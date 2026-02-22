„Já jsem nevstala do školky, pokud mi nekoupili rodiče mončičáka v Tuzexu,“ říká Stanková, která se narodila na Slovensku. V deseti letech si ji v základní umělecké škole, kam chodila na hodiny klavíru, vybral režisér do pořadu o hudebních nástrojích, který moderovala společně s Juliem Satinským. Její studia se ale ubírala jiným než uměleckým směrem.
„Jsem vystudovaná ekonomka. Normální student to dělá pět let, já to dělala osm let. Nastoupila jsem na denní studium, tam už jsem koketovala s Prahou a jezdila do Prahy. V druhém ročníku mě nějakým nedopatřením vyhodili, neměla jsem dost kreditů. Jak jsem zabejčená, tak mě to docela štvalo, tak jsem šla znovu na přijímačky. Ty jsem udělala a uznali mi, co už jsem měla. Dál jsem pokračovala ve studiu dálkově,“ popsala.
První zkušeností před kamerou v Praze bylo natáčení videoklipu Medvídek od skupiny Lucie. „Dělal to Filip Renč, který potom dělal i Rebely. Ta role byla hodně výrazná, lidé si mě s tím spojují. Sama na to koukám ráda, ale vždycky si říkám, proč jsem tam byla herecky jako vystřelená z gumy,“ směje se Stanková.
Doma má herečka čtrnáctiletou dceru a její pubertu nezvládá úplně dobře. „Nikdo mi neřekl, že to bude takhle intenzivní, že přestanu souvisle mluvit, když dochází k jistým věcem. A těch je tisíc za den, z čehož podotýkám je šest hodin ve škole a já večer v práci, takže se bavíme o dvou hodinách, co se vidíme,“ popsala herečka.
Uznává ovšem, že vina je i na její straně. „Jak mám málo času, tak jí potřebuji sdělit spoustu věcí a valím ty úkoly. Z toho by se jeden zbláznil, to chápu, že to nelze uchopit celé. Trošku ji buzeruju, ale proč ne? Nějaká disciplína se jí potom v životě třeba osvědčí,“ věří Stanková.
„Tatínek je ten hodný, milý, s ním je sranda a maminka drží režim. Někdo to dělat musí,“ říká herečka a hned přidává příklad, čím ji dcera dokáže vyvést z míry tak, že přejde plynule do své rodné slovenštiny.
„Jakmile nastoupí emoce vzteku, tak nastoupí slovenština. Dost často doma mluvím slovensky,“ přiznává Stanková. „Třeba jí dva měsíce říkám: Ukliď si. A ona mi řekne, že to je uklizené a ono to je pořád na tom samém místě. Já začnu mile, ale pak začnu vřít jako papiňák a pomalu to jde nahoru a potom vidím třeba její stůl a rupne to,“ popsala s tím, že pak všechny věci ze stolu shodí, aniž by zkoumala, co na něm je. „Jeden mobil už kvůli mé trpělivosti pošel. Dostala nový, lepší. Ne ode mě tedy,“ dodala herečka.