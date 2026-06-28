Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bála jsem se zkusit kokain, vzpomíná Amanda Seyfriedová na divoký Hollywood

Autor:
  10:13
Amanda Seyfriedová na Met Gala (New York, 1. května 2023)

Amanda Seyfriedová na Met Gala (New York, 1. května 2023) | foto: Reuters

Amanda Seyfriedová na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)
Amanda Seyfriedová a Sydney Sweeney v Los Angeles (15. prosince 2025)
Amanda Seyfriedová
Amanda Seyfriedová na Critics Choice Awards v Santa Monice (4. ledna 2026)
36 fotografií
Americká herečka Amanda Seyfriedová (40) v rozhovoru pro britský magazín GQ zavzpomínala na mládí a začátky kariéry. Rodačka z Pensylvánie prozradila, jak se její život změnil po roli Karen v ikonickém filmu Protivný sprostý holky z roku 2004.

Amanda Seyfriedová zazářila na obálce speciálního vydání britského časopisu GQ s názvem Heroes Issue a zavzpomínala na začátky v Hollywoodu, které byly podle jejích slov plné večírků a nových zkušeností.

Jedním z témat byla také její kolegyně z filmu Protivný sprostý holky Lindsay Lohanová, která je známá především svým divokým životním stylem. Byla dvakrát zatčena a čelila obviněním z užívání drog a krádeží. Seyfriedová se jí zastala a odmítla pohled, který podle ní lidi často vede k „přehnanému hanění“ osobností, které se v minulosti potýkaly s problémy.

Kvůli roli nesměla rok na botox. Stálo to za to, říká Amanda Seyfriedová

„To přehnané hanění je ošklivé. Je to vlastně jedna z mých obav. Nechtěla bych být v centru pozornosti kvůli tomu, že bych byla jakýmkoli způsobem nechvalně známá,“ prohlásila hvězda filmu Mamma Mia! a přiznala vlastní obavy z toho, že ji lidé ji budou soudit kvůli stylu života.

Rachel McAdamsová, Lacey Chabertová a Amanda Seyfriedová ve filmu Protivný sprostý holky (2004)

Seyfriedová dokonce prozradila, že sama byla na pokraji toho, aby si vyzkoušela drogy. „Moje dvacátá léta byla absurdní. Ocitla jsem se na mnoha místech... Vzpomínám si, že jednou jsem mohla poprvé vyzkoušet kokain v Chateau [Marmont], ale neudělala jsem to, protože jsem se bála...,“ svěřila se herečka.

Dodala, že si vždy stanovovala určité hranice. „A tak jsem si stanovila limit, jak moc se budu bavit, protože jsem se chtěla opít jen natolik, abych se ještě dokázala dostat domů,“ vysvětlila.

Přesto připustila, že si užila i divoké večery. Zavzpomínala například na noc, kdy skončila v bazénu v domě zesnulého herce Vala Kilmera společně se svými kolegy z filmu Protivný sprostý holky Danielem Franzesem a Jonathanem Bennettem. Všichni se spontánně dostali na večírek po filmovém promítání kultovního snímku Reefer Madness.

Amanda Seyfriedová a Sydney Sweeney v Los Angeles (15. prosince 2025)

„Opravdu jsem tam s nimi byla u bazénu? Bylo mi osmnáct, právě jsem se přestěhovala do Los Angeles a šli jsme na promítání filmu,“ zavzpomínala s odstupem na dobu, kdy se teprve rozkoukávala v Hollywoodu.

Dnes už se herečka od hollywoodské večírkové scény vzdálila. Žije klidnějším životem na rozlehlé farmě zhruba dvě hodiny od Manhattanu. „Nikdo by nepoznal, že na téhle cestě je farma. Je to soukromé, kolem jsou lesy a já se tu cítím chráněná,“ popsala s tím, že na farmě chová řadu zvířat a zvláštní místo mezi nimi má kozel Brownie.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sedmnáctiletá dcera Ivy Kubelkové změnila image. Maminka ocenila její odvahu

Karolína Jirásková se na Instagramu pochlubila sérií snímků v plavkách. Vznikly...

Karolína Jirásková (17), dcera moderátorky a bývalé modelky Ivy Kubelkové (49), se rozhodla pro výraznou změnu vzhledu. Mladá modelka si nechala zkrátit své dlouhé vlasy, které byly její poznávací...

Manželka Bohuše Matuše potvrdila rozpad vztahu. Zůstáváme přáteli, říká

Lucie Matušová v Egyptě

Zpěvák Bohuš Matuš (52) prohlásil na akci Anděl mezi zdravotníky, že vůbec netuší, kde je jeho žena a promluvil o krizi vztahu. Lucie Matušová (23) na to reagovala na sociální síti, kde vysvětlila,...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Bývalá miss Lucie Šlégrová vyrazila na Santorini. V plavkách ji nafotil manžel

Snímky z dovolené zveřejnila Lucie Šlégrová na svém instagramovém profilu....

Miss České republiky 2005 Lucie Šlégrová (44) si užívá romantické chvíle na řeckém ostrově Santorini spolu s manželem, bývalým hokejovým reprezentantem Jiřím Šlégrem (54). Na sociálních sítích se...

Moc svalnatá, moc hubená i oplácaná. Mašlíková reaguje na kritiku své postavy

Hana Mašlíková na Instagramu (červen 2026)

Někdejší modelka Hana Mašlíková (44) se na sociálních sítích otevřeně vyjádřila k poznámkám sledujících na adresu své postavy. Podle vlastních slov už ji kritika nechává chladnou a místo názorů...

Bála jsem se zkusit kokain, vzpomíná Amanda Seyfriedová na divoký Hollywood

Amanda Seyfriedová na Met Gala (New York, 1. května 2023)

Americká herečka Amanda Seyfriedová (40) v rozhovoru pro britský magazín GQ zavzpomínala na mládí a začátky kariéry. Rodačka z Pensylvánie prozradila, jak se její život změnil po roli Karen v...

28. června 2026  10:13

Courteney Coxová se rozešla s mladším rockerem. Byli spolu více než 10 let

Courteney Coxová a Johnny McDaid (Los Angeles, 20. dubna 2015)

Herečka Courteney Coxová (62) se rozešla s rockerem Johnnym McDaidem (49). Hvězda seriálu Přátelé a hudebník z kapely Snow Patrol byli spolu více než 10 let. Jistou dobu byli také zasnoubení.

28. června 2026  9:44

April, Cody i J.D. Hvězdy původní Pobřežní hlídky se objeví i v novém seriálu

Michael Bergin, Kelly Packardová a David Chokachi v seriálu Pobřežní hlídka...

Pobřežní hlídka se vrací – a s ní i část původního obsazení. Na pláži Venice Beach v Kalifornii byli během natáčení chystaného remaku spatřeni Michael Bergin, David Chokachi a Kelly Packardová, kteří...

28. června 2026

Když mi někdo sedne na první dobrou, je to průšvih, říká Iveta Lutovská

Iveta Lutovská (4. června 2026)

Modelka a moderátorka Iveta Lutovská v rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že nemá úplně nejlepší odhad na lidi. Ale už se s tím naučila trochu pracovat. Zavzpomínala také na svůj ženský vzor a...

28. června 2026

Jsem dobrodruh i v práci. Dokud to jde, lidé si mají plnit sny, říká Dana Syslová

Premium
Dana Syslová

Natočila film a hraje ve dvou seriálech. Vloni cvičila jógu v Chorvatsku, letos vyjede za ásanami do Španělska a stráví tři neděle na Srí Lance. „Co se má stát, se stane. A jestli mě tam má klepnout...

27. června 2026

Lucie Bílá skončila na kapačkách. Kvůli extrémnímu vedru zrušila program

Lucie Bílá

Zpěvačka Lucie Bílá (60) musela zrušit vystoupení na Zámeckých slavnostech ve Šluknově. Kvůli vedru skončila v nemocnici na kapačkách. Své fanoušky vyzvala, aby na sebe dávali pozor.

27. června 2026  17:33

Nahá a na sněhu. Eva Decastelo potěšila fanoušky žhavou fotkou

Eva Decastelo na snímku z ledna 2026, který moderátorka zveřejnila 27. června...

Moderátorka Eva Decstelo ví, jak fanoušky pobavit i provokovat. Během horkých dní zveřejnila na sociálních sítích sexy fotku, kde je úplně nahá. Na snímku z ledna leží na sněhu.

27. června 2026  13:51

Normál je subjektivní, říká Daddy Jai, který vychovává pět dětí s partnerem

Jai Larez a Kyler Martín se svými pěti dětmi.

Jai Larez na TikToku vystupuje jako @daddyjai09 a sleduje ho přes 800 tisíc lidí. Ve své tvorbě se pokouší přiblížit ostatním, jak vypadá manželství a rodičovství v podání dvou mužů, a tak vzbudit...

27. června 2026  12:40

Je to vůbec on? Mickey Rourke ukázal pohublou tvář i chybějící zuby

Mickey Rourke v Los Angeles (23. června 2026)

Americký herec Mickey Rourke (73) se po delší době ukázal na veřejnosti a svým vzhledem některé fanoušky překvapil. Rodák z New Yorku má za sebou náročné období, včetně sporu o nájem a vystěhování z...

27. června 2026  10:12

Nemám ráda filtry. Chci, abychom se poznali i v realitě, říká Sandra Pospíšilová

Sandra Pospíšilová na brněnském Plese v Intru (22. února 2025)

Prahu vyměnila za Brno, přesto se do hlavního města ráda za prací vrací. Moderátorka Sandra Pospíšilová (40) prozradila, jak doma zvládají přípravy na to, že budou mít doma druhého školáka....

27. června 2026

Obžerství i nalomená žebra. Havlová si film s Pořízkovou a Holubovou přesto užila

Bardotky - Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová

Většina lidí si v létě pochutnává na třešních, Dagmar Havlová se jim letos ale asi vyhne velkým obloukem. Loni při natáčení komedie Bardotky musela před kamerou v jeden den sníst obří hrnec třešní,...

27. června 2026

Oxford, osm dětí, účty a láhev. Cesta za snem Krise Kristoffersona byla trnitá

Premium
Kris Kristofferson (vyfoceno 1999)

Říkej pravdu, zpívej s vášní, pracuj se smíchem a miluj srdcem. Kris Kristofferson měl krásné zásady, klidný život mu ale rozhodně nepřinesly.

26. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.