Bez filtrů a příkras. Hubenější Amy Schumerová se ukázala v plavkách

„Máma mi tyhle fotky pořídila, když jsem balila na výlet. A na poslední fotce už jsem na výletě. Tenhle rok je o péči o sebe a sebelásce. Žádné líčení, žádný filtr,“ píše herečka na Instagramu. „Važme si svého zdraví, rodin a přátel, a mějme ten nejlepší rok v životě. Pojďme dál bez výčitek, jen s láskou.“
Na její sebevědomé vyjádření zareagovalo hned několik celebrit, mezi nimiž byla Paris Hiltonová, Jennifer Love Hewittová či Jennifer Coolidge. Čtyřiačtyřicetiletá Amy Schumerová má všeobecně ve zvyku otevřeně mluvit o tom, co zažívá, a to zejména v oblasti zdraví.
Prozradila na sebe například to, že jí v únoru 2024 byl diagnostikován takzvaný Cushingův syndrom – nemoc způsobující nadměrnou tvorbu kortizolu, která podle lékařů z Cleveland Clinic může vést k přibírání na váze, krevním sraženinám a zvýšenému krevnímu tlaku.
„Nepodstupuji botox ani výplně. Zhubla jsem ne 30, ale 50 liber. A ne abych vypadala sexy, což by byla taková dočasná zábava… Šlo o přežití,“ uvedla závěrem loňského roku. „Měla jsem nemoc, po které vám může otéct obličej tak moc, že vás to může zabít, ale na internetu se na to přišlo a teď mám od nemoci pokoj. Pardon za pocity, které to ve vás možná vzbudí. V minulosti jsem prodělala plastiku a užívala Mounjaro. Omlouvám se všem, které jsem zklamala.“
Za svou otevřenost si tentokrát vysloužila kompliment i od výživové poradkyně Amelie Phillipsové. „Je skvělé, že Amy takto veřejně mluví o svém zdraví. Problémy, které si jakožto ženy zažíváme ve středním věku, se díky tomu zdají normálnější. Kéž by více vlivných lidí bylo jako Amy,“ sdělila v rozhovoru pro magazín Hello!.
Americká bavička se podobně bez okolků vyjádřila i ke svému rozvodu se šéfkuchařem Chrisem Fischerem, s nímž má šestiletého syna jménem Gene. „Bla bla, tak jsme s Chrisem udělali těžké rozhodnutí a po sedmi letech ukončíme naše manželství,“ oznámila v dnes již smazaném příspěvku na Instagramu. „Máme jeden druhého moc rádi a budeme se i nadále soustředit na výchovu našeho syna.“