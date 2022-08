Bohdalová si už nekopne. Fotbalová Amfora po půl století skončí

Prezident klubu Petr Salava (67) tým AMatérských FOtbalových RArit založil v roce 1974. Nyní se rozhodl ukončit jeho činnost. Už stanovil i místo a datum. Bude to ve Vrbičanech 28. září 2024. „Ukončí činnost ve svých padesáti letech, dohraje s legendami jako je Bohdalová, Hložek, Panenka, Dobiáš a další,“ cituje Blesk Petra Salavu s tím, že na poslední zápas by se měli sjet všichni žijící členové Amfory i jejich příznivci.

Salava prozradil, že konec musel přijít, i když ho to moc netěší. Může za to i fakt, že nikdo nemládne. „Kdysi jsem předával podklady pro moderování Petru Novotnému, teď bojuje s následky mrtvice a musím to dělat sám. Přišel jsem i o fotografa, fotí nám syn. Lidi mají zdravotní problémy, zestárli jsme. Nejezdíme na zápasy jako jedenáctka, ale raději je nás osmnáct nebo i dvacet, kdyby se někomu něco stalo,“ řekl.

V Amfoře se vystřídalo už kolem 300 osobností. Kdysi v ní hráli Vladimír Čech, Jiří Hrzán, Josef Alois Náhlovský, Václav Postránecký, Jiří Schelinger, Karel Štědrý, Michal Tučný nebo Karel Zich.

Karel Gott byl čestným členem fotbalového klubu hvězd Amfora.

V roli fotbalistů se představili také Ondřej Vetchý, Jan Čenský, Karel Šíp, Petr Novotný, Martin Dejdar, Stanislav Hložek, jeho syn Matyáš, Pavel Poulíček, Roman Skamene či Jan Rosák, kteří patří i mezi nejlepší střelce.

V roli čestných výkopářek a výkopářů se v průběhu let vystřídala také řada známých tváří včetně Jiřiny Bohdalové, Jitky Zelenkové, Moniky Absolonové, Heleny Vondráčkové, Terezy Kostkové, Karla Gotta, Josefa Dvořáka nebo Antonína Panenky, který také v Amfoře hrával.