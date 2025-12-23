Amy Schumerová se pochlubila štíhlou figurou. Komička výrazně zhubla

  9:27
Americká komička a scenáristka Amy Schumerová (44) se pochlubila nejštíhlejší postavou za poslední roky. Rodačka z New Yorku výrazně zhubla a vděčí za to populárnímu léku na hubnutí Mounjaro, který užívá od začátku tohoto roku. Na Instagramu sdílela fotky a svým 12,6 milionu sledujícím ukázala, jak vypadá.
Amy Schumerová (New York, 5. března 2023)

Amy Schumerová (New York, 5. března 2023) | foto: ČTK

Amy Schumerová v pořadu The Tonight Show (Los Angeles, 15. února 2024)
Amy Schumerová a Chris Fischer (červen 2025)
Jednou z moderátorek večera byla Amy Schumerová. Na předávání cen Oscar zvolila...
Amy Schumerová s manželem na 50. výročí Saturday Night Live (únor 2025)
Hvězda filmu Jsem božská si oblékla béžové minišaty značky Valentino, které zvýrazňovaly její dekolt a měly proužek volánků a mašlí. Outfit doplnila černými lodičkami se zavazováním vzadu, které vybrala stylistka Brenda Tolentino.

Schumerová, která v roce 2022 podstoupila liposukci, před focením podstoupila obličejovou proceduru u Georgie Louise a poté oslovila vizážistku Gitu Bassovou, aby konturovala její nově zpevněnou pleť. Kadeřník Jae Manuel Cardenas se postaral o její blond vlasy.

Trying to go to the party but someone won’t go to bed @gitabass takin pics and painting me with @tousledbyjae dress by @maisonvalentino thanks @luxury_checkins skin as always by @georgialouisesk

30. listopadu 2025 v 3:21, příspěvek archivován: 1. prosince 2025 v 10:50
Na jedné fotografii je i syn Gene Fischer (6), kterého má s manželem Chrisem Fischerem (45). Herečka před pár dny oznámila, že se s chotěm rozvádějí. Na fotce zakryla jeho obličej emotikonem. „Snažím se jít na večírek, ale někdo nechce jít spát,“ okomentovala příspěvek.

Fanoušci už delší dobu spekulovali, zda jsou Schumerová s Fisherem stále spolu. „Amy se stoprocentně rozvádí. Zhubla, má toho dost. Chris je v tuto chvíli většinou mimo domov. Nyní mají na prodej dva domy, v Brooklynu a New Orleans. Smazala Chrise z Instagramu a pak všechno ostatní. Brzy podá žádost o rozvod, ale je konec. Hotovo,“ uvedl blízký přítel magazínu Daily Mail.

Schumerová a uznávaný kuchař a farmář Fischer, který má Aspergerův syndrom, se vzali v roce 2018.

Schumerová již v minulosti zkoušela hubnout pomocí injekcí a v roce 2022 užívala lék Ozempic. Po jeho užívání měla nepříjemnou zkušenost a skončila v nemocnici. „Jsem nadšená, že užívám Mounjaro, a zatím jsem nezaznamenala žádné vedlejší účinky,“ řekla letos v dubnu.

