Ostře sledovaný soudní proces mezi Heardovou a Deppem, při němž na sebe bývalí manželé vytahovali ty nejnechutnější historky a vzájemně se obviňovali z fyzického i psychického zneužívání, skončil v roce 2022 zklamáním Heardové, protože porota se postavila na Deppovu stranu a uznala ji vinnou z pomluvy.
„Jsem smutná, že jsem případ prohrála. Ale jsem ještě smutnější z toho, že jsem zjevně ztratila právo, o kterém jsem si myslela, že ho jako Američanka mám. Právo mluvit svobodně a otevřeně,“ řekla tehdy herečka, která měla tou dobou doma první miminko.
Dceru jí v roce 2021 porodila náhradní matka. Heardová ji pojmenovala Oonagh Paige a rozhodla se stáhnout z veřejného života a věnovat se mateřství. V roce 2025 se její rodina rozrostla o dvojčata Agnes a Oceana, kteří zřejmě přišli na svět stejně jako první dcera.
Heardová se s nimi odstěhovala do španělského Madridu a rozhodla se žít s dětmi stranou veřejnosti. Podle zahraničních médií si změnila dokonce jméno na Martha Jane Cannary, což je původní jméno hrdinky Divokého západu Calamity Jane. Dál ale funguje na Instagramu pod svým původním jménem, kde svým téměř pěti milionům sledujícím sem tam dopřeje fotky ze svého soukromí.