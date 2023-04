Zvažovala jsem sebevraždu, říká o rozchodu s Freemanem herečka Abbingtonová

„Sebevražda byla pro mě opravdová možnost. Přemýšlela jsem nad tím poměrně často. Pak už bych nemusela být tak špatný člověk, protože už bych tu nebyla vůbec,“ popsala Abbingtonová stavy během rozpadu jejího manželství, kdy cítila pocit selhání a nenávist vůči sobě samé.

„Všechno to pramení z dětství a z toho, kým se obklopujete a jaké signály vysíláte,“ vysvětlila. „Po rozchodu s Martinem jsem si uvědomila, že se musím dát do pořádku, protože jsem byla na dně. Nenáviděla jsem se.“

S manželem navíc musela dál spolupracovat v seriálu Sherlock. „Trvalo šest měsíců, než se to provalilo, a bylo to v době, kdy jsme spolu pracovali na Sherlockovi. Byli jsme profesionálové a hodlali jsme pokračovat, dotočit seriál a chovat se k sobě slušně,“ řekla herečka. To nakonec zvládli a vzájemnou zášť necítí. „Pořád spolu vycházíme opravdu dobře. Pořád se oba jako herci obdivujeme. Je to skvělý chlap, ale už jsme spolu prostě nemohli žít.“

Dnes je Abbingtonová opět zamilovaná a plánuje svatbu. Novou lásku ovšem zastínila nehoda, která páru otočila život vzhůru nohama. S Jonathanem Goodwinem (43), který se živil předváděním extrémních kousků ve vlastní televizní show, se léta přátelili, než spolu začali chodit. Žádost o ruku přišla hned na prvním rande.

Amanda Abbingtonová a Jonathan Goodwin

Po dvouměsíční známosti však Goodwin trvale ochrnul při kaskadérském kousku, který připravoval pro soutěž Amerika má talent: Extreme. Během něj se měl zavěšený vysoko nad zemí dostat ze svěrací kazajky dřív, než se srazí dvě zavěšená auta puštěná proti sobě. To se mu ale nepovedlo a utrpěl popáleniny třetího stupně, zlomeniny lopatek, tříštivé zlomeniny všech končetin, přišel o ledvinu a poranil si míchu, takže zůstal ochrnutý od pasu dolů. Herečka po celou dobu rekonvalescence stála po jeho boku a letos se hodlají vzít.