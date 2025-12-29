Jsem vyšťavená. Skloubit práci a mateřství je těžké, říká Amanda Seyfriedová

Amanda Seyfriedová (40) přiznává, že skloubit práci a rodinu je pro ni těžké. Hvězda muzikálu Mamma Mia!, která má s manželem Thomasem Sadoskim osmiletou dceru a pětiletého syna, má před sebou náročné období.

Do kin vstoupil před Vánoci její film Pomocnice a příští měsíc herečku čeká premiéra snímku Svědectví o Ann Lee. Zároveň uvádí na trh nové produkty své dětské značky Make It Cute.

Amanda Seyfriedová na Met Gala (New York, 1. května 2023)
Amanda Seyfriedová a Sydney Sweeney v Los Angeles (15. prosince 2025)
Zvláštní model s velkou mašlí a kožešinovými ramínky předvedla herečka Amanda Seyfriedová (Governors Awards, 16. listopadu 2025)
Amanda Seyfriedová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
„Upřímně, právě teď je to opravdu těžké. Teď je toho nejvíc, co jsem kdy pracovala se dvěma dětmi, a ještě jsem nikdy neměla dva filmy uváděné ve stejnou dobu. Takže jsem teď trochu vyšťavená,“ přiznala Amanda magazínu Us Weekly.

Amanda Seyfriedová a Sydney Sweeney v Los Angeles (15. prosince 2025)

O obou filmech mluví nadšeně, i když jde o zcela odlišné projekty. „Nemohly by být odlišnější. Jsem na oba stejně hrdá. Upřímně, Pomocnice… nečtěte tu knihu, dokud neuvidíte film, protože by vám to pokazilo překvapení z dějových zvratů. Přesně tohle jsme potřebovali, zvlášť během svátků,“ myslí si rodačka z Pensylvánie.

Svou udržitelnou značku Make It Cute založila spolu s nejlepšími kamarádkami z dětství, Maureen Northovou a Anne Hoehnovou.

