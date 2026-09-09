Amal Clooneyová začíná svůj den miskou tradiční korejské polévky z jedlých hnědých mořských řas, sezamového oleje a česneku. K obědu si dává drůbeží maso. Nevaří ale sama. Clooneyovi si najímají soukromého kuchaře.
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Reportér časopisu Vogue zveřejnil obědové menu, které manželům kuchař připravil na výběr. Obsahovalo salát, špagety s krůtími masovými kuličkami a kuřecí prsa s citronovou omáčkou.
Celá rodina si jednou týdně dopřává pizzu. Amal má prý nejradši margheritu s rukolovým salátem.
Pokud jde o cvičení, udržují se Clooneyovi především tenisem. „Amal je opravdu dobrá sportovkyně. Když jsem byl mladší, vyhrál jsem několik tenisových turnajů. Hodně jsem sportoval. Pořád dělám hodně sportů a umím hrát dobře, ale Amal mě prostě poráží,“ přiznal George Clooney.
Kromě tenisu chodí Amal denně na hodinovou procházku, 20 minut posiluje s činkami a cvičí pilates.
Rovnováhu v pracovním a rodinném životě jí narušuje sláva, která se sňatkem přišla. Hodně se obávala, jak bude kvůli tomu vnímána profesně. „Zpočátku jsem si toho jednorozměrného pohledu byla tak trochu vědoma, měla jsem pocit, že v těchto šatech nemůžu být viděna nebo že tohle nemůžu dělat, protože v pondělí stojím před soudcem a nechci, aby soudce… ale víte, na tom prostě nezáleží tolik jako na tom, jak žijete svůj život. Nakonec, pokud jste v tom, co děláte, dobří, tak to vyjde najevo,“ řekla Amal Clooneyová na konferenci Cartier Dialogues.
„Bylo to snazší, když jsem si mohla sama rozhodovat, jak moc budu na očích. Bylo to pro mě něco nového, s čím jsem se musela vypořádat. Ale nedovolila bych, aby mi tento faktor bránil v tom, co je důležité pro mou rodinu nebo pro můj vztah, “ dodala.