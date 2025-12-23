Amy Schumerová se pochlubila štíhlou figurou. Komička výrazně zhubla

Hvězda filmu Jsem božská si oblékla béžové minišaty značky Valentino, které zvýrazňovaly její dekolt a měly proužek volánků a mašlí. Outfit doplnila černými lodičkami se zavazováním vzadu, které vybrala stylistka Brenda Tolentino.
Schumerová, která v roce 2022 podstoupila liposukci, před focením podstoupila obličejovou proceduru u Georgie Louise a poté oslovila vizážistku Gitu Bassovou, aby konturovala její nově zpevněnou pleť. Kadeřník Jae Manuel Cardenas se postaral o její blond vlasy.
Na jedné fotografii je i syn Gene Fischer (6), kterého má s manželem Chrisem Fischerem (45). Herečka před pár dny oznámila, že se s chotěm rozvádějí. Na fotce zakryla jeho obličej emotikonem. „Snažím se jít na večírek, ale někdo nechce jít spát,“ okomentovala příspěvek.
Fanoušci už delší dobu spekulovali, zda jsou Schumerová s Fisherem stále spolu. „Amy se stoprocentně rozvádí. Zhubla, má toho dost. Chris je v tuto chvíli většinou mimo domov. Nyní mají na prodej dva domy, v Brooklynu a New Orleans. Smazala Chrise z Instagramu a pak všechno ostatní. Brzy podá žádost o rozvod, ale je konec. Hotovo,“ uvedl blízký přítel magazínu Daily Mail.
Schumerová a uznávaný kuchař a farmář Fischer, který má Aspergerův syndrom, se vzali v roce 2018.
Schumerová již v minulosti zkoušela hubnout pomocí injekcí a v roce 2022 užívala lék Ozempic. Po jeho užívání měla nepříjemnou zkušenost a skončila v nemocnici. „Jsem nadšená, že užívám Mounjaro, a zatím jsem nezaznamenala žádné vedlejší účinky,“ řekla letos v dubnu.