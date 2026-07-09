Dokáže zahrát s přehledem dramatický part stejně jako komediální. Většina jeho rolí je nezapomenutelná, a přitom každá z nich jinak ztvárněná. S věhlasnými režiséry točí mimořádné dobré filmy. K těm nejznámějším patří snímky Forrest Gump, Philadelphia, Zachraňte vojína Ryana anebo Šifra mistra Leonarda. Také úspěšně produkuje, režíruje a píše.
„Neznám nikoho, kdo by uměl navázat s divákem kontakt lépe než Tom,“ prohlásil jednou jeho kamarád a častý spolupracovník Steven Spielberg. „Je z něj cítit až hmatatelná opravdovost. Když Toma vidím v nějakém filmu, který jsem nenatočil, během pár minut zapomenu, že se dívám na kamaráda a člověka, který žije pět bloků ode mě, a vidím jen jeho postavu. To je úžasný dar. Takový měli Spencer Tracy, Henry Fonda nebo Jimmy Stewart...“ A jindy dodal: „Lidé si ho však budou vždy pamatovat, protože je vždycky sám sebou.“
Se Spielbergem se Hanks pustil i do produkování televizního seriálu Bratrstvo neohrožených. V roce 1998 spolu natočili nekompromisně brutální válečnou řež Zachraňte vojína Ryana a v minulém desetiletí thriller Most špiónů.
Ze spolupráce Hankse s Robertem Zemeckisem se zase zrodil kasovní trhák Forrest Gump, kde Hanks za svoji životní roli stejnojmenného prosťáčka, který má štěstí, sportovní talent a smysl pro čest, inkasoval v roce 1994 druhého Oscara. Rok předtím si zlatou sošku odnesl za dramatickou roli homosexuálního právníka, bojujícího za právo na důstojné umírání ve filmu Philadelphia (pro roli ve filmu zhubnul 15 kilo). Získat dva roky po sobě Oscara za hlavní mužský herecký výkon se předtím podařilo jen Spenceru Tracym na konci 30. let.
Třetím režisérem, se kterým Hanks hodně spolupracuje, je Ron Howard. Pod jeho taktovkou byl mimo jiné kosmonautem z nezdařilé měsíční mise Apolla 13 ve stejnojmenném snímku z roku 1995. Vesmír ho ostatně přitahuje odmalička a v roce 2005 sondoval, zda by ho americký Úřad pro letectví a vesmír (NASA) nezařadil do měsíční mise. Také namluvil jeden z pořadů newyorského planetária a rovněž sepsal scénář a produkoval snímek pro trojrozměrné kino IMAX nazvaný Magnificent Desolation: Walking on the Moon (Úchvatná pustina: Procházka po Měsíci).
Kromě vize kosmonauta ale malého Toma Hankse, narozeného 9. července 1956 v kalifornském městě Concord, hodně bavilo hrát ve školních představeních, a tak se nakonec rozhodl pro divadlo. Tento obor studoval rok na univerzitě v Chabotu a potom a státní univerzitě v Sacramentu. Těsně před koncem studia ale školu opustil, aby mohl účinkovat na americkém shakespearovském festivalu.
Po přestěhování do New Yorku a několika malých rolích v televizních seriálech si ho v roce 1984 režisér Ron Howard vybral do vedlejší role v úspěšné komedii Žbluňk. Nakonec dostal roli hlavní a hodně zaujal. A za čtyři roky už byl jeho výkon v roli třináctiletého chlapce, který se přes noc stane dospělým mužem, v komedii Velký, poprvé nominován na Oscara.
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V novém Toy Story ukážeme hrůzu dneška: děti přilepené u displeje, hlásí Tom Hanks
Se svou dobrou kamarádkou Meg Ryanovou si Hanks zahrál ve třech filmech mileneckou dvojici: Joe kontra sopka (1990), Samotář v Seattlu (1993) a Láska přes internet (1998). Hlavní roli ztvárnil i v pozoruhodné německo-americké sci-fi sáze režisérů Toma Tykwera, Lany a Lilly Wachowských Atlas mraků. A opravdovým hitem byla jeho role nebojácného profesora Roberta Langdona v komerčně úspěšných filmech Šifra mistra Leonarda z roku 2006 a Andělé a démoni z roku 2009, natočených podle bestsellerů Dana Browna. Třetího filmu z této série, opět s Tomem Hanksem v hlavní roli, s názvem Inferno, se diváci dočkali v roce 2016.
Z nedávné doby Hanks zaujal ve snímku Muž jménem Otto z roku 2022. Natočený na motivy knižního bestselleru, vypráví příběh mrzouta Otta Andresona, který po ztrátě manželky ztratí smysl života. Otto je připraven všechno ukončit, ale plány mu naruší mladá živá rodina, která se nastěhuje do sousedního domu. Dojemný a vtipný příběh o lásce, ztrátě a životě ukazuje, že rodinu lze najít na těch nejneočekávanějších místech.
„Točit filmy je stejně těžké, jako být šťastně ženatý,“ prohlásil jednou otec čtyř dětí, pro kterého je prý rodina nejdůležitější ze všeho. Syna a dceru má z devítiletého manželství s herečkou a producentkou Samanthou Lewesovou a další dva syny ze současného vztahu s herečkou Ritou Wilsonovou.
A je i literátem - napsal soubor povídek s názvem Neobvyklý typ, který vyšel na podzim 2017 a o rok později jej Vladimír Medek převedl i do češtiny a vydalo jej Ostravské vydavatelství. A jeho románový debut s názvem Biják: Jak se dělá velkofilm z roku 2023 čerpá z jeho dlouholetých zkušeností z filmového průmyslu a vypráví o tom, jak se tvoří hollywoodský velkofilm o superhrdinech.
Herec, přezdívaný moderní James Stewart, také sbírá klasické psací stroje, první si koupil v roce 1970 a nyní už jich má ve sbírce víc jak sto. Je po něm pojmenovaný asteroid nesoucí název „12818 tomhanks“. A také je velkým fanouškem britské komediální skupiny Monty Python. V roce 2006 jej zapsali do Guinnessovy knihy rekordů, neboť se sedmkrát za sebou objevil ve filmech, jejichž tržby přesáhly v USA 100 milionů dolarů.
V poslední době herec výrazně zhubl. Za jeho proměnou ovšem nyní nestojí drastické výkyvy váhy kvůli rolím, jak to bylo v průběhu jeho herecké kariéry. Hanks vděčí za svou štíhlou postavu v posledních letech především přísné životosprávě, kterou musel přijmout kvůli cukrovce 2. typu.