Je jako můj syn, říká Aňa Geislerová o kolegovi s Downovým syndromem

Aňa Geislerová si v novém filmu Karavan zahraje matku chlapce postiženého Downovým syndromem i autismem. Toho ve filmu ztvárnil patnáctiletý David Vodstrčil. Oba přišli do Show Jana Krause a promluvili o svém prvním setkání i náročnosti natáčení.

„My jsme k sobě zapadli. Já jsem odcházela z prvního setkání, že David je prostě po mně. Projevilo se to v soutěživosti a zarputilosti. Je to můj kluk, můj kamarád, můj synek,“ říká Aňa Geislerová o Davidu Vodstrčilovi, který má Downův syndrom, ale na rozdíl od své filmové postavy netrpí navíc autismem a mluví. Je to jeho první role v životě a získal ji díky konkurzu, na který ho přihlásila jeho sestra.

Aňa Geislerová a David Vodstrčil v Show Jana Krause (27. srpna 2025)
David Vodstrčil předvedl v Show Jana Krause i své bubenické umění (27. srpna 2025)
David Vodstrčil ukázal v Show Jana Krause medaile za své atletické úspěchy (27. srpna 2025)
V Show Jana Krause prozradil, že se na roli připravoval půl roku. Musel umět zahrát různé situace, aniž by promluvil, včetně záchvatů. Ani pro jeho filmovou kolegyni Aňu Geislerovou nebylo natáčení jednoduché.

„Ta role je náročná. Je to příběh Zuzany Kirchnerové, které se narodil syn se závažným handicapem, s autismem a Downovým syndromem, částečně je to její příběh,“ popisuje herečka.

Úspěch po 30 letech. Český film vybrali do oficiálního programu festivalu v Cannes

„Zuzana je velmi pečlivá, neortodoxní, je dokumentaristka, takže je zvyklá točit, dokud nevidí naprosto všechno, co potřebuje vidět. Čeká, čeká a stop nepřichází. To je metoda, která vyčerpá. Vy nemáte jinou šanci než žít před kamerou, všechny manýry jdou pryč,“ dodala Geislerová.

S Davidem Vodstrčilem se na roli připravovala půl roku. Po natáčení s ním absolvovala i návštěvu festivalů v Cannes, v Karlových Varech a tento týden premiéru v kině Lucerna. Pro diváky bude film k vidění v kinech od čtvrtka.

Je jako můj syn, říká Aňa Geislerová o kolegovi s Downovým syndromem

27. srpna 2025

