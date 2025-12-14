Kvůli roli nesměla rok na botox. Stálo to za to, říká Amanda Seyfriedová

Amanda Seyfriedová nedávno oslavila 40. narozeniny a pro nové je symbolem přirozené krásy. Americká herečka v novém rozhovoru prozradila, že ani ona se občas nebrání drobné kosmetické pomoci. Otevřeně také promluvila o tom, co jí v poslední době přidělává nejvíc vrásek.
Zvláštní model s velkou mašlí a kožešinovými ramínky předvedla herečka Amanda...

Zvláštní model s velkou mašlí a kožešinovými ramínky předvedla herečka Amanda Seyfriedová (Governors Awards, 16. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Amanda Seyfriedová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
Krajkové, průhledné róby už nikoho neohromí. Celebrity od nich proto opět...
Druhou celebritou, která vynesla několik inspirativních modelů, je Amanda...
Amanda Seyfriedová na Met Gala v New Yorku (6. května 2024)
„Mám opravdu skvělou dermatoložku, která mi říká, že mi celý zbytek života nebude dělat nic jiného než dávat botox pořád na to samé místo,“ prohlásila Seyfriedová v rozhovoru pro Who What Wear a ukázala na problematickou oblast na čele.

Kvůli hlavní roli v chystaném historickém hudebním dramatu Svědectví o Ann Lee však musela herečka na nějakou dobu vynechat injekce vyhlazující vrásky. Režisérka Mona Fastvoldová totiž stanovila pravidlo „žádný make-up ani botox“.

„Nemohla jsem dostat botox celý rok. To byl velký úkol... Když jsem ho poprvé dostala, říkala jsem si, jak to je úžasné, protože se hodně mračím. Ale pak se to všechno vrátilo způsobem, který byl naprosto nezbytný pro veškerou práci, kterou jsem dělala,“ řekla Seyfriedová v srpnu magazínu Vanity Fair.

Kvůli scéně s prsy jsem trpěla pozorností mužů. Nechutné, říká Seyfriedová

V dramatu ztvárňuje vůdkyni náboženského hnutí Shakers Ann Lee z 18. století. Film má premiéru na Štědrý den.

„Jsem herečka a to je moje práce. To je to, co miluji dělat. V životě to nutně nepotřebuji. Prostě se mi to líbí. Za věci, které mám ráda, jsem ochotná trochu obětovat,“ dodala hvězda filmu Mamma Mia! v rozhovoru pro etalkctv.

Dle jejích slov se to nakonec vyplatilo. „Něco jsme obětovaly, ale stálo to za to. Každý den byla zábava. Nejenže jsme to přežily, nám to prospívalo,“ vysvětlila.

Rodačka z Pensylvánie také nedávno promluvila, co způsobuje její vrásky. Od chvíle, kdy se stala maminkou, bojuje s tím, jak skloubit pracovní vytížení s rodinou.

„Upřímně, teď je to opravdu těžké. Nikdy jsem tolik nepracovala a zároveň neměla dvě děti, a ještě mi nikdy nevyšly dva filmy ve stejnou dobu. Takže jsem teď trochu mimo,“ řekla magazínu Us Weekly herečka, která má s manželem Thomasem Sadoskim (49) dceru Ninu narozenou v roce 2017 a syna narozeného v roce 2020, jehož jméno neprozradila.

Seyfriedovou čekají tento měsíc dvě premiéry. Kromě Svědectví o Ann Lee ještě psychologický thriller Pomocnice, kde si zahrála po boku Sydney Sweeney. Film má premiéru 19. prosince.

Film Pomocnice míří do kin.

Chystaný film je natočený podle stejnojmenného bestselleru Freidy McFaddenové a vypráví příběh Millie (Sweeney), která nastoupí jako pomocnice do domu bohatých manželů Niny (Seyfriedová) a Andrewa Winchesterových (Brandon Sklenar).

Sweeney a Seyfriedová se nedávno svěřily magazínu People, že si při natáčení rychle padly do oka. „Spojily jsme se díky podobným životním zkušenostem,“ uvedla Seyfriedová.

Sama dala Sweeney během natáčení několik rad. „Je snadné tě podporovat. Taky asi dávám až moc nevyžádaných rad: Takhle bych to udělala já,“ řekla herečka. „Ne, ale já to oceňuju,“ reagovala Sweeney.

