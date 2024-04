Nepoznala jsem, že přítel má schizofrenii, říká rok po jeho smrti Kolečkářová

Alžběta Kolečkářová našla v příteli Marcelovi, který byl o šest let starší, praktického, na rodinu orientovaného člověka. Hned se rozhodli, že chtějí mít děti, takže přivedli na svět syna Louise (6) a pak Lennyho (3). Marcel své partnerce řekl, že se v minulosti léčil se schizofrenií, ale že vyléčený.

Poklidný život rodiny narušil útok internetového podvodníka, který si na Marcela vzal půjčku. I když vše řešil s policií a právníky, musel ji začít splácet.

„Tím začaly jeho psychické problémy. On, který chtěl zajistit rodinu a vždycky měl rezervu, tak ve svých očích selhal. Nebyl pak schopný si najít práci, odstřihl se od přátel,“ popisuje Kolečkářová.

Schizofrenie Jedna z nejzávažnějších psychických poruch, která se nejčastěji projevuje tím, že nemocný vnímá realitu výrazně jinak než ostatní. Trpí chorobnými představami o světě, slyší hlasy nebo vidí obrazy, které nikdo jiný kolem něj nevidí. V období klidu po léčbě se nemoc nijak neprojevuje. Může se znovu rozvinout, když je nemocný pod velkým tlakem nebo zažije situaci, které se dlouhodobě bál.

„Za celou dobu jsem si ani nepřipouštěla, že by tam mohla být nějaká psychická porucha nebo nemoc. Celou dobu to na mě působilo tak, že vyhořel, nebo že má depresi,“ dodává.

V den, kdy spáchal sebevraždu, partnerce oznámil, že se jde setkat s kamarádem, což považovala za zlepšení jeho stavu. „Dlouho se chystal. Asi hodinu. Když se s námi přišel rozloučit, tak kluky hladil po zádech, říkal: ‚Ahoj kluci, tak se tady mějte hezky‘...bylo to zvláštní. Až zpětně mi došlo, že i z toho posledního pohledu to šlo vidět. Když se dlouho nevracel, kontaktovala jsem toho kamaráda a on řekl, že vůbec domluveni nebyli,“ vzpomíná zpěvačka.

Policie ho pak okamžitě našla podle lokace v telefonu. Svým synům to zpěvačka oznámila okamžitě. „Syn se zeptal, kdy přijde tatínek, tak jsem mu musela říct, že už nepřijde, že šel do nebe. Teď se ještě pořád děti ptají, proč musel odejít, tak jim říkám, že byl nemocný. Od té doby o tom můžeme mluvit otevřeně,“ vysvětluje.

Terapií a útočištěm pro Alžbětu Kolečkářovou byla v těžkém období hudba. Zaměstnala se prací na nové desce, kterou nazvala Na to hezký vzpomínej a na níž jsou písně věnované jejímu zesnulému partnerovi.

„Můj cíl je živit se hudbou a aby děti měly hezký život. Aby věděly, co chtějí, byly upřímné a vážily si věcí, co mají, byly hodné k lidem a taky k sobě,“ dodává Alžběta Kolečkářová.