Britney Spears obvinili z řízení pod vlivem alkoholu a drog

Čtyřiačtyřicetiletá popová hvězda byla obviněna z jednoho přestupku spočívajícího v řízení pod kombinovaným vlivem alkoholu a alespoň jedné další drogy, uvedla prokuratura okresu Ventura. Dokument o vzneseném obvinění neupřesňuje druh alkoholu nebo drog podle žalobců Spearsová užila, ani v jakém množství.
Americká hudebnice v dubnu nastoupila do léčebného zařízení pro závislé poté, co byla na začátku března zatčena pro podezření z řízení vozidla pod vlivem alkoholu a drog.
Léčbu zahájila dobrovolně, uvedl tehdy podle agentury AP její mluvčí.
Kalifornská dálniční policie 5. března obdržela hlášení, že na silnici v okrese Ventura poblíž hranice s okresem Los Angeles jede vozidlo značky BMW vysokou rychlostí a nevyzpytatelným způsobem.
„Zcela neomluvitelné“
Policie řidičku Spearsovou podrobila testům na přítomnost návykových látek a následně ji zatkla. Po několika hodinách byla zpěvačka propuštěna.
Mluvčí zpěvačky po incidentu označil její jednání za „zcela neomluvitelné“ a vyjádřil naději, že se jedná o „první krok k dlouho očekávané změně, která se v životě Britney musí odehrát“.
Interpretka hitů jako Toxic, Oops!... I Did It Again nebo ...Baby One More Time má za sebou úspěšnou kariéru plnou zvratů. Spolupracovala s například s producenty Maxem Martinem a Rami Yacoubem, stala se idolem teenagerů a vysloužila si přezdívku „princezna popu“.
Po úspěšném období však následoval strmý pád. Novou kapitolu v životě začala v listopadu 2021, kdy soud po téměř 14 letech zrušil opatrovnictví, které nad zpěvačkou měl její otec.
|
13. dubna 2026