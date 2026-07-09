Na nedávno zveřejněných snímcích herečka pózuje v bikinách u bazénu a s kamarádkou se pyšní novým společným tetováním. Už dříve přiznala, že má na zápěstí půlměsíc a v budoucnu by si ráda pořídila další. Ve filmu Balerína z loňského roku navíc nosila výrazné tetování přes celá záda, které pro ni každý den vytvářeli v maskérně.
Ana de Armasová prozradila, že za její kondicí stojí především pestrý trénink. Kvůli rolím v akčních filmech tráví každý den hodiny přípravou, věnuje se choreografiím, posilování i střeleckému výcviku.
„Musím se připravovat na akční filmy, ve kterých hraju, a to opravdu intenzivním fyzickým tréninkem a choreografií. Trénuji od devíti do čtrnácti a pak mám pauzu,“ řekla britskému vydání časopisu Vogue.
Velkou oblibu má také v boxu, který podle ní není stereotypní a pomáhá jí udržovat se ve formě i odbourávat stres. Naopak v jídle si žádná přísná pravidla nestanovuje.
„Co se týče diet, nejsem zrovna disciplinovaná. Obecně dělám v životě všechno, co mě dělá šťastnou, a jídlo mě dělá opravdu šťastnou!“ řekla časopisu People. Mezi její nejoblíbenější jídla patří kubánská kuchyně, zejména rýže s fazolemi a vajíčkem.
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Kromě fyzické přípravy se herečka soustředí také na psychickou pohodu. Pravidelně medituje a věří, že právě meditace jí pomáhá zvládat náročná pracovní období a udržet si duševní rovnováhu. „Pro všechny to byl velmi náročný rok a já jsem si uvědomila, že je důležité najít způsob, jak si vytvořit prostor a čas pro sebe, abych mohla přemýšlet, meditovat, cítit se dobře a být zdravá,“ dodala herečka.