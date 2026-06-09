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Herečka Amy Adamsová ukázala šestnáctiletou dceru. Fanoušci řeší, komu je podobná

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  9:35
Herečka Amy Adamsová (51) udělala výjimku a na slavnostní premiéru seriálu Cape Fear dorazila po boku své šestnáctileté dcery Aviany. Ta se na veřejnosti objevuje jen zřídka, a není proto divu, že okamžitě upoutala pozornost fotografů i fanoušků.
Amy Adamsová, její dcera Aviana Le Gallo a manžel Darren Le Gallo (světová...

Amy Adamsová, její dcera Aviana Le Gallo a manžel Darren Le Gallo (světová premiéra seriálu Cape Fear, Los Angeles, 2. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Amy Adamsová, její dcera Aviana Le Gallo a manžel Darren Le Gallo (světová...
Amy Adamsová (Londýn, 10. října 2016)
Amy Adamsová, její dcera Aviana Le Gallo a manžel Darren Le Gallo (premiéra...
Amy Adamsová, její dcera Aviana Le Gallo a manžel Darren Le Gallo (Toronto,...
49 fotografií

Šestinásobná držitelka oscarové nominace Amy Adamsová se na červeném koberci objevila ve společnosti své rodiny. Na premiéru seriálu Cape Fear ji doprovodil manžel Darren Le Gallo (51) a také jejich dcera Aviana, která se podobných akcí účastní jen výjimečně.

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Právě šestnáctiletá dívka se stala jednou z hlavních hvězd večera. Na sociálních sítích se okamžitě objevily desítky komentářů od fanoušků, kteří obdivovali její půvab a řešili, komu ze slavných rodičů je více podobná. Mnozí se shodovali, že zdědila jemné rysy po své mamince, jiní ji přirovnávali k dalším hollywoodským kráskám.

Amy Adamsová, její dcera Aviana Le Gallo a manžel Darren Le Gallo (světová premiéra seriálu Cape Fear, Los Angeles, 2. června 2026)
Amy Adamsová, její dcera Aviana Le Gallo a manžel Darren Le Gallo (světová premiéra seriálu Cape Fear, Los Angeles, 2. června 2026)
Amy Adamsová (Londýn, 10. října 2016)
Amy Adamsová, její dcera Aviana Le Gallo a manžel Darren Le Gallo (premiéra seriálu Cape Fear, Los Angeles, 2. června 2026)
49 fotografií

Adamsová si své soukromí dlouhodobě pečlivě střeží a svou jedinou dceru na veřejnosti příliš neukazuje. V několika rozhovorech však přiznala, že právě mateřství pro ni znamenalo zásadní životní změnu a ovlivnilo i její pracovní priority. Herečka se netají tím, že se snaží mezi kariérou a rodinným životem najít co největší rovnováhu.

Její muž Daren Le Gallo je americký výtvarník, herec, režisér a scenárista. Vedle několika menších hereckých rolí se věnuje především malbě a vlastní umělecké tvorbě. S Amy se seznámil v roce 2001 na hodinách herectví, zasnoubili se v roce 2008, v roce 2010 se jim narodila dcera Aviana a v květnu 2015 se vzali.

Komu je Aviana podobná?

celkem hlasů: 16

Amy Adamsová patří mezi nejuznávanější hollywoodské hvězdy své generace. Diváci ji znají především z filmů Chyť mě, když to dokážeš, Kouzelná romance, Příchozí, Americký švindl, Noční zvířata nebo Vice.

Během své kariéry získala dva Zlaté glóby a hned šest nominací na Oscara, čímž se zařadila mezi nejrespektovanější herečky současnosti.

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