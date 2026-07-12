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Jedno jídlo denně a bez masa. Holdenová prozradila, jak se udržuje po padesátce

Autor:
  13:30
Amanda Holdenová

Amanda Holdenová | foto: Profimedia.cz

Amanda Holdenová
Amanda Holdenová (červen 2026)
Amanda Holdenová na udílení BAFTA TV Awards v Londýně (10. května 2026)
Amanda Holdenová a Ashley Robertsová
21 fotografií
Moderátorka a porotkyně britského Talentu Amanda Holdenová ani v 55 letech neváhá pózovat v bikinách. Nyní prozradila svůj striktní jídelníček. Drží se rad herečky Elizabeth Hurleyové, která jí jedno výživné jídlo denně.

Amanda Holdenová prozradila deníku Daily Mail, že si k snídani dopřává omeletu z bílků se špenátem, fetou a avokádem se zeleninovým džusem a pak už nejí až do večera.

Klidně si ale dopřeje sklenku alkoholu, který většina diet zakazuje. „Jsem vegetariánka, takže si myslím, že jsem asi náhodou docela zdravá. Ale jídlo si opravdu užívám a miluju alkohol, zvlášť Aperol Spritz v tomhle počasí,“ přiznala Holdenová.

Vzhled je stejně důležitý jako naše nitro, říká padesátiletá herečka

Ačkoli její jídelníček zní velmi přísně, tak nemá problém čas od času udělat výjimku a dopřát si něco navíc, klidně i nezdravého.

„Myslím, že život je už tak dost složitý, takže si člověk může dopřát, co chce, pokud to má rozumný důvod. Trochu od všeho je dobré,“ míní Holdenová.

noholdenback

Sunshine, coconuts & family =holiday
Bikini @melissaodabash

4. dubna 2026 v 19:30, příspěvek archivován: 12. července 2026 v 13:04
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S tloustnutím ostatně neměla nikdy problém. „Moje máma je docela štíhlá, moje babička také, moje sestra také, takže si myslím, že je to genetické,“ říká moderátorka.

Své tělo netrápí v posilovně, jako některé její kolegyně. Miluje ale cyklistiku a jezdí na kole třikrát týdně za každého počasí.

Amanda Holdenová
Amanda Holdenová
Amanda Holdenová (červen 2026)
Amanda Holdenová na udílení BAFTA TV Awards v Londýně (10. května 2026)
21 fotografií

Je si vědoma, že její vzhled budou lidé posuzovat a proti negativním komentářům už se dokázala trochu obrnit. „To je bohužel náš obor a člověk si z toho vybuduje odolnější kůži. Já říkám: Víš co? Řekni mi to do očí a uvidíme, jak si povedeš,“ popsala.

Nikdy by ale nevyšla mezi lidi neupravená. „Vždycky jsem říkala, že můj make-up je moje zbroj. Nikdy mě nenajdete bez řas a trochy lesku na rty. Většinou nosím i sluneční brýle, protože když máte špatný den, prostě si nasadíte sluneční brýle a hned jste vítěz,“ vysvětluje.

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