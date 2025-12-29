Jsem vyšťavená. Skloubit práci a mateřství je těžké, říká Amanda Seyfriedová

Do kin vstoupil před Vánoci její film Pomocnice a příští měsíc herečku čeká premiéra snímku Svědectví o Ann Lee. Zároveň uvádí na trh nové produkty své dětské značky Make It Cute.
„Upřímně, právě teď je to opravdu těžké. Teď je toho nejvíc, co jsem kdy pracovala se dvěma dětmi, a ještě jsem nikdy neměla dva filmy uváděné ve stejnou dobu. Takže jsem teď trochu vyšťavená,“ přiznala Amanda magazínu Us Weekly.
O obou filmech mluví nadšeně, i když jde o zcela odlišné projekty. „Nemohly by být odlišnější. Jsem na oba stejně hrdá. Upřímně, Pomocnice… nečtěte tu knihu, dokud neuvidíte film, protože by vám to pokazilo překvapení z dějových zvratů. Přesně tohle jsme potřebovali, zvlášť během svátků,“ myslí si rodačka z Pensylvánie.
Svou udržitelnou značku Make It Cute založila spolu s nejlepšími kamarádkami z dětství, Maureen Northovou a Anne Hoehnovou.