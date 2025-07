Chráníme své děti, návštěvy odevzdávají mobil u dveří, říká Amal Clooneyová

V novém rozhovoru pro magazín Glamour prozradila Amal Clooneyová, že doma zavedla naprostý zákaz mobilních telefonů. „V dnešní době je stále těžší, vytvořit si chvíle opravdového soukromí,“ uvedla. „Proto také často trávíme volný čas s návštěvami u nás doma. Mám košík na telefony, do kterého při příchodu hostů dávám všechny jejich mobily.“

Právě mobilní telefony jsou totiž podle právničky v současnosti největším narušitelem intimity a klidu. „Je důležité mít rovnováhu mezi možností trávit čas v soukromí s rodinou a přáteli, a tím, aby se lidé mohli spolu otevřeně a nerušeně bavit. Snažíme se proto tyto vlivy minimalizovat,“ vysvětluje sedmačtyřicetiletá Amal.

Její manžel, herec George Clooney, její obavy sdílí. Když v srpnu společně s kolegou Bradem Pittem hovořili s redaktory webu GQ na téma soukromí, podotkl, že při jeho popularitě není možné s manželkou a dětmi vyjít na veřejnost, aniž by na ně okamžitě nezaměřili svou pozornost paparazzi.

„Leckterému slavnému člověku se mnohdy poštěstí, že si může jen tak vyjít po New Yorku, aniž by se na něj někdo zaměřil. A je nás možná tak pět nebo šest na světě, kdo tento luxus nemáme. Prostě není šance, že bychom se prošli například po Central Parku bez toho, aby se na nás nesesypali. Možná to tak jednou bude, ale zatím se to ještě nikdy nestalo,“ svěřil se Clooney.

„Tím spíš si dávám za cíl chránit se. Nechci nikde v bulváru vidět fotky svých dětí. Je to pro mě velmi vážné téma, někteří lidé jsou opravdu nebezpeční nebo psychicky vyšinutí. Není to vždy snadné, ale své soukromí si zkrátka kvůli dětem udržet musíme. A to za každou cenu,“ říká čtyřiašedesátiletý herec.

Tím naráží nejen na svou popularitu, ale i na práci své ženy Amal. Ta se totiž jakožto právnička v oblasti lidských práv oficiálně vyjadřovala například k válečným zločinům spojeným s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem či hnutí Hamás.

Americký prezident Donald Trump následně pohrozil sankcemi, které by pro Clooneyovou mohly znamenat zákaz vstupu do Spojených států.