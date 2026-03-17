Nejdůležitější ze všeho je svoboda, říká herečka a spisovatelka Aňa Geislerová

  15:00
Bez svobody by nebyla šťastná a závislost na čemkoli přímo nesnáší. Uspěje v čemkoli, co ji zajímá. Je to nejslavnější česká hvězda, která stále chodí na castingy. Herečka, spisovatelka, designérka, hybatelka mnoha uměleckých projektů, múza, femme fatale a hvězda dubnového Art Issue Harper’s Bazaar Aňa Geislerová.
Anna Geislerová

Anna Geislerová | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Aňa Geislerová pro Harper´s Bazaar (Art Issue, duben 2026)
Aňa Geislerová pro Harper´s Bazaar (Art Issue, duben 2026)
Aňa Geislerová pro Harper´s Bazaar (Art Issue, duben 2026)
Aňa Geislerová pro Harper´s Bazaar (Art Issue, duben 2026)
87 fotografií

Je nepřehlédnutelná. Kariéra Ani Geislerové se táhne českou kulturou jako pevná červená nit. Začínala jako čtrnáctiletá ve filmu, který režíroval Ondřej Trojan podle scénáře Petra Jarchovského a Jana Hřebejka, po konkurzu, z něhož ji prý pro drzost nejdříve vyrazili. Od té chvíle hrála ve většině nejvýznamnějších filmů od 90. let do současnosti. Nebo je někdo, kdo si nevybavuje Requiem pro panenku? Jízdu? Návrat idiota?

Její Hanele ve filmu Želary se dostala pod kůži celé generaci, o pár let později se v Česku mluvilo o jejím ztvárnění Boženy Němcové i Olgy Havlové. Je držitelkou pěti Českých lvů a její jméno je známé i v zahraničí.

Jste jediná česká hvězda, která překročila naše hranice.
No, hvězda... V mém životě se opakuje stále stejný vzorec, když je na jedné straně něčeho moc, na druhé straně toho bude méně. V Česku je moje kariéra stabilně budovaná, dosáhla jsem jisté až luxusní pozice, kterou jsem budovala roky. Vážím si toho. Ten skutečně hvězdný svět v zahraničí je pro mě pořád spíše věcí fantazie. Také si díky němu vážím toho, co zažívám v Česku. Velice dobře vím, v čem jsem dobrá a co mě to stálo.

Do vašeho příběhu to vypadalo, že v Česku nemůže existovat čistě filmový herec.
Asi jsem se ve fázi dětského vzdoru, kterou jsem mimochodem možná ještě pořád v sobě neuzavřela, rozhodla, že nebudu přistupovat na to, jak mi někdo předkládá, že bych měla žít. Nechtěla jsem a nechci přistoupit na cizí verzi mého příběhu. Vím, že tak spousta lidí žije.

Anna Geislerová
Aňa Geislerová pro Harper´s Bazaar (Art Issue, duben 2026)
Aňa Geislerová pro Harper´s Bazaar (Art Issue, duben 2026)
Aňa Geislerová pro Harper´s Bazaar (Art Issue, duben 2026)
87 fotografií

Která role na počátku kariéry pro vás byla důležitá?
Mě fascinovala hned první role v Pějme píseň dohola. Bylo to navíc osudové setkání, což jsem tehdy netušila. Petr Jarchovský a Honza Hřebejk to napsali, Ondřej Trojan režíroval. Od té doby mě s nimi pojila velká část mého profesního života. Spousta věcí ke mně přichází fatalistickým způsobem a všechno, co se stalo, bylo správně. Při Requiem pro panenku jsem si uvědomila, že je to náročná a zodpovědná práce, že může být stresující, intenzivní, vyčerpávající. Bylo mi čtrnáct let a na všechny lidi ve štábu jsem se upnula, jak na druhou rodinu.

Ceny jsou razítka do pasu úspěchů. Večer bývá hezčí, když vyhrajete, říká Geislerová

Nastal tam moment, který změnil můj pohled na filmovou práci. Tehdy se točilo na film, bylo málo materiálu, vše se mohlo natočit jednou nebo dvakrát. Neexistovaly monitory, tak jsme jezdili každý večer do kina na projekci toho, co se ten den natočilo. U jedné z nejtěžších scén se večer ukázalo, že na filmu byl škrábanec z laboratoře. A já cítila na jedné straně zklamání, ale na druhé straně šílenou radost, že jsem dostala šanci to opravit. Došlo mi, že to můžu zahrát líp, ruce dát víc do vzduchu, víc hrát očima. To byl první vědomý pracovní postup, který jsem na sebe uplatnila.

Jak je člověku ve frontě na casting?
Zpětně to nahlížím tak, že v mém přístupu bylo dost drzosti. Přemýšlela jsem o tom tak, že sice chci moc uspět, ale jestli roli beru, si vybírám já. Neměla jsem sebevědomí, ale ani příliš velké nervy, spíš určitou jistotu. Byla jsem teenager a to, že mi byly věci trochu jedno a neměla jsem v tom velké chtění, tomu možná dost pomáhalo. Pak určitě hrály roli náhoda, štěstí. Já do rolí v devadesátkách pasovala, nehrála jsem divadlo, takže jsem měla čas. Dnes mi přijde neuvěřitelné, že bych já oslovila člověka s tím, že bych chtěla, aby hrál v mém filmu, poslala mu scénář a on by si ho přečetl, zjistil, že ta role je vedlejší, a vzkázal mi, že vedlejší role nehraje. Sebevědomí jsem fakt neměla velké, ale byla jsem si jistá, které role patří mně.

Nejčtenější

Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

Móda na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Udílení Oscarů v Los Angeles se, co se módy týče, neslo ve znamení luxusu a vkusu, ale samozřejmě také přešlapů. Známé tváře na červeném koberci předvedly plejádu outfitů, z nichž většina byla...

Herečka Dakota Johnsonová pózuje v reklamě známé značky bez kalhotek i podprsenky

Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026)

Hvězda filmů Padesát odstínů šedi, Dakota Johnsonová (36) pózuje v nové kampani pro známou módní značku na sérii odvážných fotografií. Herečka je tváří značky Calvin Klein pro kolekci jaro 2026 a...

Kylie Jennerová fotila nahoře bez. Další děti bych chtěla až po třicítce, říká

Kylie Jennerová v americkém vydání magazínu Vanity Fair (jaro 2026)

Americká podnikatelka, modelka a influencerka Kylie Jennerová (28) zapózovala pro jarní vydání magazínu Vanity Fair na odvážných fotografiích. Dvojnásobná matka v rozhovoru promluvila o mateřství,...

Móda ze Lvů: hvězdami Plodková i Trojan, nevyšlo to chlupaté Polívkové

Móda na udílení cen Český lev (14. března 2026)

Udílení filmových cen Český lev si v pražském Kongresovém centru nenechala ujít spousta známých tváří. Nechyběli herci a herečky, kteří byli nominováni, ale i jejich kolegové a známí. Módní policista...

Říkalo se jim nejhezčí dvojčata na světě. Podívejte se, jak vypadají dnes

Odhadované čisté jmění dvojčat Clementsových v současnosti činí více než 1,2...

Před devíti lety obletěla sociální sítě fotografie jednovaječných dvojčat Avy Marie a Leah Rose Clementsových. Tehdy sedmileté dívky z Kalifornie si díky výrazným modrým očím, dlouhým vlasům a...

Nejdůležitější ze všeho je svoboda, říká herečka a spisovatelka Aňa Geislerová

Anna Geislerová

Bez svobody by nebyla šťastná a závislost na čemkoli přímo nesnáší. Uspěje v čemkoli, co ji zajímá. Je to nejslavnější česká hvězda, která stále chodí na castingy. Herečka, spisovatelka, designérka,...

17. března 2026

Schneiderová a Holub v devadesátkách. Poznáte, kdo hraje jejich postavy v seriálu?

Zákulisní snímek ze seriálu Místo zločinu Zlín: Sofie Anna Švehlíková a Antonín...

Na první pohled je to návrat do devadesátek. Jitka Schneiderová a Radek Holub vedle sebe jako kdysi. Ovšem tenhle návrat do minulosti se odehrál v současnosti. Jejich postavy v seriálu Místo zločinu...

17. března 2026  13:51

Člověk ví, jaké to je blížit se ke konci, říká Trávníček po vážné operaci

Monika Trávníčková a Pavel Trávníček (Žofín, Praha, 14. prosince 2025)

Pavel Trávníček (75) se zotavuje po náročné operaci srdce, kterou podstoupil začátkem ledna. Pomalu se začíná vracet k práci, i když hraní to zatím není. Objevil se už ale také na veřejnosti a...

17. března 2026  13:23

Dětství jsem nevnímal úplně pozitivně. Byl jsem šikanován, říká Artur Štaidl

Artur Štaidl ve studiu Expres.cz

Syn slavných rodičů Ivety Bartošové (†48) a Ladislava Štaidla (†75) Artur (29) promluvil v pořadu Tobogan s Alešem Cibulkou o svém dětství. Pozornost, která na něj byla tehdy upřena, mu nebyla...

17. března 2026  12:05

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

17. března 2026  11:01

Móda z party po Oscarech: Sexy výstřihy i rafinované modely, pánové překvapili také

Móda na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)

Součástí filmových Oscarů jsou i následné večírky. Na party magazínu Vanity Fair nebyla nouze o spoustu známých tváří, které se například neukázaly na červeném koberci. Zatímco některé hvězdy se na...

17. března 2026  10:03

Modelka Kočendová dala pryč psa kvůli miminku. Na sítích schytala vlnu hejtu

Natálie Kočendová

Modelka a influencerka Natálie Kočendová (26) se krátce po narození syna ocitla pod palbou ostré kritiky. Fanouškům na sociálních sítích totiž otevřeně přiznala, že se kvůli miminku musela rozloučit...

17. března 2026  8:30

Zpěvačka Ilona Csáková hubne na přístroji s elektrickými výboji

Ilona Csáková na křtu písně Michaely Štikové s názvem Slovem tě chráním

Nejen barva hlasu, ale i taneční kreace jsou jejím poznávacím znamením. Měla dvě zásadní, teď k nim přidala další. Ilona Csáková, která před lety vyměnila Prahu za Brno, kromě leštění a šlapání zelí...

17. března 2026

Patrik Hezucký strašně chybí, snažíme se vyhovět posluchačům, říká Katka Říhová

Patrik Hezucký, Katka Říhová a Leoš Mareš při vysílání Ranní show

Katka Říhová (38) prozradila, v kolik hodin každý den vstává na pravidelné ranní vysílání na Evropě 2. V rozhovoru pro iDNES.cz moderátorka promluvila i o tom, jak zvládá skloubit práci s výchovou...

17. března 2026

Skandalistka Lauberová hledá lásku. V Naked Attraction to zkouší už podruhé

Nikola Lauberová v Naked Attraction

Kontroverzní pornoherečka Nikola Lauberová nemá s nahotou žádný problém. Předvedla to i na předávání Českých lvů, kam vyběhla z auta nahá na červený koberec, aby zapózovala fotografům. A zase odjela....

16. března 2026

Režim ho trestal za víru. Gustáv Valach raději dělal bagristu než kompromisy

Premium
Gustáv Valach s puškou a plnovousem působil jako bručoun, ale každý rychle...

Během dne jsme měli třikrát chleba a čtyřikrát výprask. Těmito slovy vzpomínali potomci na herce Gustáva Valacha. Místo hrůzy jim ale ve tvářích hrál spokojený úsměv. Ze své cesty neuhnul, i když ho...

16. března 2026

Za mé zhubnutí nemohou injekce, ale deprese a stres, říká raperka Ice Spice

Americká raperka Ice Spice v letech 2023 a 2026

Raperka Ice Spice (26) se rozhodla uvést na pravou míru, jak se jí podařilo zhubnout. Fanoušci na sociálních sítích totiž tvrdili, že za její štíhlejší postavou stojí stoprocentně populární injekce...

16. března 2026  11:03

