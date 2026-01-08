Bez filtrů a příkras. Hubenější Amy Schumerová se ukázala v plavkách

  11:11
Americká komička a scénáristka Amy Schumerová se na Instagramu pochlubila výraznou proměno. V novém příspěvku zveřejnila sérii snímků v plavkách. Podle vlastních slov zhubla až 50 liber, což je zhruba 23 kilogramů.
Amy Schumerová (5. ledna 2026)

Amy Schumerová (5. ledna 2026)

Amy Schumerová a její dablérka
Amy Schumerová a Chris Fischer (červen 2025)
Amy Schumerová a Kim Caramele
Amy Schumerová
„Máma mi tyhle fotky pořídila, když jsem balila na výlet. A na poslední fotce už jsem na výletě. Tenhle rok je o péči o sebe a sebelásce. Žádné líčení, žádný filtr,“ píše herečka na Instagramu. „Važme si svého zdraví, rodin a přátel, a mějme ten nejlepší rok v životě. Pojďme dál bez výčitek, jen s láskou.“

Stand-up komička, herečka a spisovatelka Amy Schumerová v kalendáři Pirelli (2016)

Na její sebevědomé vyjádření zareagovalo hned několik celebrit, mezi nimiž byla Paris Hiltonová, Jennifer Love Hewittová či Jennifer Coolidge. Čtyřiačtyřicetiletá Amy Schumerová má všeobecně ve zvyku otevřeně mluvit o tom, co zažívá, a to zejména v oblasti zdraví.

Prozradila na sebe například to, že jí v únoru 2024 byl diagnostikován takzvaný Cushingův syndrom – nemoc způsobující nadměrnou tvorbu kortizolu, která podle lékařů z Cleveland Clinic může vést k přibírání na váze, krevním sraženinám a zvýšenému krevnímu tlaku.

„Nepodstupuji botox ani výplně. Zhubla jsem ne 30, ale 50 liber. A ne abych vypadala sexy, což by byla taková dočasná zábava… Šlo o přežití,“ uvedla závěrem loňského roku. „Měla jsem nemoc, po které vám může otéct obličej tak moc, že vás to může zabít, ale na internetu se na to přišlo a teď mám od nemoci pokoj. Pardon za pocity, které to ve vás možná vzbudí. V minulosti jsem prodělala plastiku a užívala Mounjaro. Omlouvám se všem, které jsem zklamala.“

Za svou otevřenost si tentokrát vysloužila kompliment i od výživové poradkyně Amelie Phillipsové. „Je skvělé, že Amy takto veřejně mluví o svém zdraví. Problémy, které si jakožto ženy zažíváme ve středním věku, se díky tomu zdají normálnější. Kéž by více vlivných lidí bylo jako Amy,“ sdělila v rozhovoru pro magazín Hello!.

Americká bavička se podobně bez okolků vyjádřila i ke svému rozvodu se šéfkuchařem Chrisem Fischerem, s nímž má šestiletého syna jménem Gene. „Bla bla, tak jsme s Chrisem udělali těžké rozhodnutí a po sedmi letech ukončíme naše manželství,“ oznámila v dnes již smazaném příspěvku na Instagramu. „Máme jeden druhého moc rádi a budeme se i nadále soustředit na výchovu našeho syna.“

