„Chris a já jsme se po sedmi letech rozhodli ukončit naše manželství. Moc se milujeme a budeme se i nadále soustředit na výchovu našeho syna,“ napsala Schumerová na Instagramu a požádala fanoušky o respektování soukromí. „V přátelském duchu, s láskou a úctou! Rodina navždy,“ dodala. Její okolí potvrdilo, že nejde jen o prázdné fráze.
„Není v tom nic ošklivého. Je to vzájemná dohoda. Jen dokončují pár věcí,“ řekl zdroj blízký páru časopisu People.
|
S manželem máme sex jen dvakrát do roka, vtipkuje Amy Schumerová
Schumerová a Fischer se dali dohromady v roce 2017. O rok později se vzali v Malibu a v následujícím roce se jim narodil syn Gene.
Letos v únoru Schumerová k výročí svatby zveřejnila fotografii ze svatebního dne s popiskem: „Před sedmi lety jsme podepsali předmanželskou smlouvu a ještě jsme ji nemuseli použít! Miluju tě, zlato.“
Fanoušky pobavila také sdělením, že s manželem mají sex jen dvakrát ročně – na výročí svatby a narozeniny.
O pár měsíců později se ale začalo spekulovat o krizi jejich vztahu. „V soukromí řeší běžné problémy, které mívají páry v dlouholetých manželstvích. Oba jsou odhodláni vztah udržet,“ uvedl v listopadu zdroj blízký páru pro časopis People.