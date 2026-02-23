Američanku přirovnávají k Ficovi. Mám víc sledujících než ten váš „Fajko“, vzkazuje Slovákům

Gwyneth McMullenová se o přirovnání dozvěděla poté, co začaly na internetu kolovat její fotografie spojované se slovenským politikem. Na Instagramu ji označili v některých příspěvcích. „Co to je? Nemám ani ponětí. Ale oni o mně píší! Ale... Co když je to něco špatného?“ začala ve videu své úvahy.
Později si pomohla překladem popisků přes umělou inteligenci. „Titulky říkaly, že americká influencerka vypadá jako slovenský premiér Robert ‚Fajko‘. Takže, ano, oni mě dali na zpravodajskou stránku, že vypadám jako ten starej podělanej chlap,“ řekla. „Je to trochu ponižující, když takto o člověku píší v médiích, ale to, že o mně píší globálně, je naprosto správné.“
Prohlásila ale, že ona nevypadá jako slovenský premiér, spíš je tomu naopak. „Hm, ale jelikož mám více sledovatelů než váš premiér a za týden více zhlédnutí, než je celá vaše populace, tak to váš premiér je podobný mně,“ řekla Američanka, kterou na Instagramu sleduje 186 tisíc lidí a další přibývají. Robert Fico má 56 tisíc sledujících.
V jednom z dalších příspěvků Američanka Slovákům vzkázala, že je na cestě na Slovensko a bude jejich nová královna. „Děkuji mým štědrým novým daňovým poplatníkům za let! Přála bych si, abyste tu mohli být se mnou, ale kdybyste byli, klidně bych mohla být v ekonomické třídě. Brzy na shledanou!“ prohlásila ve videu.