného agenta v Londýně, tak jsme se v průběhu let setkávali i mimo natáčení a zkoušeli uhodnout, jak dlouho se ještě bude tenhle film točit. A on si celých těch pět let držel plnovous,“ říká Aňa s obdivem.

Nezapomenutelné bylo pro všechny natáčení v romské osadě u Rimavské Soboty. „Pro mě to byl neuvěřitelně silný zážitek. Na jednu stranu to bylo strašné, ale na druhou jsem tam cítila neskutečnou vřelost, otevřenost a čistotu mysli tak, jak to jen Romové umí. To, že jsme chytili blechy a museli jsme se adaptovat na až středověký zápach, bylo vedlejší,“ vzpomíná. „Člověk by měl vždycky nejdřív zkusit aspoň nahlédnout do kultury, která je mu cizí, než si ji dovolí soudit, měnit nebo dokonce odsuzovat k zániku.“

ROZHOVARY: Udělali jsme si tě jen kvůli přídavkům. Geislerová o tatínkově humoru

Velkého překvapení se tam dočkal režisér. „Ve filmu je scéna, ve které pohřbíváme romské dítě a my jsme v celé osadě nebyli schopni sehnat žádné, které by bylo ochotné si do té rakve lehnout. Protože Romové jsou strašně pověrčiví. Nakonec se nám podařilo najít mexické dítě, které vypadalo jako Rom,“ přiznal.

Dodnes se přesně neví, kolik romských žen bylo na Slovensku sterilizováno. Dokumentace už neexistuje a samy se k tomu přiznat nechtějí, neboť je to v romské společnosti stigmatizuje. Souhlas ke sterilizaci si na nich lékaři „vynutili“ někdy přímo během porodu, kdy je přesvědčovali, že ze zdravotních důvodů, by už další děti mít neměly. Zneužívali jak jejich negramotnosti, tak neschopnosti zorientovat se v odborné terminologii. „Mnohé z těch žen vůbec nepochopily, že už nikdy nebudou moci mít dítě, že je tento proces nevratný,“ říká Geislerová.

Aňa Geislerová ve filmu Pramen (2026)

„Předpokládaly, že sterilizace je něco jako dezinfekce. Sterilizované nástroje jsou čisté nástroje, takže si myslely, že je to něco, co je zachrání před dalšími zdravotními potížemi,“ říká slovenská producentka Katarína Tomková.

Leckdy byly motivovány i finančně, aby zákrok podstoupily. V jiných případech jim bylo vyhrožováno odebráním dětí a umístěním do dětského domova, pokud se nepodvolí. Zatímco v Česku se dočkaly následně odškodnění, na Slovensku k vyrovnání nedošlo.

Režisér Ostrouchov ale nikoho nechce obviňovat. Lékaři vykonávali to, co byla státem podporované a legální. „Jenomže ve chvíli, kdy přestaneme vnímat konkrétního člověka a začneme věřit abstraktním představám o tom, co je správné a prospěšné pro společnost, se hranice mezi dobrem a bezprávím může nebezpečně rozostřit,“ varuje.

24. června 2026

Filmové Vary - univerzál

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Helena Vondráčková ukázala letní ráj na Slapech. Na hausbótu tráví celé prázdniny

Helena Vondráčková a její hausbót na Slapech

Zpěvačka Helena Vondráčková (79) fanouškům ukázala svůj milovaný hausbót na Slapské přehradě, který už řadu let považuje za svůj druhý domov. Jakmile skončí pracovní povinnosti, stěhuje se tam s...

MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle

Módní policie: slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového...

Zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesl tradiční přehlídku večerních rób a smokingů. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně...

Móda z Varů: Sexy, rafinovaně i lascivně. V čem chodí celebrity na party

Móda z večírků na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 2026

Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo...

Opulentní VIP party ve Varech si užívali Jágr, Buzková i Babiš, zpívala Anastacia

Andrea Verešová, Jaromír Jágr a Vendula Pizingerová na BigBoard party (Karlovy...

Nejen filmové hvězdy. Na BigBoard party během karlovarského festivalu se scházejí také politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra,...

Móda z Varů: Některé dámy byly naostro. Předvedly sexy modely i nadité dekolty

Móda na UniCredit Bank party v Karlových Varech (5. července 2026)

Na oblíbené party karlovarského festivalu se sešla řada známých tváří. Večírek UniCredit Bank patří mezi nejprestižnější akce během filmového svátku v Karlových Varech. Některé přítomné dámy vsadily...

Schwarzenegger je takový, jak jsem si vysnil, říká Petr Jákl o svém idolu

Arnold Schwarzenegger (vpravo) a Petr Jákl na akci Noc s legendou (18. června...

Režisér a producent Petr Jákl (52) létá mezi Spojenými státy a Českem a připravuje filmy s těmi největšími světovými hvězdami. Na karlovarském festivalu prozradil, s kým aktuálně spolupracuje, kdo ho...

11. července 2026

Ve Varech jsem si nejdřív zvykal na časový posun, říká Tomáš Matonoha

Módní přehlídka značky BANDI během filmového festivalu KVIFF 2026 v Karlových...

Herec Tomáš Matonoha (55) přijel na filmový festival do Karlových Varů v nezvyklé roli modela. Šel přehlídku pánských obleků, ale zavzpomínal i na své první Vary a taky na natáčení filmu Byl jednou...

11. července 2026

První rodinné setkání po letech. Král Karel III. přijal Harryho i s Meghan a dětmi

Král Karel III. na dostizích Epsom Derby (6. června 2026)

Rodina prince Harryho po několika letech navštívila Británii. Druhorozeného syna krále Karla III., jeho manželku Meghan i jejich dvě děti panovník s královnou Camillou přijal po dlouhé odmlce....

10. července 2026  21:56

Česká topmodelka Eva Herzigová se po 25 letech vztahu vdává, svatba bude v Itálii

Eva Herzigová je stále atraktivní i po čtyřicítce.

Česká topmodelka Eva Herzigová se po více než dvaceti letech společného života provdá za svého partnera Gregoria Marsiaje. Podle informací italských médií se svatební obřad uskuteční v sobotu v...

10. července 2026  19:03

Robert Rosenberg s přítelkyní odhodili plavky i zábrany. V jezeře se koupali nazí

Robert Rosenberg s Janičkou se na oblíbeném přírodním koupališti odvázali....

Bývalý herec filmů pro dospělé Robert Rosenberg si léto užívá naplno. Se svou partnerkou Janičkou vyrazil večer na motorce k jezeru Lhota, kde oba odložili plavky a osvěžili se koupelí bez jediného...

10. července 2026  13:33

Brad Pitt s partnerkou Ines poprvé sdíleli společné fotky na Instagramu

Brad Pitt a Ines de Ramonová na Instagramu (červenec 2026)

Po téměř čtyřech letech vztahu udělali další významný krok. Návrhářka šperků Ines de Ramonová (33) poprvé zveřejnila na svém Instagramu společné fotografie s hollywoodským hercem Bradem Pittem (62),...

10. července 2026  11:11

Neurazil mě, byl to dobrý vtip. Humor mám ráda, říká Žilková o Prachařovi

Veronika Žilková

Veronika Žilková v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že na karlovarském festivalu splnila sen, když se setkala s americkým hercem Jessem Eisenbergem, před kterým úplně ztratila řeč. Herečka...

10. července 2026  10:10

Dara s Nedvědem si užívají romantiku v Itálii. Brzy se nastěhují do vysněné vily

Snoubenci Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají romantické chvíle v Itálii. (8....

Po náročných týdnech si dopřávají zasloužený odpočinek. Dara Rolins (53) se snoubencem Pavlem Nedvědem (53) vyrazili k italskému jezeru Lago Maggiore, kde dokončují svou luxusní vilu. Čas si krátí...

10. července 2026  9:40

Z Mexika rovnou do Varů. Modelka Justýna Zedníková uvízla ve výtahu v Puppu

Modelka a Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková na dovolené v Mexiku...

Modelka a vítězka Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková (23) ještě před pár dny zásobovala sociální sítě fotografiemi v titěrných plavkách z dovolené v Mexiku. Po příjezdu na filmový festival do...

10. července 2026  8:30

Monika Timková konečně ukázala partnera. Je workoholik, říká

Monika Timková (19. června 2026)

Přišla a okamžitě odložila krásné černé psaníčko, které měla v ruce. A co bylo překvapivější, i svého přítele. Poprvé se společně objevili na Progresus party v karlovarském hotelu Imperial. Ale než...

10. července 2026

Nechci, aby byli povoláním syn, nebo dcera, říká Richard Chlad o svých dětech

Anna-Marie Kánská a Richard Chlad na party Progresus v Karlových Varech (8....

„Manželka je radši doma. Pracuje. Věnuje se svému novému podnikatelskému plánu,“ omlouval Richard Chlad na Progresus party v Karlových Varech nepřítomnost Anny Marie Kánské.

10. července 2026

Byl jsem třídní šašek, abych zapadl. Navzdory věku mám stařeckou duši, říká Kozub

Premium
Štěpán Kozub (Tisková konference ke komedii Někdo to rád v Plzni, Praha, 27....

Štěpán Kozub je výrazný a svérázný český herec, komik, režisér a zpěvák, také umělecký šéf Divadla Mír. Ale i tatínek šestileté dcery Anežky. V rozhovoru mluví o ní, také o svém dětství či současných...

9. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.