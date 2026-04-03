Rakovina prsu a umírající rodiče. Amanda Peetová promluvila o těžkém období

Herečka se svou diagnózu dozvěděla loni na podzim poté, co rutinní vyšetření odhalilo neobvyklé změny. V eseji zveřejněné v časopise The New Yorker popsala Peetová podrobně své zkušenosti – od diagnózy až po léčbu.
„Varovali mě, že k rakovině prsu mám sklony, že budu vyžadovat zvláštní sledování,“ napsala Peetová. „Každých šest měsíců jsem chodila na preventivní prohlídky ke specializovanému chirurgovi. Jeden pátek jsem tak šla na vyšetření, o kterém jsem si myslela, že bude rutinní.“
Následně dodala, že její lékařce se nelíbilo něco na ultrazvuku, a nařídila biopsii. Výsledky jí sdělila následující den. „Nádor se zdál být malý, ale po víkendu jsem šla ještě na MRI, aby mohla určit rozsah onemocnění,“ prozradila.
Peetová ale v té době čelila další bolestné situaci – oba její rodiče byli v hospicové péči. „Rodiče, kteří jsou už dlouho rozvedení, byli oba v hospici, každý na opačném pobřeží,“ vzpomíná.
„Matka tam byla už od června, ale otec tam byl teprve týden, takže jsme nečekali, že odejde jako první. Odletěla jsem do New Yorku. Nestihla jsem to předtím, než otec vydechl naposledy, ale stihla jsem vidět jeho tělo, než ho odvezli,“ popsala herečka.
Jakmile se vrátila do Los Angeles, aby byla se svou matkou, dozvěděla se, že má rakovinu prsu v 1. stadiu. Své matce se ale rozhodla svoji nemoc i smrt otce zatajit. „Nebyla jsem si ani jistá, jestli máma věděla, že se na mě dívá, nebo jestli jsem pro ni byla jen soustavou zajímavých, beztělých tvarů. Ale pak jsem si uvědomila, že komunikuje beze slov, a já jsem ji napodobovala. Čas se krátil, a kromě toho jsem jí už všechno řekla,“ napsala herečka v eseji.
Herečka Amanda Peetová je vdaná za spoluzakladatele seriálu Hra o trůny Davida Benioffa. Vzali se v roce 2006 a mají spolu tři děti, dcery Frances (19) a Molly Jane (15) a syna Henryho (11).