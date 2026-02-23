Američanku přirovnávají k Ficovi. Mám víc sledujících než ten váš „Fajko“, vzkazuje Slovákům

Autor:
  13:21
Americká influencerka Gwyneth McMullenová (29) byla překvapená, když se začalo její jméno na sítích spojovat se slovenským premiérem Robertem Ficem (61). Vypadá prý jako slovenský ministerský předseda, jen s dlouhými vlasy. Američanka, která si na Instagramu změnila jméno profilu na Queen of Slovakia, to vzala s humorem.
Robert Fico a Gwyneth McMullenová

Robert Fico a Gwyneth McMullenová | foto: Koláž iDNES.cz

20 fotografií

Gwyneth McMullenová se o přirovnání dozvěděla poté, co začaly na internetu kolovat její fotografie spojované se slovenským politikem. Na Instagramu ji označili v některých příspěvcích. „Co to je? Nemám ani ponětí. Ale oni o mně píší! Ale... Co když je to něco špatného?“ začala ve videu své úvahy.

Později si pomohla překladem popisků přes umělou inteligenci. „Titulky říkaly, že americká influencerka vypadá jako slovenský premiér Robert ‚Fajko‘. Takže, ano, oni mě dali na zpravodajskou stránku, že vypadám jako ten starej podělanej chlap,“ řekla. „Je to trochu ponižující, když takto o člověku píší v médiích, ale to, že o mně píší globálně, je naprosto správné.“

gwynethmcmullen

@realcandaceowens I’ve found myself beefing with a prime minister of a foreign government, I need your expertise on this matter

22. února 2026 v 11:24
oblíbit odpovědět uložit

Prohlásila ale, že ona nevypadá jako slovenský premiér, spíš je tomu naopak. „Hm, ale jelikož mám více sledovatelů než váš premiér a za týden více zhlédnutí, než je celá vaše populace, tak to váš premiér je podobný mně,“ řekla Američanka, kterou na Instagramu sleduje 186 tisíc lidí a další přibývají. Robert Fico má 56 tisíc sledujících.

V jednom z dalších příspěvků Američanka Slovákům vzkázala, že je na cestě na Slovensko a bude jejich nová královna. „Děkuji mým štědrým novým daňovým poplatníkům za let! Přála bych si, abyste tu mohli být se mnou, ale kdybyste byli, klidně bych mohla být v ekonomické třídě. Brzy na shledanou!“ prohlásila ve videu.

gwynethmcmullen

Thank you to my generous new tax payers for the flight! I wish you could be here with me, but if you were, I might as well be in economy see you soon!!

23. února 2026 v 0:20
oblíbit odpovědět uložit
