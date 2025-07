Amanda Bynesová na Ozempicu. Chci vypadat líp na paparazzi fotkách, říká

potu Kristýna Potužáková berg Michaela Bergerová Autor:

10:32

Herečka Amanda Bynesová (39), kterou si mnozí pamatují z filmů Co ta holka chce nebo Super náhradník, prožívá nový začátek. Poté, co se před lety stáhla z veřejného života a bojovala s psychickými problémy, oznámila návrat – a to dost netradičně. Po profilu na OnlyFans a rozhodla se hubnout s pomocí léku Ozempic.