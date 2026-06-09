Šestinásobná držitelka oscarové nominace Amy Adamsová se na červeném koberci objevila ve společnosti své rodiny. Na premiéru seriálu Cape Fear ji doprovodil manžel Darren Le Gallo (51) a také jejich dcera Aviana, která se podobných akcí účastní jen výjimečně.
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Právě šestnáctiletá dívka se stala jednou z hlavních hvězd večera. Na sociálních sítích se okamžitě objevily desítky komentářů od fanoušků, kteří obdivovali její půvab a řešili, komu ze slavných rodičů je více podobná. Mnozí se shodovali, že zdědila jemné rysy po své mamince, jiní ji přirovnávali k dalším hollywoodským kráskám.
Adamsová si své soukromí dlouhodobě pečlivě střeží a svou jedinou dceru na veřejnosti příliš neukazuje. V několika rozhovorech však přiznala, že právě mateřství pro ni znamenalo zásadní životní změnu a ovlivnilo i její pracovní priority. Herečka se netají tím, že se snaží mezi kariérou a rodinným životem najít co největší rovnováhu.
Její muž Daren Le Gallo je americký výtvarník, herec, režisér a scenárista. Vedle několika menších hereckých rolí se věnuje především malbě a vlastní umělecké tvorbě. S Amy se seznámil v roce 2001 na hodinách herectví, zasnoubili se v roce 2008, v roce 2010 se jim narodila dcera Aviana a v květnu 2015 se vzali.
Amy Adamsová patří mezi nejuznávanější hollywoodské hvězdy své generace. Diváci ji znají především z filmů Chyť mě, když to dokážeš, Kouzelná romance, Příchozí, Americký švindl, Noční zvířata nebo Vice.
Během své kariéry získala dva Zlaté glóby a hned šest nominací na Oscara, čímž se zařadila mezi nejrespektovanější herečky současnosti.