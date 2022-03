Po liposukci se cítím skvěle, říká moderátorka letošních Oscarů Schumerová

„Nikdy předtím by mě ani nenapadlo, že do něčeho takového půjdu,“ svěřila se Amy Schumerová, držitelka ceny Emmy a matka dvou dětí, které má s manželem Chrisem Fischerem (42). „Kdykoli jsem o liposukci slyšela, přišlo mi to jako něco šíleného a tvrdila bych, že to určitě není pro mě,“ vzpomíná v podcastu Dear Chelsea.

Názor změnila až poté, co oslavila čtyřicítku a po porodu císařským řezem jí byla kvůli následkům endometriózy odebrána děloha a slepé střevo. Z liposukce se tak stala možnost, nad kterou začala přemýšlet.

„Všechno mi dobře srostlo, tak jsem si řekla, proč do toho nejít? A teď, po liposukci, se cítím vážně skvěle,“ přiznává Schumerová. Herečka o proceduře poprvé informovala v instagramovém příspěvku koncem ledna.

Poděkovala zdravotníkům, kteří jí podle jejích slov pomohli „obnovit síly“. Jako důvod zveřejnění této novinky uvádí mimo jiné to, že se jí lidé aspoň nebudou stále dokola vyptávat, proč je najednou štíhlejší.

Během rozhovoru v podcastu se vyjádřila také k neúspěšné snaze počít další dítě pomocí umělého oplodnění, po kterém jí byla děloha odebrána. Svěřila se, že zprvu byla opravdu smutná, ale nakonec usoudila, že si musí především „vážit své malé a zdravé rodinky“.

Slavnostní ceremoniál udílení Oscarů se uskuteční v neděli 27. března v Dolby Theatre v Los Angeles, které je filmovým cenám domovem od roku 2002.

Do oscarového klání letos vstupují nováčci i známé tváře. Šanci má Steven Spielberg za režii remaku muzikálu West Side Story, Nicole Kidmanová za hlavní herecký výkon v dramatu Ricardovi nebo Benedict Cumberbatch za ztvárnění hlavního hrdiny v Síle psa. Ten posbíral celkem dvanáct nominací, sci-fi Duna deset a West Side Story s Belfastem po sedmi.