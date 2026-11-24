Herečka Aňa Geislerová (50) má nové místo, kam může utéct od pracovního shonu. V pražské smíchovské zátoce si pořídila menší hausbót, který se pro ni stal dalším domovem. Řadu let zde navštěvovala v okolí své přátele a atmosféra života u vody ji natolik okouzlila, že zatoužila mít tu i své vlastní místo.
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Helena Vondráčková ukázala letní ráj na Slapech. Na hausbótu tráví celé prázdniny
Když se naskytla příležitost koupit menší hausbót, dlouho neváhala. „Toužila jsem být součástí toho světa, protože je to tady krásné a specifické. A pak se najednou zjevila tahle bouda a já jsem prostě pochopila, že patříme k sobě,“ svěřila se herečka ve videu na Instagramu. Pro své nové útočiště používá hned několik pojmenování. Říká mu bouda, zašívárna, hnízdo, schovka nebo doupě.
Interiér si postupně upravila tak, aby v něm měla všechno potřebné pro pohodlný odpočinek. Převažují přírodní materiály, dřevo a tlumené béžové odstíny. Nechybí pohodlná sedačka, koberečky, ratanové doplňky ani dostatek míst k posezení. V kuchyni má klasická kamna na dřevo, kterými si může prostor vytopit, a nechybí ani útulná ložnice.
Zvláštní místo v interiéru mají předměty, které pro herečku představují osobní vzpomínky. Na stěně visí obrázky, jsou tu vystavené dárky od přátel a Aňa tady má schovanou také kresbu, kterou jí jako devítiletá namalovala její dcera Stella. Dojemný příběh má i starý záchranný kruh umístěný na okně. Ten dostala kdysi od své švagrové a podle svých slov ji dárek v té době natolik emotivně zasáhl, že se rozplakala.
Jedním z Aniných vysněných zážitků, na které se těší, je zamrzlá řeka, po které by se dalo bruslit. „Věřím, že se tady stane ten zázrak, kdy zamrzne řeka a člověk může bruslit po zátoce, popíjet svařák a pak si zaleze sem do teplíčka a zachumlá se do pelíšku,“ popsala svou představu.
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Jsem minus čtyři miliony. Půjčený hausbót žere jak Halina, stěžuje si Genzer
Geislerová není jedinou známou tváří, která si život na vodě oblíbila. Svůj hausbót jako druhý domov využívá také režisér Jan Hřebejk, jehož život u řeky inspiroval mimo jiné k filmu U mě dobrý.
Hausbót na Slapské přehradě si pořídila také zpěvačka Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem. Dvojice tam ráda tráví volný čas, odpočívá a užívá si letní dny i s jejich vlčákem Jessie.
S plovoucím bydlením má zkušenost i bavič Richard Genzer. Ten si chtěl pořídit vlastní hausbót na Vltavě, podle svých slov se však stal obětí podvodu a přišel o miliony korun. Později se zapojil do podnikání s pronájmem plovoucích domků.
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18. srpna 2013