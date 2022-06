Porota mi vrátila život, raduje se Depp. Heardová cítí nepopsatelné zklamání

Porotci uložili Amber Heardové za výroky o domácím násilí zaplatit odškodné v celkové výši 15 milionů dolarů (skoro 350 milionů korun), což soudkyně následně snížila na 10,35 milionu dolarů. Johnny Depp má naopak vyplatit dva miliony.

Proces sledovaný v přímém přenosu po celém světě tak vyzněl zcela jinak než dřívější spor v Británii, kde se soud přiklonil k obvinění, že Depp svou exmanželku bil.

K verdiktu se po skončení procesu vyjádřili oba exmanželé na sociálních sítích. Zatímco podle herečky je výsledek soudního řízení obrovským zklamáním týkajícím se všech žen, herec napsal, že konečně po šesti letech dosáhl vytouženého klidu.

„Zklamání, které cítím, je nepopsatelné. Zlomilo mi srdce, že ani ta hora důkazů nestačila k tomu, abychom se postavili nepoměrně větší síle a vlivu mého exmanžela. Ještě víc jsem zklamaná z toho, co toto rozhodnutí znamená pro ostatní ženy. Vracíme se do dob, kdy mohla být žena, která promluvila, veřejně hanobená a ponížená. Páchání násilí na ženách by mělo být bráno vážně,“ reagovala Amber Heardová na rozhodnutí soudu na Twitteru.

„Jsem smutná, že jsem případ prohrála. Ale jsem ještě smutnější z toho, že jsem zjevně ztratila právo, o kterém jsem si myslela, že ho jako Američanka mám. Právo mluvit svobodně a otevřeně,“ dodala herečka.

Johnny Depp ocenil ve svém příspěvku podporu fanoušků i práci soudců, porotců, šerifů a vlastního týmu právníků.

„Před šesti lety se navždy změnil můj život, ale i život mých dětí, blízkých i těch, kteří mě mnoho let podporovali a věřili ve mě. To vše jako mrknutím oka. Prostřednictvím médií na mě byla vznesena nepravdivá, velmi vážná obvinění, která spustila nekonečnou záplavu nenávistného obsahu. Během nanosekundy dvakrát obletěla svět a měla ohromný dopad na celý můj život a kariéru,“ píše herec na Instagramu.

„Šest let poté mi porota vrátila můj život. Říkat pravdu bez ohledu na následky bylo od začátku něco, co jsem dlužil svým dětem a všem, kteří mě neochvějně podporovali. Jsem ohromen přívalem lásky a laskavosti lidí z celého světa. Doufám, že moje snaha mluvit pravdu pomohla ostatním mužům a ženám, kteří se ocitli v podobné situaci. To nejlepší teprve přijde. Konečně začíná nová kapitola. Pravda nikdy nezahyne,“ zakončil svůj příspěvek Depp.

Herci, jejichž dvouleté manželství skončilo již v roce 2017, se vzájemně obviňovali z pomluv a násilností. Závěrečné řeči pronesli právníci Deppa a Heardové v pátek 27. května. Porota pak rokovala o verdiktu, ten oznámila ve středu 1. června.

Jádrem sporu byl čtyři roky starý komentář publikovaný deníkem The Washington Post, v němž se Heardová označila za „veřejně známou tvář domácího násilí“. Depp v něm není jmenován, podle jeho právníků ale vyjádření vyznívalo jasně, neboť obvinění ze strany americké herečky už byla veřejnosti známá.

Heardová v roce 2020 na žalobu svého exmanžela reagovala vlastní stížností kvůli tvrzením Deppova právníka, že veškerá její nařčení jsou falešná.